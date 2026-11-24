Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что сообщения о ядерном оружии в космосе свидетельствуют о готовности России к эскалации.

https://glavred.info/world/yaderna-boyegolovka-na-orbiti-v-nato-poobicyali-zahishchati-soyuznikiv-i-v-kosmosi-10814837.html Ссылка скопирована

НАТО отреагировало на планы РФ запустить ядерный спутник / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, pixabay.com

Главное из заявления:

НАТО будет защищать союзников и от угроз в космосе

Мерц назвал планы РФ признаком готовности к эскалации

В Кремле посоветовали не воспринимать сообщение всерьёз

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал защищать каждый дюйм территории Альянса, в том числе и в космосе. Так он отреагировал на сообщения немецких СМИ о том, что страна-агрессор Россия может в ближайшие недели вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой.

Рютте ответил на вопросы журналистов во время визита в Берлин в понедельник, 23 ноября, сообщает агентство Anadolu. Генсек НАТО подчеркнул, что безопасность Альянса охватывает и космическое измерение.

видео дня

"Мы всегда будем заботиться о том, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО, и это включает нашу безопасность, когда речь идет о космическом элементе", - пообещал Рютте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступавший рядом с генеральным секретарем, не подтвердил и не опроверг информацию СМИ. В то же время он выразил обеспокоенность.

"Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не новы, но от этого они не менее шокирующие. Они показывают, до какого уровня эскалации Россия, очевидно, готова дойти", - заявил Мерц.

Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус отметил, что к этим сообщениям относятся "очень серьезно", но призвал не создавать излишней нервозности из-за гипотетических угроз. По его словам, непосредственной угрозы пока нет, пишет t-online. В МИД Германии подчеркнули, что размещение ядерного оружия на орбите стало бы грубым нарушением Договора о космосе 1967 года.

"Спутник-S" - что известно о российском аппарате

О планах Москвы написали телерадиокомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на неназванные источники в Бундесвере и немецкой разведке BND, передает Der Tagesspiegel. По их данным, аппарат под названием "Спутник-S" уже построен и некоторое время хранился в Московской области.

Спутник могут использовать для подавления или уничтожения важных спутников связи и наблюдения на орбите Земли. Разведывательные данные об этих планах недавно были переданы нескольким странам НАТО, а правительство Германии получило соответствующий брифинг. В BND отказались комментировать эту информацию.

Реакция Кремля и Европейского космического агентства

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не видел последних публикаций на эту тему. Частые сообщения со ссылкой на "неизвестные источники", по его словам, "вряд ли стоит воспринимать всерьёз". Посольство РФ в Берлине также отвергло "необоснованные обвинения".

В свою очередь, глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер в комментарии изданию Handelsblatt назвал появление ядерного оружия в космосе "худшим кошмарным сценарием". По его словам, такая угроза столь же опасна, как ядерная война на Земле.

О планах России разместить на орбите ядерное противоспутниковое оружие ранее заявляли в США. По оценкам, один ядерный взрыв в космосе способен вывести из строя до 10 тысяч спутников и лишить людей GPS, спутникового интернета и мобильной связи.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Блефует ли Путин, угрожая ядерным оружием: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что демонстрация ядерной силы Кремлем свидетельствует скорее о слабости Путина. По его мнению, ядерный арсенал - фактически единственное, чем Россия еще может похвастаться.

"Все и так знают, что у России есть ядерное оружие, стратегические бомбардировщики и т. д. Поэтому все это было "понтами для приезжих": Путину, кроме советского наследия, нечем похвастаться и больше нечего показать - у него нет никаких других признаков силы и никаких других успехов", - подчеркнул эксперт.

Говоря о риске применения ядерного оружия, Загородний подчеркнул, что Кремль сдерживает позиция других ядерных держав.

"В вопросе возможности применения ядерного оружия на Путина давит категорическая позиция всех ядерных держав, прежде всего Китая", - пояснил Загородний.

Ядерное оружие России - новости

Как сообщал Главред, 23 ноября немецкие СМИ написали о планах России вывести на орбиту ядерное оружие. По данным журналистов, Россия может в ближайшие недели запустить спутник с ядерной боеголовкой "Спутник-S". Взрыв такого оружия может вывести из строя около трети спутников на низкой орбите.

В конце сентября Кремль прибег к прямому ядерному шантажу Альянса. Россия в письменной форме пригрозила НАТО применением ядерного оружия в случае попытки изолировать Калининградскую область. В Брюсселе подтвердили получение документа и направили Москве ответ с осуждением угроз применения силы.

Тема ядерного оружия стала одной из ключевых и на переговорах мировых лидеров. Президент США Дональд Трамп намеревался поднять вопрос о сокращении ядерного оружия на трехсторонней встрече с Путиным и Си Цзиньпином. Встречу запланировали на 19 ноября в рамках саммита АТЭС в Китае.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред