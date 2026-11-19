Метеорологи обратили внимание на аномальные изменения в атмосфере над Арктикой, которые могут повысить риск сильных морозов в некоторых регионах Европы.

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Арктический полярный вихрь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое полярный вихрь и как он влияет на зимнюю погоду

Почему полярный вихрь над Арктикой начал ослабевать аномально рано

Угрожают ли Европе сильные морозы из-за ослабления полярного вихря

Над Северным полюсом зафиксировали необычные изменения, которые могут повлиять на зимнюю погоду в отдельных регионах Северного полушария. Арктический вихрь, который обычно удерживает холодный воздух над полярными широтами, начал ослабевать значительно раньше, чем ожидали метеорологи. Это может повысить риск более сильных морозов в некоторых частях Европы и других регионах.

Как сообщает Reuters, полярный вихрь испытывает необычные для этого времени года сбои. В частности, 10 ноября метеорологи зафиксировали его аномальное ослабление.

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По словам Адама Скейфа, руководителя отдела долгосрочного прогнозирования британского Метеорологического бюро, коллапсы этой атмосферной системы в ноябре уже случались, но так рано в начале месяца - никогда.

Что такое полярный вихрь

Полярный вихрь - это обширная область холодного воздуха, окруженная кольцом сильных ветров, которая формируется над Арктикой. Обычно мощные воздушные потоки удерживают холодные массы вблизи Северного полюса, не позволяя им распространяться на юг.

Когда вихрь ослабевает или нарушается, холодный воздух может выходить за пределы полярных широт и перемещаться в направлении Европы, Северной Америки и других частей Северного полушария. В таких условиях отдельные регионы могут столкнуться с более низкими температурами.

Как ослабление полярного вихря влияет на погоду

Когда полярный вихрь ослабевает, холодный воздух может выходить за пределы Арктики и перемещаться на юг. Одной из основных причин таких нарушений является внезапное стратосферное потепление - явление, при котором температура в верхних слоях атмосферы над Арктикой быстро повышается.

Хотя потепление происходит на значительной высоте, его последствия могут проявиться ближе к поверхности Земли примерно через одну-две недели. В частности, ослабление полярного вихря способно изменять направление воздушных потоков и способствовать перемещению холодного воздуха с востока в Европу.

В таком случае холодные воздушные массы могут вытеснять привычные мягкие и влажные западные ветры, поступающие из Атлантического океана. Это повышает риск морозов, заморозков и снегопадов в некоторых европейских регионах.

Обычно подобные нарушения полярного вихря чаще происходят в январе и феврале. Однако в этом году ослабление началось значительно раньше, что и привлекло внимание метеорологов.

Означает ли ослабление вихря суровую зиму

В то же время раннее ослабление полярного вихря не является гарантией чрезвычайно холодной зимы. На погодные условия влияют и другие атмосферные процессы, поэтому последствия нынешних изменений могут различаться в зависимости от региона.

По оценкам метеорологов, нарушение структуры вихря может увеличить вероятность более холодной и сухой погоды в отдельных частях Северного полушария позднее в этом сезоне.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Главред писал, что в пятницу, 20 ноября, территория Украины будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей будет облачно, пройдут дожди, а порывы сильного ветра могут затруднять пребывание на улице.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что до 22 ноября температура воздуха будет значительно выше нормы, особенно в южных, центральных и восточных областях Украины, и скорее будет соответствовать середине октября.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода в Украине этой зимой ожидается теплее климатической нормы и с большим количеством осадков.

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