По данным разработчиков, аппарат поражает подвижные цели и лучше защищен от средств РЭБ и ПВО.

https://glavred.info/war/flesh-soobshchil-o-novom-drone-kamikadze-kotoryy-uzhe-ispolzuetsya-rf-chto-o-nem-izvestno-10813916.html Ссылка скопирована

Новый дрон-камикадзе "Куб-10МЕ" / Коллаж: Главред, фото: TG-канад Сергей Бескрестнов

Кратко:

видео дня

Россия начала применять дрон-камикадзе "Куб-10МЕ" на фронте

Аппарат имеет оптико-электронное наведение на движущиеся цели

Скорость БПЛА - до 120 км/ч, высота полета - до 1800 м

Российские оккупанты начали применять в боевых действиях управляемый дрон-камикадзе "Куб-10МЕ" производства концерна "Калашников". Его появление зафиксировал советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Бескрестнов, который отслеживает технологические изменения на поле боя, обратил на это внимание в своём Telegram-канале. Он напомнил, что беспилотник появился на фронте лишь спустя некоторое время после анонса.

"На фронтах у врага появился новый ударный БПЛА "Куб-10МЕ", о котором было объявлено ещё год назад", - отметил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Что известно о "Куб-10МЕ"

По данным УНИАН, концерн "Калашников" впервые публично представил этот управляемый боеприпас тактического класса в мае. Главным отличием от предыдущих моделей в компании назвали оптико-электронную систему наведения, благодаря которой аппарат способен атаковать цели в движении.

Кроме того, разработчики заявляют об усиленной защите дрона от радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. На борту также имеется аппаратура для аэрофото- и видеосъемки с записью полученных данных.

В "Калашникове" утверждают, что создали аппарат в рекордно сжатые сроки, учтя опыт российско-украинской войны.

Цели и характеристики

По замыслу производителя, "Куб-10МЕ" предназначен для поражения легкобронированной техники, в частности бронетранспортеров, командных пунктов и позиций зенитных ракетных комплексов. Среди его целей также самолеты и вертолеты вне укрытий, а также живая сила, в частности операторы беспилотников.

Согласно обнародованным данным, дрон работает на высотах от 80 до 1800 м и имеет крейсерскую скорость 120 км/ч.

Разработчики также уверяют, что аппарат может действовать днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при порывах ветра до 10 м/с и температуре от -30 °С до +40 °С.

Россия планирует развернуть 20 баз для запуска дронов - об этом предупредил эксперт

Россия планирует увеличить количество площадок для запуска ударных беспилотников с 8 до 20, чтобы нарастить масштабы атак на Украину. В частности, оккупанты обустраивают новый объект в Миллерово Ростовской области, где готовят инфраструктуру для применения реактивных дронов. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

На начальном этапе массового использования "Шахедов" у российской армии было около восьми основных локаций для запуска беспилотников. Среди них были Приморско-Ахтарск, Гвардейское и район мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Увеличение производственных мощностей заставило РФ пересмотреть потребности в стартовой инфраструктуре. По оценке Криволапа, россияне рассчитывали производить примерно 3000 реактивных беспилотников и ещё 2500 поршневых "Шахедов".

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил эксперт.

Отдельно авиационный эксперт обратил внимание на то, что эти подсчёты не охватывают беспилотники-имитаторы "Гербер". Российская армия применяет их для создания ложных целей, разведки и создания помех.

Модернизация российского оружия - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупанты начали активнее применять ударные беспилотники "Молния" с управлением через оптоволокно. За последние несколько суток такие БПЛА были зафиксированы на различных направлениях фронта.

Напомним, РФ проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупный боевой заряд. Из-за такой скорости дронам-перехватчикам сложно эффективно уничтожать подобные аппараты, поэтому главная ставка в борьбе с ними - на ракеты ПВО. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Ранее сообщалось, что Россия модернизировала "Герань-5". По данным ГУР, модернизированная "Герань-5" во время маневра разгоняется до 1000 км/ч, а ее крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Дальность полета дрона составляет 1000 км, а боевая часть весит 90 кг.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред