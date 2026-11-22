Наши предки считали, что 23 ноября лучше избегать переездов, громких споров и разбирательства.

https://glavred.info/holidays/pochemu-23-noyabrya-nuzhno-izbegat-pereezdov-i-sporov-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10814402.html Ссылка скопирована

Какой церковный праздник 23 ноября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 23 ноября

Что можно делать 23 ноября

Что нельзя делать 23 ноября

В понедельник, 23 ноября, православные верующие отмечают день памяти святых Амфилохия и Григория. Оба святителя посвятили свою жизнь служению Богу, распространению христианской веры и защите церковного учения. Их жития рассказывают о многолетнем монашеском подвиге, духовном становлении и необычных событиях, которые, согласно церковному преданию, определили их дальнейший путь. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святой Амфилохий: от затворничества до епископского служения

Святой Амфилохий жил в IV веке в Каппадокии, на территории Малой Азии. Еще в юности он решил посвятить себя Богу и избрал монашескую жизнь. Стремясь к духовному совершенствованию, подвижник удалился от мирской суеты и поселился в пещере. По церковному преданию, около 40 лет он провел в уединении, посвящая время молитвам, посту и труду.

видео дня

Однако после смерти епископа Иконии жизнь Амфилохия изменилась. Согласно преданию, ангел Господень трижды являлся ему и призывал оставить пустыню, чтобы взять на себя духовное руководство христианской общиной. Сначала отшельник сомневался, опасаясь, что это может быть искушением. Но после необычного видения в храме он убедился, что призыв исходит от Бога.

Вскоре в Иконию прибыли семь епископов из соседних городов. Они должны были возвести Амфилохия на епископскую кафедру и восприняли произошедшие события как знак свыше.

Став епископом, святитель сосредоточился на укреплении христианской веры. Он наставлял паству в изучении Священного Писания, заботился о духовной жизни общины и выступал против учений, противоречивших церковному вероучению. В частности, Амфилохий активно боролся с арианством - учением, отрицавшим равенство Сына Божия с Богом Отцом.

Святой Григорий Акрагантийский: путь от юного ученика до защитника православия

Святой Григорий, епископ Акрагантийский, родился в селении Претория на Сицилии. Его родители, Харитон и Теодотия, были состоятельными и благочестивыми христианами. Они отличались милосердием, помогали бедным и с ранних лет воспитывали сына в христианской вере.

Григорий проявлял способности к обучению еще в детстве. В возрасте восьми лет родители отдали его на воспитание учителю Дамияну. Всего за два года мальчик освоил чтение и письмо, а также научился исполнять церковные песнопения.

Когда Григорию исполнилось 12 лет, епископ Патамион посвятил его в церковный чин и поручил дальнейшее духовное воспитание архидиакону Донату.

Юноша много времени уделял изучению Священного Писания и житий святых. Он стремился следовать их примеру и вести праведную жизнь. В 22 года Григорий решил отправиться в Иерусалим, чтобы поклониться христианским святыням.

Согласно церковному жизнеописанию, решение о путешествии сопровождалось необычным событием. Однажды ночью Григорий услышал голос, трижды произнесший его имя. По совету архидиакона Доната он ответил: "Господи, что вели Своему рабу?" После этого юноша получил указание отправиться к морскому берегу, где его должен был ждать корабль.

Оставив родной дом, Григорий добрался до Карфагена. Там он познакомился с тремя монахами, которые помогли ему продолжить путь в Иерусалим. Патриарх Макарий принял молодого паломника и благословил его остаться при себе. Впоследствии Григорий стал диаконом и продолжил богословское образование.

Желая глубже постичь монашескую жизнь, он отправился в пустыню. Там Григорий нашел опытного старца, у которого прожил четыре года. Наставник обучал его духовной мудрости, помогал углублять знания Священного Писания и прививал христианские добродетели. Оценив способности ученика, старец посоветовал ему вернуться к церковному служению.

Позднее Григорий посетил Антиохию, Константинополь и Рим. Особенно заметным стало его пребывание в Константинополе, где он привлек внимание церковных деятелей образованностью и глубокими знаниями богословия.

По церковному преданию, во время Пятого Вселенского собора, проходившего в 553 году, Григорий выступил в защиту христианского вероучения. Он сумел убедительно ответить на возражения противников православия и продемонстрировал глубокое знание церковного учения.

Приметы 23 ноября

Если 23 ноября выпал снег, то зима будет снежной.

Если на деревьях лежит иней, в ближайшие дни потепление не ожидается.

Если в этот день мороз, то зима может быть холодной и продолжительной.

Что нельзя делать 23 ноября

Наши предки считали, что в этот день лучше избегать переездов, громких споров и разбирательства. Пытались не создавать лишнюю шумиху, не сплетничать и не говорить необдуманные вещи. По поверьям, чрезмерная болтливость и конфликты могли навлечь неприятности и отвлечь удачу.

Что можно делать 23 ноября

В народном календаре этот день известен как Григорьев. С ним связана традиция готовить домашнюю постную выпечку. Хозяйки замешивали тесто и делали пирожки с разными начинками: тушеной капустой, картофелем, грибами или сладким вареньем.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред