Садоводы рассказали, что делать с кофейной гущей зимой, чтобы весной получить идеальное удобрение.

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Как правильно хранить кофейную гущу для вазонов и клумб: простое правило без сушки / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как сохранить кофейную гущу до весны без плесени

Каким комнатным растениям полезен кофе

Как часто можно поливать вазоны кофе

Чтобы использованная кофейная гуща не покрылась плесенью, её не стоит сушить или хранить в банке. Самый простой способ - замораживать её в пакете с застёжкой-зип. Так за зиму можно накопить несколько пакетов бесплатного удобрения для комнатных цветов, клумб и компоста. Такой совет дали Джим и Мэри Компетти - авторы американского садоводческого сайта Simple Garden Life.

По их словам, использованная кофейная гуща только кажется сухой: если сжать горсть, она слипается. В закрытом контейнере при комнатной температуре такая влага быстро становится средой для плесени - даже если хранить гущу в холодильнике.

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Поэтому кофейную гущу после заваривания сначала оставляют остыть и дают стечь остаткам кофе. Затем её высыпают в пакет для заморозки, выдавливают воздух, закрывают и кладут в морозилку. Каждую новую порцию добавляют сверху, не размораживая предыдущие.

Плоские пакеты занимают меньше места, а весной тонкий слой кофейной гущи быстрее растает и легче будет измельчаться в компост. Когда пакет заполнится, его подписывают и начинают новый.

Авторы объясняют, что именно холод, а не сушка, решает проблему излишней влаги.

Размораживать запас советуют в день использования. Когда кофейная гуща растает, она снова становится влажной, и если оставить пакет на столе на несколько дней, плесень вернется.

Какие комнатные растения можно подкармливать кофейной гущей

Кофейная гуща и остатки заваренного кофе содержат азот, а также фосфор, магний, калий и кальций. Использованная кофейная гуща имеет почти нейтральный pH - около 6,7–6,8, поэтому, в отличие от свежей, не закисляет почву.

Кофейную подкормку хорошо переносят такие растения:

фиалки (сенполии);

рождественская звезда (шлюмбергера);

толстянка (денежное дерево);

филодендроны и папоротники;

хлорофитум, эпипремнум и спатифиллум;

большинство пряных трав.

Зато сансевиерии, алоэ, суккулентам и настоящим кактусам избыток влаги и питательных веществ из кофе может навредить. Для них авторы рекомендуют специальное жидкое удобрение для суккулентов.

Можно ли поливать комнатные растения кофе и как часто

Самый безопасный способ - слабый кофейный "чай". Остатки заваренного кофе разбавляют водой в пропорции 1:4 (одна часть кофе на четыре части воды) и поливают растения только охлаждённым раствором. Другой вариант - ещё раз пропустить воду через использованную кофейную гущу в кофеварке.

Поливать комнатные растения таким раствором рекомендуется раз в 7–10 дней, не чаще. Саму кофейную гущу можно вносить в почву раз в месяц-два: одну чайную ложку на каждые примерно 2 л почвы, перемешивая с верхними 2–3 см земли.

В избытке кофе наносит вред: кофейная гуща хорошо удерживает влагу, и толстый слой на поверхности может переувлажнить почву, в результате чего листья желтеют, а корни загнивают.

Ароматизированный кофе и кофе без кофеина (если на упаковке не указан естественный способ декофеинизации) для полива не используют из-за возможных химических добавок.

Смотрите видео - Как мульчировать цветы кофейной гущей:

Действительно ли кофейная гуща - природное азотное удобрение

Впрочем, не все садоводы считают кофейную гущу полноценным удобрением. Автор справочного садоводческого ресурса Gardening Know How Тео Спенглер в статье о кофейной гуще в саду соглашается, что использованная гуща, в отличие от свежей, не закисляет почву.

"Свежая кофейная гуща кислая. Использованная гуща - нейтральная", - пишет она.

В то же время Спенглер отмечает, что растения практически не получают азот из кофейной гущи напрямую, поэтому полезнее сначала отправить её в компост.

"Хотя использованная кофейная гуща содержит азот, он недоступен растениям, если вносить её непосредственно в почву", - объясняет автор.

Ароматные комнатные растения / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, кофе полезен не всем растениям и не в любое время. В частности, для декабриста эксперты назвали период строгого запрета на такую подкормку. Применять кофейную гущу для этого цветка рекомендуют с осторожностью.

Кофейную гущу используют не только в уходе за цветами. Также мы рассказывали, работает ли популярный лайфхак против мышей с кофейной гущей. Этот способ распространяют как домашнее средство от грызунов.

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