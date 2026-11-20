Загрязненная подошва не только портит внешний вид одежды, но и мешает нормальной работе прибора.

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Как отчистить утюг / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Домашний способ удаления нагара

Что поможет избежать появления нагара

Со временем на рабочей поверхности утюга могут появляться темные следы, вызванные расплавленными волокнами ткани и остатками синтетических материалов.

Во время глажки такие загрязнения способны переноситься на вещи, оставляя неприятные пятна, пишет Klix.

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Однако избавиться от них можно без дорогостоящей бытовой химии. Для этого подойдут обычные продукты, которые найдутся практически на любой кухне.

Загрязненная подошва не только портит внешний вид одежды, но и мешает нормальной работе прибора. Из-за скопившегося нагара утюг может хуже скользить по ткани, а его использование становится менее комфортным. Кроме того, сильные загрязнения и забитые отверстия для пара снижают эффективность глажки.

Прежде чем приступать к процедуре, необходимо соблюдать меры предосторожности. Отключите прибор от электросети, полностью освободите резервуар для воды и дождитесь, пока корпус и подошва остынут и высохнут.

Эксперт британского магазина хозяйственных товаров G Johns & Sons Джереми Барлтроп отдельно напоминает, что очищать поверхность включенного в розетку утюга категорически нельзя. Это может привести к травмам и другим неприятным последствиям.

Домашний способ удаления нагара

Одним из доступных вариантов очистки считается смесь пищевой соды и белого уксуса. Помимо этих ингредиентов, понадобятся две мягкие салфетки из микрофибры и несколько ватных палочек.

Для приготовления чистящего состава соедините соду и уксус в одинаковых количествах. Перемешайте компоненты до образования однородной пастообразной массы.

Главный редактор издания Unclutterer Ава Уилсон, обладающая многолетним опытом в сфере уборки, отмечает полезные свойства пищевой соды. Благодаря своей деликатной абразивной структуре она помогает справляться с загрязнениями, не повреждая поверхность при аккуратном использовании.

Небольшое количество приготовленной смеси распределите по холодной подошве утюга. Затем осторожно обработайте загрязненные участки, совершая плавные круговые движения. Не нужно сильно давить на поверхность. Если нагар успел затвердеть и плохо поддается очистке, оставьте состав примерно на полчаса.

Особое внимание уделите отверстиям, через которые выходит пар. Остатки смеси необходимо аккуратно удалить ватными палочками до того, как паста высохнет. Это поможет избежать засорения каналов. После обработки уберите остатки средства влажной салфеткой из микрофибры.

Если с первого раза добиться желаемого результата не удалось, процедуру можно повторить. В качестве альтернативы допускается применение обычной белой зубной пасты без цветных гранул и дополнительных включений. Ее распределяют по загрязненным участкам, выдерживают около одной минуты, а затем тщательно удаляют влажной тканью.

Что поможет избежать появления нагара

Чтобы подошва утюга дольше оставалась чистой, важно соблюдать несколько простых правил во время глажки.

Учитывайте особенности одежды . Вещи с рисунками, декоративными элементами и принтами не следует обрабатывать слишком горячим утюгом. Лучше гладить их с изнаночной стороны или использовать защитную ткань, чтобы избежать повреждения покрытия и самой вещи.

. Вещи с рисунками, декоративными элементами и принтами не следует обрабатывать слишком горячим утюгом. Лучше гладить их с изнаночной стороны или использовать защитную ткань, чтобы избежать повреждения покрытия и самой вещи. Правильно выбирайте последовательность глажки . Начинать рекомендуется с материалов, которым требуется минимальный нагрев, например шелка и нейлона. После этого можно переходить к более плотным тканям, рассчитанным на высокую температуру. Такой подход позволит не подвергать деликатные вещи воздействию чрезмерно нагретой подошвы.

. Начинать рекомендуется с материалов, которым требуется минимальный нагрев, например шелка и нейлона. После этого можно переходить к более плотным тканям, рассчитанным на высокую температуру. Такой подход позволит не подвергать деликатные вещи воздействию чрезмерно нагретой подошвы. Не забывайте об уходе за прибором . Частота очистки зависит от интенсивности эксплуатации. При регулярном использовании стоит проверять состояние подошвы примерно раз в месяц, а при более редкой глажке достаточно проводить профилактическую чистку раз в несколько месяцев.

Своевременное удаление загрязнений помогает поддерживать утюг в хорошем состоянии, предотвращает появление следов на одежде и позволяет избежать проблем с подачей пара.

Смотрите видео - как ухаживать за утюгом:

В видео демонстрируются различные способы ухода за утюгом и поддержания его в чистоте. Автор проверяет, насколько эффективно справляются с пригоревшими загрязнениями доступные домашние средства, такие как соль, перекись водорода, зубная паста и пищевая сода. Также рассматривается специальный чистящий карандаш, предназначенный для удаления нагара с подошвы прибора.

Отдельная часть посвящена устранению накипи внутри утюга. Для этого проверяются народные методы с использованием лимонной кислоты и газированных напитков. В результате сравниваются домашние и специализированные средства, чтобы определить, какие из них лучше подходят для ухода за прибором и действительно ли стоит покупать бытовую химию, если под рукой уже есть привычные домашние продукты.

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