Стилист Наталья Парваз рассказала, как с помощью сережек, колец и браслетов сделать образ более интересным.

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Украшения в образе / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, aa3ceiips; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно выбирать украшения под разные образы

Какие серьги и кольца сочетать со свитером

Как создать ювелирный сет, который подойдет к образу

Украшения могут изменить настроение даже самого простого наряда. Главред расскажет о четырёх ювелирных приёмах, которые помогут сделать образ стильным и выразительным без обновления гардероба.

Как выбирать украшения к сложному образу

Если в одежде уже есть принты, фактуры или заметные акценты, украшения лучше выбирать сдержанные, считает стилистка Мария Бабак. Деликатные серьги, тонкая цепочка или кольцо дополнят наряд, не перегружая его.

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"Во-первых: чем сложнее образ, тем проще украшение. Если уже есть принты, фактуры или акценты, достаточно нежных сережек, тонкой цепочки или кольца. Больше - это точно будет перебором", - пояснила Мария Бабак.

Минималистичные украшения / скриншот из видео

Как придать образу характер с помощью украшений

Минималистичная одежда может стать основой для выразительного украшения. Длинные серьги особенно хорошо сочетаются со свитером с высоким горлом: они визуально удлиняют шею и подчеркивают линию лица.

"Во-вторых: минималистичный образ требует характера. Длинные серьги со свитером с высоким горлом визуально удлиняют шею и подчеркивают линию лица. Особенно с убранными волосами. Этой зимой это мой любимый прием", - поделилась стилистка.

Украшения к минималистичному образу / скриншот из видео

Как носить несколько украшений одновременно

Скульптурные кольца помогают придать образу выразительность даже тогда, когда одежда имеет простой крой. Вместо одного украшения можно выбрать несколько моделей разной формы и распределить их по обеим рукам.

"Третье - скульптурные кольца. Одного кольца сегодня мало. Лучше выбирайте разные, различной формы, на разные руки. Они выглядят очень стильно. Даже на простом трикотаже это будет очень эффектно", - отметила Мария Бабак.

Скульптурные кольца / скриншот из видео

Как создать ювелирный сет на руке

Еще один способ освежить привычный наряд - собрать собственный ювелирный набор на руке. Для этого можно сочетать кольцо, браслеты и перстни. Такие аксессуары способны изменить впечатление от базового образа с джинсами, даже если остальная одежда остаётся прежней.

"Четвертый способ - самый простой: создайте свой ювелирный сет на руке. Кольцо или, например, браслеты, кольца. Обычный образ с джинсами уже будет выглядеть по-другому. Поэтому запомните: не обязательно покупать новую одежду, чтобы выглядеть по-другому. Иногда достаточно просто сменить украшение", - подытожила Мария Бабак.

Как сочетать украшения в образе - советы стилиста смотрите здесь.

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