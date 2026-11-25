Кличко призвал киевлян оставаться в укрытиях, экстренные службы работают на местах попаданий.

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Какие последствия удара РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ атаковала Киев баллистическими ракетами

В Деснянском районе зафиксировано три попадания

По меньшей мере три человека пострадали

Страна-агрессор Россия поздно вечером 25 ноября атаковала Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе столицы зафиксировано как минимум три попадания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в столице. Город подвергся баллистической атаке. Находитесь в укрытиях", - написал он. видео дня

По его словам, в Деснянском районе зафиксировано попадание в здание на территории промзоны. Впоследствии появились данные об еще одном попадании.

"Также в Деснянском районе, по предварительным данным, зафиксировано попадание в ещё одно нежилое здание. Есть информация о разрушениях и о том, что могут быть пострадавшие", - подчеркнул мэр.

Позже Кличко добавил, что в Деснянском районе зафиксировано попадание в торговый центр. Также есть пострадавшие.

"На данный момент в столице трое пострадавших. Двоих из них медики госпитализировали. Один раненый - в тяжёлом состоянии. Баллистическая атака на Киев продолжается. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия может атаковать Украину баллистическими ракетами и сотнями дронов уже в ближайшую ночь. Если же к удару привлекут стратегическую авиацию, массированный обстрел может отложиться до конца недели.

По его словам, ни масштаб, ни характер нынешней подготовки пока не отличаются от предыдущих атак.

"Они готовятся на сегодняшний день, как обычно, ничего особенного мы здесь не видим. Они готовят несколько десятков баллистических ракет. Имеются в виду такие, как "Оникс", "Циркон" или ракеты "Искандер", - отметил он.

Циркон / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 25 ноября российская оккупационная армия атаковала дроном маршрутный автобус на трассе возле села Федоровка Чугуевского района Харьковской области. В результате удара один человек погиб, ещё семеро получили ранения.

В Шевченковском районе Киева поздно вечером 24 ноября обломки российского беспилотника упали на 16-этажный жилой дом, произошел пожар. Также зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.

Днём 24 ноября вражеский беспилотник атаковал железнодорожную станцию Коростень в Житомирской области. Осколки дрона убили одного человека, ещё двое получили ранения. На момент атаки возле вокзала находился электропоезд.

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