После первых заморозков гортензия может почернеть и потерять листья. Узнайте, почему не стоит обрезать куст осенью и как сохранить его цветение в следующем году.

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Как защитить гортензию от морозов / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Что делать с гортензией после первых заморозков

Почему нельзя обрезать садовую гортензию осенью

Как защитить гортензию от морозов и когда проводить обрезку

После первых ночных заморозков гортензия может резко изменить свой вид. Еще вечером куст был зеленым, а уже утром листья поникли, потемнели и начали терять упругость. Увидев такие изменения, многие садоводы спешат обрезать поврежденные части растения. Однако именно это может стать серьезной ошибкой, из-за которой в следующем году гортензия будет плохо цвести. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Interia Kobieta, после первых морозов важно правильно оценить состояние растения и не спешить с обрезкой. Уход зависит от вида гортензии, её возраста, места выращивания и состояния цветочных почек.

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Что делать с гортензией после первых заморозков

Прежде всего нужно внимательно осмотреть куст. После холодной ночи листья гортензии могут становиться мягкими, влажными на вид и постепенно темнеть. Соцветия также нередко приобретают коричневый цвет.

Однако по внешнему виду листьев и цветов не всегда можно определить, насколько сильно пострадало растение. Повреждения почек и побегов иногда становятся заметными лишь через некоторое время.

Именно поэтому эксперты рекомендуют не обрезать куст сразу после заморозков.

Засохшие соцветия и побеги лучше оставить на зиму. В то же время опавшие листья с признаками заболеваний, в частности с тёмными пятнами, следует убрать из-под куста.

После этого необходимо оценить, насколько растение защищено от холода. Молодые гортензии, растущие возле открытых заборов или на ветреных участках, могут нуждаться в дополнительном укрытии. Зато взрослые кусты в защищенных местах обычно лучше переносят первые заморозки.

Видео о том, как правильно обрезать гортензию, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя обрезать садовую гортензию осенью

Главная причина, по которой садоводам не рекомендуют спешить с обрезкой, заключается в особенностях формирования цветочных почек.

Большинство сортов садовой гортензии закладывают их на побегах предыдущего сезона. Эти почки остаются на ветках в течение зимы, а в следующем году из них развиваются цветы.

Если осенью сильно укоротить побеги, можно случайно удалить значительную часть будущих соцветий.

В результате весной растение пустит новую листву, но летом может зацвести очень слабо или вообще остаться без цветов.

Даже сорта, способные цвести повторно, могут пострадать от неправильной обрезки. Они формируют бутоны и на новых побегах, однако после потери зимующих почек цветение может начаться позже.

Поэтому садовые гортензии осенью лучше не обрезать радикально.

Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Нужно ли срезать сухие цветы гортензии перед зимой

Многие садоводы стремятся удалить засохшие соцветия, чтобы куст выглядел опрятнее. Однако эксперты советуют оставлять их до весны, особенно на садовых гортензиях с крупными шаровидными цветками.

Дело в том, что сухие соцветия могут частично защищать нежные цветочные почки, расположенные непосредственно под ними.

Если удалить их осенью, почки могут остаться более уязвимыми для мороза.

Поэтому даже если коричневые соцветия портят внешний вид куста, лучше подождать до весны. Тогда будет легче определить, какие почки хорошо перезимовали, а какие пострадали от холода.

Как правильно защитить гортензию от морозов

Особого внимания перед зимой требуют молодые садовые гортензии и растения, растущие на открытых, незащищенных от ветра участках.

Чтобы снизить риск промерзания корневой системы, эксперты рекомендуют замульчировать почву вокруг основания куста корой.

Если прогнозируются сильные морозы, стоит дополнительно защитить побеги.

Для этого можно использовать белое зимнее агроволокно. На крупных кустах его лучше закреплять на специальных опорах, чтобы укрывной материал не придавливал и не ломал ветки.

В то же время взрослые метельчатые и древовидные гортензии, растущие в защищенных местах, обычно не нуждаются в сложном укрытии после первых заморозков.

Эти виды формируют цветочные почки на новых побегах в следующем сезоне, поэтому уход за ними отличается от ухода за садовыми гортензиями.

Однако если куст посадили только этой осенью или он растет на ветреном участке, мульчирование почвы также будет полезным.

Как сохранить гортензию в горшке зимой

Гортензии, растущие в контейнерах на балконе или террасе, нуждаются в дополнительной защите.

Их корни более уязвимы к промерзанию, поскольку небольшой объём почвы в горшке охлаждается быстрее, чем земля в открытом грунте.

Чтобы защитить растение, рекомендуется:

Переставить горшок поближе к стене дома, в место, защищенное от холодного ветра.

Обернуть контейнер теплоизоляционным материалом.

Поставить горшок на подставку, чтобы обеспечить свободный отток лишней воды.

Периодически проверять влажность почвы во время оттепели.

Поливать небольшим количеством воды, если почва оттаяла и стала сухой.

Важно не допускать чрезмерного увлажнения. Если земля еще влажная, полив лучше отложить.

Когда правильно обрезать гортензию после зимы

Для садовых гортензий лучше всего дождаться весны, когда почки начнут набухать. Именно тогда станет понятно, какие побеги пережили зиму.

Прошлогодние сухие соцветия нужно срезать чуть выше первой здоровой пары почек.

Если верхушка побега подмерзла, стоит найти ниже живые почки и сделать срез над ними.

Не нужно спешить удалять ветки, состояние которых вызывает сомнения. Лучше дать растению немного больше времени.

Если старый куст стал слишком густым, весной можно удалить один или два самых старых побега у основания. Это поможет освободить место для нового роста, не повреждая другие ветки с цветочными почками.

Если после начала весеннего роста вернутся ночные заморозки, гортензию следует накрывать на ночь.

Когда обрезать метельчатую и древовидную гортензию

В отличие от садовой, метельчатая и древовидная гортензии образуют цветы на побегах нового сезона.

Поэтому их рекомендуют обрезать в начале весны, ещё до начала активного роста.

Сначала необходимо удалить все сухие и поврежденные ветки. Если нужно сформировать куст, прошлогодние побеги можно укоротить над парой здоровых почек, сохраняя основные скелетные ветви.

Более сильная обрезка позволяет сделать растение более компактным и может способствовать формированию более крупных соцветий.

В зависимости от желаемой формы куста можно оставить основу высотой примерно 25 см или 60 см. Однако эти показатели нужно корректировать в соответствии с размером и особенностями конкретного растения.

Если гортензия имеет красивую форму, можно ограничиться лишь удалением отмерших побегов.

Важно также не перепутать виды растений. Например, садовая гортензия и древовидная гортензия сорта Annabelle имеют крупные шаровидные соцветия, однако требуют разного подхода к обрезке.

Если вы не уверены, какой именно вид растет в вашем саду, лучше не трогать здоровые побеги до весны.

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