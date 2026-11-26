Вы узнаете:
- Как хранить елочные украшения в коробках из-под яиц
- Почему важно правильно упаковывать хрупкие игрушки
- Какую ещё бытовую упаковку можно использовать после Рождества
Пустые коробки из-под яиц не обязательно выбрасывать после использования. Они могут стать бесплатным органайзером для маленьких и хрупких елочных украшений. Картонные углубления защищают шарики от ударов и не дают им соприкасаться друг с другом во время хранения.
Главред выяснил, как использовать обычные коробки из-под яиц для хранения новогодних игрушек.
Об этом способе повторного использования упаковки писало издание Kerteszkedj.hu. Эту идею также продемонстрировала в TikTok эксперт по организации пространства из Техаса Ивонн Аревало, которая использует различные бытовые материалы для упаковки праздничных украшений.
Как хранить елочные украшения в коробках из-под яиц
Лотки для яиц изначально созданы для того, чтобы защищать хрупкие продукты от повреждений. Поэтому их отдельные углубления хорошо подходят для небольших рождественских шариков и других украшений.
Перед использованием нужно убедиться, что коробка чистая и полностью сухая. Затем каждую игрушку можно положить в отдельное углубление. По желанию украшения можно рассортировать по цвету или типу, чтобы в следующем году их было легче находить.
Для особо тонких стеклянных шариков стоит дополнительно использовать бумажные салфетки. Их можно положить под украшения, чтобы смягчить возможные удары.
В то же время не следует пытаться силой закрыть крышку коробки, если игрушки не помещаются. Так можно повредить украшения. Наполненные лотки лучше положить в более крупную прочную коробку, которая защитит их от давления других вещей во время хранения.
Крупные шары и украшения нестандартной формы для такого способа не подходят - для них нужно подобрать отдельную упаковку.
Какую ещё упаковку можно использовать для хранения елочных игрушек
Коробки из-под яиц - не единственная бытовая упаковка, которая может пригодиться после праздников. Например, картонные держатели для стаканчиков с кофе на вынос также можно использовать для небольших украшений.
Подойдут и пластиковые упаковки с отделениями для яблок, а также маленькие подарочные коробки. Главное, чтобы размер и форма контейнера соответствовали украшениям, а сам материал не повреждал их.
Как хранить гирлянды, чтобы они не запутывались
Еще одна распространенная проблема после праздников - запутанные рождественские гирлянды. Чтобы в следующем декабре не тратить время на распутывание проводов, их можно намотать на толстый кусок картона.
Такой способ поможет содержать гирлянду в порядке и облегчит её подготовку к следующим праздникам.
Поэтому перед тем, как выбрасывать упаковку из-под яиц или другие картонные контейнеры, стоит оставить несколько штук. В январе они могут пригодиться, когда придет время убирать елку и складывать украшения до следующего Рождества.
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