В Ливии расценили действия Украины как "прямое нарушение национального суверенитета и безопасности".

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В Ливии истерят из-за ударов по кораблям РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Ливии осудили военные операции Украины против российских кораблей

Триполи требует внести Зеленского в "список террористов"

Министерство иностранных дел правительства национального единства Ливии осудило военные операции Украины против российских кораблей вблизи Бенгази.

"Министерство категорически осуждает проведение любых иностранных военных операций на территории или в территориальных водах Ливии", – говорится в заявлении ведомства.

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В МИД подчеркнули, что продолжение российско-украинской войны не дает ни одной из сторон права распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать её в качестве арены для "сведения счётов".

Ведомство также предупредило, что размещение иностранных сил вне официальных рамок ливийского государства и использование гражданских портов и объектов в военных целях представляют прямую угрозу национальной безопасности Ливии. Как отмечает ливийский МИД, из-за такой практики страна рискует стать ареной противостояния между иностранными сторонами конфликта.

В президентском совете Ливии грозят Зеленскому

Заместитель председателя президентского совета Ливии Муса аль-Кони заявил, что украинские атаки на российские корабли в порту Бенгази якобы являются "объявлением войны" его стране, пишет Anadolu.

"Действия Украины по уничтожению российских кораблей из наших портов равнозначны объявлению войны Ливии", - сказал он.

Муса аль-Кони также призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание по этому вопросу. Более того, он потребовал внести президента Украины Владимира Зеленского в "список террористов".

Заместитель председателя Президентского совета Ливии добавил, что атаки причинили материальный ущерб и привели к ранениям мирных жителей. Он расценил действия Украины как "прямое нарушение национального суверенитета и безопасности" Ливии.

Что предшествовало

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы атаковали морскими дронами российские суда в порту Бенгази, в частности корвет "Меркурий", который затонул, и сухогруз MV Angara.

Какое море может стать новым очагом атак на российские суда

Россия всё активнее использует Балтийское море для транспортировки грузов судами так называемого теневого флота, из-за чего значение этого маршрута для российских перевозок продолжает расти.

На такую тенденцию ранее указывал военный моряк в отставке, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в комментарии "Главреду".

По его оценке, если эффективные меры противодействия не будут приняты, инциденты с российскими судами могут участиться и затронуть новые участки Балтийского моря. В частности, эксперт не исключает увеличения числа атак и диверсий в регионе.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский сообщил о потоплении контейнеровоза Yanina в Черном море. По его словам, контейнеровоз Yanina, находящийся под санкциями, был потоплен в акватории Черного моря.

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырех кораблей РФ в ходе операции в тылу противника. Речь идет о фрегатах проекта 11356, малом ракетном корабле проекта 21631 и сторожевом корабле проекта 22160.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил об ударах по портовой инфраструктуре и кораблям в регионе Каспия и Черного моря. В Новороссийске поражен фрегат "Адмирал Эссен".

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