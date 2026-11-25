Около 800 общин планируют ввести новые условия с начала года, еще 400 уже это сделали.

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Какими будут зарплаты воспитателей в 2027 году / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Около 800 общин перейдут на новую систему оплаты с 1 января

Еще 400 общин уже ввели новые условия для воспитателей

Средняя зарплата педагогов дошкольного образования может достичь 21–25 тыс. грн

С 1 января 2027 года большинство общин Украины переведут педагогов дошкольного образования на новую систему оплаты труда. После этого средняя зарплата работников детских садов может вырасти до 21–25 тыс. грн. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в комментарии РБК-Украина.

По её словам, около 400 общин уже внедрили обновлённый механизм начисления заработной платы. Ещё примерно 800 планируют сделать это с начала следующего года.

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"С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования", - сказала Коновалова.

Решение о переходе должны принимать сами общины, ведь выплаты работникам детских садов финансируются из местных бюджетов. В то же время в министерстве настаивают, чтобы местные власти сделали повышение зарплат одним из ключевых приоритетов.

Она также добавила, что до изменений ставка воспитателей не дотягивала даже до законодательного минимума. Доплаты за дополнительную нагрузку не увеличивали реальный доход, поэтому работники детских садов фактически получали минимальную оплату.

"Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему добавляются различные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривен", - подчеркнула заместитель министра.

Зарплаты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2027 год. Правительственный проект предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 января 2027 года до 9 546 гривен - на 899 гривен больше, чем в 2026-м (8 647 гривен).

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине могут возникнуть задержки с выплатой социальных пособий и зарплат в государственном секторе из-за нехватки финансирования. В то же время пока социальные расходы не ограничиваются.

Также известно, что средняя зарплата в Украине в июле 2026 года снизилась на 1,6% по сравнению с июнем и составила 32 243 грн. При этом в годовом исчислении номинальная оплата труда выросла на 21,7%, а реальная - на 12,9%.

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