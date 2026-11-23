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- В Ливии осудили военные операции Украины против российских кораблей
- Триполи требует внести Зеленского в "список террористов"
Министерство иностранных дел правительства национального единства Ливии осудило военные операции Украины против российских кораблей вблизи Бенгази.
"Министерство категорически осуждает проведение любых иностранных военных операций на территории или в территориальных водах Ливии", – говорится в заявлении ведомства.
В МИД подчеркнули, что продолжение российско-украинской войны не дает ни одной из сторон права распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать её в качестве арены для "сведения счётов".
Ведомство также предупредило, что размещение иностранных сил вне официальных рамок ливийского государства и использование гражданских портов и объектов в военных целях представляют прямую угрозу национальной безопасности Ливии. Как отмечает ливийский МИД, из-за такой практики страна рискует стать ареной противостояния между иностранными сторонами конфликта.
В президентском совете Ливии грозят Зеленскому
Заместитель председателя президентского совета Ливии Муса аль-Кони заявил, что украинские атаки на российские корабли в порту Бенгази якобы являются "объявлением войны" его стране, пишет Anadolu.
"Действия Украины по уничтожению российских кораблей из наших портов равнозначны объявлению войны Ливии", - сказал он.
Муса аль-Кони также призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание по этому вопросу. Более того, он потребовал внести президента Украины Владимира Зеленского в "список террористов".
Заместитель председателя Президентского совета Ливии добавил, что атаки причинили материальный ущерб и привели к ранениям мирных жителей. Он расценил действия Украины как "прямое нарушение национального суверенитета и безопасности" Ливии.
Что предшествовало
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы атаковали морскими дронами российские суда в порту Бенгази, в частности корвет "Меркурий", который затонул, и сухогруз MV Angara.
Какое море может стать новым очагом атак на российские суда
Россия всё активнее использует Балтийское море для транспортировки грузов судами так называемого теневого флота, из-за чего значение этого маршрута для российских перевозок продолжает расти.
На такую тенденцию ранее указывал военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии "Главреду".
По его оценке, если эффективные меры противодействия не будут приняты, инциденты с российскими судами могут участиться и затронуть новые участки Балтийского моря. В частности, эксперт не исключает увеличения числа атак и диверсий в регионе.
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.
Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".
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