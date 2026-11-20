Метеорологи зафиксировали редкое атмосферное явление, которое может повысить вероятность сильных морозов в Европе уже в ближайшие недели.

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Будет ли в Европе аномально холодная зима / Фото: Pexels

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Почему полярный вихрь ослаб раньше, чем обычно

Угрожают ли Европе сильные морозы и снегопады

Когда ожидать похолодания

В начале ноября полярный вихрь пережил необычно раннее ослабление, которое может повлиять на погоду в Европе. Это может открыть путь арктическому воздуху в Европу, повысив риск сильных морозов и снегопадов.

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В то же время метеорологи отмечают, что говорить об аномально холодной зиме пока рано. Об этом пишет французское издание "Le Dauphiné Libéré".

По данным издания, 11 ноября полярный вихрь претерпел первое значительное ослабление. Такое событие произошло в исключительно ранние сроки. Для сравнения: предыдущие подтвержденные случаи столь раннего ослабления фиксировались в 1968 и 2025 годах, но только 28 ноября. В 1952 году подобное явление могло произойти 19 ноября, однако этот случай официально не подтвержден.

Метеоролог Режи Крепе из La Chaîne Météo назвал ослабление в этом году исключительным, ведь обычно в этот период полярный вихрь ещё набирает силу.

Чем грозит ослабление полярного вихря

Полярный вихрь - это обширная область холодного воздуха над Северным полюсом, окруженная кольцом сильных ветров. Обычно они удерживают арктический воздух в полярных широтах. Когда вихрь ослабевает, холодные воздушные массы могут выходить за пределы Арктики и распространяться на юг.

В таком случае в течение одной-двух недель в Европе может существенно похолодать. Также возрастает риск заморозков и сильных снегопадов. Чаще всего подобные погодные изменения происходят в январе и феврале.

Среди возможных причин раннего ослабления вихря специалисты называют аномально высокие температуры океанов, влияние явления Эль-Ниньо и сокращение площади морского льда в Арктике. Из-за уменьшения ледяной поверхности океан отдает атмосфере больше тепла, что может влиять на стабильность полярного вихря.

Будет ли зима аномально холодной

Несмотря на необычное ослабление полярного вихря, это не означает, что Европу непременно ждет суровая зима. На погоду влияет ряд других атмосферных процессов, поэтому делать окончательные выводы пока рано.

В то же время статистика предыдущих лет свидетельствует, что примерно две трети подобных эпизодов сопровождались более холодной и сухой, чем обычно, погодой в северной и северо-западной Европе.

Как отмечает La Chaîne Météo, нынешняя ситуация способствует перемещению полярных воздушных масс в сторону Европы. Поэтому вероятность значительного похолодания может возрасти к концу осени и в декабре. Однако последствия ослабления полярного вихря обычно проявляются не сразу, а через несколько недель.

Когда в Украину придет похолодание со снегом

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в воскресенье в Украине начнет холодать. А с понедельника, 23 ноября, новая воздушная масса с похолоданием и снегом будет доминировать в Украине. Лишь на юге традиционно будет немного теплее.

"В понедельник столбики термометров опустятся даже в дневные часы до нуля, ночью - до незначительных минусов. Осложнения погоды: мокрый снег, налипание мокрого снега и гололед на дорогах", - говорится в сообщении.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Главред писал, что в Украине на 21 ноября объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях: порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Непогода начнется уже ночью и охватит восток и центр страны, а также Карпаты.

Ранее метеорологи зафиксировали аномальные изменения в атмосфере над Арктикой, которые могут повысить риск сильных морозов в некоторых регионах Европы. 10 ноября метеорологи зафиксировали аномальное ослабление полярного вихря.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что на выходных в Украине будет преобладать погода, более теплая, чем обычно, с местами небольшими дождями, а в воскресенье ожидается похолодание. Он отметил, что похолодание на выходных будет сопровождаться заморозками ночью на севере и в центре страны.

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