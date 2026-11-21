22 ноября не рекомендуется подвергаться отчаянию или устраивать алкогольные застолья в память тех, кого уже нет в живых.

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Какой церковный праздник 22 ноября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pravlife.org

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 22 ноября

Что можно делать 22 ноября

Что нельзя делать 22 ноября

В воскресенье, 22 ноября, православная церковь чтит память апостола Филимона и его сподвижников. Он жил в городе Колоссы во Фригии (на территории современной Турции) и происходил из состоятельной и влиятельной семьи. Филимон владел собственным домом, пользовался авторитетом среди местных жителей и был известен своей добротой. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 ноября

Согласно церковному преданию, к христианской вере его привел апостол Павел. После этого Филимон стал одним из его верных соратников и посвятил себя распространению Евангелия.

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Вместе с женой Апфией он открыл двери своего дома для христианской общины. Здесь верующие собирались на молитвы, слушали проповеди, прославляли Бога и находили поддержку друг у друга. Кроме того, Филимон и его семья не оставляли без помощи нуждающихся: заботились о больных, принимали странников и поддерживали людей, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

Апостол Павел с большим уважением относился к Филимону и называл его любимым сотрудником. Особое свидетельство их отношений сохранилось в Послании к Филимону, которое вошло в Новый Завет. В этом послании Павел просил друга принять обратно раба Онисима, сбежавшего из его дома.

Позднее, как гласит церковное предание, Филимон стал епископом. Он продолжил проповедническую деятельность во Фригии и других регионах, участвовал в создании новых христианских общин, помогал новообращенным и наставлял верующих. Его жизнь стала примером преданности христианской вере, милосердия и готовности помогать ближним.

Приметы 22 ноября

Если утром мороз, зима будет холодной и снежной.

Если выпал снег, весна может быть поздней и прохладной.

Иней на деревьях предвещает приближение сильных морозов.

Что нельзя делать 22 ноября

Не следует отвлекаться от просящих о поддержке, распространять сплетни или плохо говорить об умерших. Также не рекомендуется подвергаться отчаянию или устраивать алкогольные застолья в память тех, кого уже нет в живых. Вместо того чтобы оставлять на могилах еду, лучше передать ее людям, нуждающимся в помощи.

Что можно делать 22 ноября

Считалось, что в этот день нужно помочь оказавшимся в затруднении: поделиться едой, пожертвовать деньги или отдать нуждающимся одежду и другие вещи, которыми уже не пользуешься, но которые еще могут кому-то понадобиться.

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