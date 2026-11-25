Идею обсудили послы Альянса в Брюсселе, но для решения нужно единогласие союзников, которого пока нет.

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Варшава хочет, чтобы НАТО перехватывало российские ракеты еще над Украиной / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Варшава вынесла идею на встречу послов НАТО 23 ноября

Единогласия союзников и решения пока нет

Сикорский считает такие перехваты самообороной

Польша попросила союзников по НАТО изучить возможность сбивать российские ракеты над Украиной, когда те летят в сторону территории Альянса. Поводом стали три снаряда, упавшие в стране на прошлой неделе во время массированной атаки страны-агрессора РФ, а украинская противовоздушная оборона перехватывает далеко не все российские ракеты.

Об этом со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщило издание Bloomberg.

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Варшава вынесла идею на обсуждение во время встречи послов стран-членов НАТО в Брюсселе в понедельник, 23 ноября. Некоторые страны поддержали предложение, однако обсуждение было предварительным, и никакого решения не приняли.

После встречи в Альянсе объявили о развертывании в Польше самолета системы раннего предупреждения и контроля для мониторинга востока страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 20 ноября, назвал нарушение воздушного пространства "преднамеренной провокацией".

Что мешает НАТО сбивать ракеты над Украиной?

По данным источников Bloomberg, такой шаг потребует от Киева направлять предупреждения и предоставить союзникам доступ к своему воздушному пространству. Кроме того, нужны единогласие членов Альянса, которого, по словам собеседников издания, сейчас нет, и координация со стороны верховного главнокомандующего силами НАТО.

Главный риск - такое решение потенциально может сделать НАТО стороной войны. Чиновник одной из восточных стран альянса на условиях анонимности описал это так.

"Это черта, которую альянс старается не пересекать", - сказал он.

Что говорят в правительстве Польши?

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радио RMF FM подтвердил, что дискуссия о перехвате ракет до их входа в воздушное пространство НАТО продолжается. По его словам, союзники все больше готовы обсуждать этот вопрос, но решимости действовать пока нет.

"Эта дискуссия продолжается. Это началось не просто сейчас. Это продолжается уже давно. Но, по моему мнению, одна страна сама по себе явно не способна на это", - заявил Косиняк-Камыш.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио напомнил, что Украина сама просит сбивать угрожающие объекты над ее территорией. При этом, по его мнению, опасность для Польши возникает еще до того, как ракета пересекает границу.

"Приближающаяся к нашему воздушному пространству ракета или дрон уже представляет для нас прямую угрозу. Поэтому я считаю, что сбивание над Украиной, по просьбе Украины, подпадало бы под определение необходимой обороны", - отметил Сикорский.

Готова ли Европа к ракетным ударам России по странам НАТО?

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду отмечал, что против стран альянса Россия может развернуть наступательную операцию с воздуха.

"Россия способна обеспечить авиационную и ракетную составляющие для проведения определенных ударных операций. Особенно это касается севера Европы и стран Балтии", - подчеркнул специалист.

Говоря о географии возможных ударов, эксперт назвал Польшу среди стран, которые находятся в зоне досягаемости российского оружия.

"Удары могут наноситься именно воздушной составляющей. Через Балтику Россия может достигать Польши, Германии, всех стран Балтии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании", - пояснил Свитан.

Ключевым условием защиты он считает плотность противовоздушной обороны на восточном фланге.

"Если там не будет достаточной плотности ПВО и первые удары не будут отражены, Россия теоретически сможет продвинуться дальше - в центр Европы", - добавил эксперт.

Партнер и старший директор по геополитике Rasmussen Global Гарри Неделку в комментарии Al Jazeera после падения ракет в Польше обратил внимание на сдержанную реакцию альянса.

"Альянс подает все сигналы, что не хочет показывать зубы", - заявил он.

Война в Украине - новости

Как сообщал Главред, Россия готовится к новому массированному ракетному удару по Украине. По данным мониторов, стратегические бомбардировщики Ту-160 перебросили на аэродром Энгельс-2 для снаряжения ракетами. На Дальнем Востоке также начали снаряжать Ту-95МС.

Украинская ПВО испытывает серьезные проблемы с перехватом баллистики. За три месяца силы обороны сбили лишь 26 из примерно 331 российской баллистической ракеты по оценкам OSINT-аналитиков, на которые ссылается Kyiv Post. Четыре партии ракет PAC-3 для Украины пока не одобрены в США.

Проблемы с поставками касаются и перехватчиков, уже оплаченных союзниками. Глава Пентагона Пит Хегсет не одобрил передачу Украине около 60 ракет для Patriot. Часть этих ракет хранится в Европе.

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