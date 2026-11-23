Вы узнаете:
- Как правильно выбирать украшения под разные образы
- Какие серьги и кольца сочетать со свитером
- Как создать ювелирный сет, который подойдет к образу
Украшения могут изменить настроение даже самого простого наряда. Главред расскажет о четырёх ювелирных приёмах, которые помогут сделать образ стильным и выразительным без обновления гардероба.
Как выбирать украшения к сложному образу
Если в одежде уже есть принты, фактуры или заметные акценты, украшения лучше выбирать сдержанные, считает стилистка Мария Бабак. Деликатные серьги, тонкая цепочка или кольцо дополнят наряд, не перегружая его.
"Во-первых: чем сложнее образ, тем проще украшение. Если уже есть принты, фактуры или акценты, достаточно нежных сережек, тонкой цепочки или кольца. Больше - это точно будет перебором", - пояснила Мария Бабак.
Как придать образу характер с помощью украшений
Минималистичная одежда может стать основой для выразительного украшения. Длинные серьги особенно хорошо сочетаются со свитером с высоким горлом: они визуально удлиняют шею и подчеркивают линию лица.
"Во-вторых: минималистичный образ требует характера. Длинные серьги со свитером с высоким горлом визуально удлиняют шею и подчеркивают линию лица. Особенно с убранными волосами. Этой зимой это мой любимый прием", - поделилась стилистка.
Как носить несколько украшений одновременно
Скульптурные кольца помогают придать образу выразительность даже тогда, когда одежда имеет простой крой. Вместо одного украшения можно выбрать несколько моделей разной формы и распределить их по обеим рукам.
"Третье - скульптурные кольца. Одного кольца сегодня мало. Лучше выбирайте разные, различной формы, на разные руки. Они выглядят очень стильно. Даже на простом трикотаже это будет очень эффектно", - отметила Мария Бабак.
Как создать ювелирный сет на руке
Еще один способ освежить привычный наряд - собрать собственный ювелирный набор на руке. Для этого можно сочетать кольцо, браслеты и перстни. Такие аксессуары способны изменить впечатление от базового образа с джинсами, даже если остальная одежда остаётся прежней.
"Четвертый способ - самый простой: создайте свой ювелирный сет на руке. Кольцо или, например, браслеты, кольца. Обычный образ с джинсами уже будет выглядеть по-другому. Поэтому запомните: не обязательно покупать новую одежду, чтобы выглядеть по-другому. Иногда достаточно просто сменить украшение", - подытожила Мария Бабак.
Как сочетать украшения в образе - советы стилиста смотрите здесь.
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