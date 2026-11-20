Пыль, мертвые насекомые и мусор, приносимый ветром, забивают водоотводные отверстия рамы, и дождевая вода скапливается внутри профиля.

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Забитые дренажные отверстия в окнах могут привести к протечкам в доме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

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Чем грозит засорение дренажных отверстий

Как очистить их без демонтажа окна

Небольшие отверстия в нижней части рамы пластиковых и алюминиевых окон осенью обязательно нужно проверить. Если они забиты пылью, мертвыми насекомыми или грязью, дождевая вода задерживается внутри профиля и может просочиться в помещение, сообщает Journal des Femmes.

Большинство владельцев этих отверстий не замечает. Во время мытья окон обычно чистят стекло, подоконник и изредка направляющие. В зависимости от модели это могут быть круглые отверстия или удлиненные щели, а некоторые производители скрывают их под пластиковыми заглушками с внешней стороны рамы.

На самом деле это часть дренажной системы, которая отводит влагу из отдельных частей оконного профиля наружу. Даже плотно закрытое окно пропускает немного дождевой воды в пазы конструкции.

"Это вполне нормальное явление, и производители как раз и предусмотрели эти стоки", - отмечает издание.

Когда отверстия забиты, влага не может нормально стекать и застаивается. Иногда это приводит к протечкам или переливу воды внутрь дома.

Как очистить дренаж без демонтажа окна

Осень хорошо подходит для такой проверки: после дождей и порывистого ветра, который заносит мусор, отверстия забиваются чаще всего. Разбирать окно для этого не нужно.

Сначала следует найти все водоотводные отверстия, а затем осторожно удалить видимый мусор мягкой щеточкой или ватной палочкой. Острыми металлическими предметами пользоваться не рекомендуется, так как ими легко повредить сами отверстия или уплотнители. В заключение доступные пазы можно протереть влажной тряпкой.

Как уменьшить потери тепла через окна / Инфографика: Главред

Когда без специалиста не обойтись

Впрочем, такие отверстия видны не на всех окнах. Есть ли они и где расположены, зависит от модели и дренажной системы, выбранной производителем. Поэтому, если отверстий не видно, искать их дальше нет смысла.

Если же вода регулярно скапливается в раме даже после очистки, окно стоит показать специалисту. В остальных случаях, по данным издания, обычно достаточно периодического осмотра.

Смотрите видео о том, как проверить исправность дренажного отверстия в окне:

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