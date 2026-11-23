В ходе операции также был поражён сухогруз MV ANGARA, на котором Россия перевозила оружие.

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Зеленский сообщил об уничтожении корвета РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное из заявления Зеленского:

Морские дроны потопили корвет "Меркурий" у берегов Ливии

Вместе с кораблём уничтожен вертолёт Ка-27

Поражен сухогруз MV ANGARA, перевозивший оружие

Украинские морские дроны потопили российский корвет "Меркурий" вблизи Ливии. Вместе с кораблем уничтожен боевой вертолёт Ка-27, а ещё одна цель - сухогруз, перевозивший оружие, - поражена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, к выполнению задачи были привлечены бойцы Службы безопасности Украины и других структур Сил обороны.

видео дня

"Наша украинская операция в ответ на российскую войну стала образцовой. Вчера и сегодня я подробно получал доклады о ходе операции - поставленные цели достигнуты", - говорится в сообщении.

Президент также рассказал подробности самой атаки, которая произошла за тысячи километров от линии фронта.

"Все произошло у берегов Ливии. Наши воины задействовали семь морских дронов украинского производства. Несмотря на все попытки врага противодействовать, был потоплен российский корвет "Меркурий", и это один из самых новых их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году", - рассказал глава государства.

Потери России не ограничились кораблём: вместе с корветом был уничтожен боевой вертолёт Ка-27.

Отдельной целью рейда стало транспортное судно, которое обслуживало военную логистику Москвы.

"Второй нашей целью стал российский сухогруз MV ANGARA, который враг использовал для перевозки оружия. Результат - поражен", - отметил Зеленский.

Он также дал понять, что морская кампания Сил обороны за пределами Черного моря не ограничится одним рейдом.

"Продолжаем операции в определенных акваториях. Отвечаем России на агрессию. Развиваем украинское вооружение", - подытожил президент.

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Как Силам обороны удалось поразить цели

В СБУ также подтвердили, что Силы обороны Украины провели уникальную спецоперацию по поражению двух военных целей РФ вблизи ливийского порта Бенгази.

Отмечается, что оба судна были законными военными целями для Украины, поскольку непосредственно работали на военный потенциал РФ.

"Для проведения операции было задействовано 7 беспилотных катеров украинского производства, которые доставили на указанную локацию и спустили на воду с так называемого "материнского судна". Несмотря на попытки противника уничтожить украинские дроны с воздуха, с воды и с суши, беспилотные катера Службы безопасности достигли цели: обнаружили и поразили соответствующие цели", - говорится в сообщении.

В результате атаки уничтожен российский многоцелевой корвет "Меркурий" (бортовой номер 734) проекта 20380. Корабль входил в состав ВМФ РФ и был приписан к Черноморскому флоту страны-агрессора. Его приняли на вооружение в 2023 году. На борту корвета находился многофункциональный вертолёт Ка-27, который также пошёл ко дну.

Второй целью стал российский сухогруз MV ANGARA (IMO 9179842), который использовался для обеспечения военной логистики РФ, в частности в рамках так называемого "Сирийского" и "Ливийского экспресса".

"Силы обороны Украины в очередной раз продемонстрировали, что у российского военного флота и его логистики нет безопасных маршрутов даже далеко за пределами Черного моря. Такие уникальные спецоперации разрушают логистические возможности врага и заставляют Россию платить за агрессию даже на стратегическом расстоянии от Украины", - добавили в СБУ.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

Почему удары по российским кораблям могут участиться

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отмечал, что Россия все активнее переводит суда теневого флота на балтийский маршрут.

По его словам, если станет меньше танкеров, действующих под контролем российских спецслужб, то и возможностей для диверсий станет меньше.

"Чем больше подконтрольных судов, тем больше возможностей у ГРУ и ФСБ контролировать судовладельцев. Если же на Балтике никто не может этому противодействовать, то масштабы диверсий будут расти, как и ареал этих атак. Когда нет сопротивления, Россия действует наглее. Когда получает по зубам - прячется в свою раковину", - подчеркнул он.

Теневой флот России / Инфографика: Главред

Удары по российским кораблям - последние новости

Как сообщал Главред, российское судно, которое 21 ноября загорелось в Финском заливе, было поражено украинскими беспилотниками. По финской версии, после удара в территориальных водах страны-агрессора контейнеровоз Sparta II потерял управление, и его отнесло в финские территориальные воды.

В ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске были поражены как минимум три российских корабля.

Силы обороны Украины в ночь на 12 августа нанесли удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске Краснодарского края. Четыре военных корабля противника получили повреждения различной степени.

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