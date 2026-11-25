Варшава вынесла на обсуждение идею о сбивании российских ракет силами Альянса. Появились первые реакции иностранных чиновников.

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До сих пор НАТО не решалось сбивать ракеты РФ над Украиной, однако Польша вновь подняла важный вопрос / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, US Air Force



О чём идёт речь в материале:

Почему Польша предложила НАТО сбивать ракеты РФ над Украиной

Поддерживают ли идею сбивания ракет над Украиной союзники Варшавы

Какой опасности может подвергнуть себя Альянс в случае принятия такого решения

Польша предложила союзникам по НАТО сбивать ракеты страны-агрессора РФ еще над территорией Украины, если они летят в сторону государств Альянса. Варшава вынесла эту идею на встречу послов в Брюсселе после того, как на прошлой неделе на польскую территорию упали три снаряда. Часть союзников поддержала инициативу, но решение не приняли. Политики и эксперты по-разному объясняют, почему НАТО не решается на такой шаг.

Главред выяснил, почему НАТО пока не решается на такой шаг и есть ли шанс на принятие соответствующего решения.

видео дня

Почему Польша обратилась к НАТО

Об инициативе Варшавы сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Идея была представлена в понедельник на встрече послов стран-членов НАТО в Брюсселе.

По итогам встречи в НАТО пообещали направить в Польшу самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для мониторинга восточных регионов страны. Кроме того, союзники рассмотрят вопрос о развертывании дополнительных сил.

Что нужно Украине для усиления защиты от атак РФ

Для реализации этого сценария Киеву, вероятно, пришлось бы предупредить и открыть свое воздушное пространство для сил Альянса. Также требуется единодушное согласие всех союзников, которого пока нет, и координация со стороны высшего военного командования НАТО.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM подтвердил, что вопрос перехвата ракет до входа в воздушное пространство Альянса уже стоит на повестке дня партнеров.

Косиняк-Камыш подтвердил, что вопрос перехвата ракет уже стоит на повестке дня / фото: скриншот

"Это обсуждение продолжается. Оно началось не сегодня, а длится уже довольно давно. Но, на мой взгляд, ни одна страна в одиночку, безусловно, не способна этого сделать", - сказал Косиняк-Камыш.

По словам министра, он видит у союзников "большую готовность обсуждать этот вопрос", однако "решимости действовать" пока не хватает. Пресс-секретарь НАТО на запрос Bloomberg не ответил, а представитель польского Минобороны от комментариев отказался.

Почему Польша считает сбивание ракет над Украиной самообороной

Пока министр обороны говорил о коллективном подходе, глава польской дипломатии сформулировал юридическое обоснование для таких действий. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио объяснил, почему Варшава не видит в этой идее нарушения международных норм.

По его мнению, действия союзников будут законными, если инициатива исходит от самого Киева.

"Ракета или беспилотник, приближающиеся к нашему воздушному пространству, уже представляют для нас прямую угрозу. По моему мнению, сбивание ракеты над территорией Украины по просьбе самой Украины подпадает под определение самообороны", - заявил Сикорский.

Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

В то же время собеседники Bloomberg указывают на риски, ведь такой шаг может сделать НАТО стороной конфликта. Чиновник одной из стран восточного фланга Альянса на условиях анонимности напомнил, что до сих пор союзники тщательно избегали пересекать эту грань.

Издание отмечает, что из-за учащения диверсий в Европе в Альянсе всё острее встаёт вопрос, где именно провести "красную линию" в ответ на действия России.

Почему некоторые страны НАТО боятся сбивать российские ракеты над Украиной

Если польские министры говорят о юридических тонкостях и необходимости консенсуса, то украинские военные эксперты оценивают позицию партнеров гораздо жестче.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала назвал главной причиной нерешительности союзников обычный страх перед Москвой.

По его словам, бюрократические аргументы чиновников лишь прикрывают нежелание реагировать.

Романенко напомнил о событиях прошлого года, когда Кремль проверил готовность польской и натовской ПВО группой из более чем 20 беспилотников без боевой части. Тогда союзные силы с привлечением авиации уничтожили лишь три цели, а одна из ракет попала в дом на территории Польши.

"Пятый год большой войны, а они до сих пор говорят о том, что мешают какие-то там документы с процедурами. Враг залетает на территорию государства, которое нужно защищать. Военные обучены и обладают потенциалом, но из-за жалких оправданий не действуют. Это принципиально неверно и только способствует тому, что Путин будет эскалировать конфликт дальше", - подчеркнул эксперт.

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

В противовес Варшаве генерал привел пример Бухареста. Когда вражеский дрон поразил румынский жилой район, власти страны быстро осознали опасность и начали задействовать собственные силы.

Романенко призвал партнеров опираться на наработки украинских зенитчиков.

"Если поляки или румыны хотят эффективных результатов, нужно брать опыт Украины. Мы открыты и готовы формировать совместную противовоздушную оборону. И наиболее эффективно это будет работать тогда, когда совместные перехваты будут начинаться еще над территорией Украины", - подчеркнул Романенко.

Как НАТО может изменить реакцию на нарушение воздушного пространства

Политолог Владимир Воля в комментарии изданию "Слово и дело" отметил, что ответ НАТО на подобные случаи будет заключаться прежде всего в усилении координации, политической реакции и развитии потенциала противовоздушной обороны. Одним из возможных шагов он считает создание специальных подразделений вдоль границы.

"Это будут либо какие-то пограничные подразделения, вроде наших групп по противодействию беспилотникам, вооруженных пулеметами и ракетами, вдоль польско-украинской границы. Вот такое возможно. Но непосредственно какой-либо военно-технический ответ России - пока это не та стадия развития событий", - подытожил Владимир Воля.

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