На кухонных фасадах постепенно скапливаются частицы жира, из-за которых мебель теряет опрятный вид.

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Как отмыть жир с кухонных шкафчиков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем отмыть жир с кухонных шкафчиков

Какие домашние средства помогают очистить кухонные фасады

Как мыть кухонную мебель, чтобы не повредить покрытие

На кухонных шкафчиках постепенно скапливается жир, который смешивается с пылью и превращается в липкий налет. Обычной влажной тряпкой убрать его бывает сложно, особенно если загрязнения давно осели на поверхности.

Главред расскажет, как отмыть фасады без использования дорогой химии.

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Чем отмыть кухонные шкафчики от жира

Жидкость для мытья посуды

Один из самых простых способов очистить мебель от жирного налета - использовать обычное средство для мытья посуды, пишет Deccoria. Оно помогает расщеплять жир и удалять загрязнения с поверхности.

Для приготовления раствора добавьте 3–4 капли жидкости для мытья посуды в литр теплой воды. Смочите в смеси мягкую ткань, протрите фасады, а остатки средства удалите чистой салфеткой. В конце вытрите поверхность насухо. Этот метод подходит для большинства гладких фасадов из ламината и акрила, но для натурального дерева и шпона лучше использовать специальные средства.

Уксус и жидкость для мытья посуды

Если на шкафчиках остался стойкий жирный налёт, можно приготовить смесь из 125 мл уксуса, литра тёплой воды и 3–4 капель средства для мытья посуды.

Нанесите раствор на загрязнённые участки мягкой губкой, оставьте на 2–3 минуты, а затем протрите чистой салфеткой из микрофибры. После уборки вытрите фасады насухо. Такой состав подходит для некоторых гладких кислотостойких поверхностей, в частности ламината и ПВХ-пленки. Не используйте его на деревянных и акриловых фасадах.

Нашатырный спирт

Для очистки жирных кухонных шкафчиков также используют раствор нашатырного спирта. Для его приготовления разведите столовую ложку 20% раствора в литре воды комнатной температуры.

Смочите в смеси мягкую ткань, протрите загрязнённые поверхности и удалите остатки раствора чистой салфеткой. После этого отполируйте фасады досуха. Во время работы проветривайте помещение, используйте перчатки и не смешивайте нашатырный спирт с другими средствами, особенно содержащими хлор. Не применяйте его на окрашенных фасадах.

Как быстро убрать жирный налет из кухонных шкафов / Инфографика: Главред

Как правильно мыть кухонные шкафчики

Чтобы во время уборки не повредить мебель, не используйте металлические мочалки и жесткие губки. Они могут оставить царапины на глянцевых и матовых фасадах. Для очистки лучше подойдут мягкая ткань или салфетка из микрофибры.

Также не оставляйте поверхности мокрыми после мытья. Влага, попадающая в стыки ламинированных фасадов, может привести к разбуханию материала. Не используйте кипяток и слишком горячую воду, поскольку резкие перепады температуры способны повредить защитное покрытие.

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