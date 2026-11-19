Вы узнаете:
- Как сохранить кофейную гущу до весны без плесени
- Каким комнатным растениям полезен кофе
- Как часто можно поливать вазоны кофе
Чтобы использованная кофейная гуща не покрылась плесенью, её не стоит сушить или хранить в банке. Самый простой способ - замораживать её в пакете с застёжкой-зип. Так за зиму можно накопить несколько пакетов бесплатного удобрения для комнатных цветов, клумб и компоста. Такой совет дали Джим и Мэри Компетти - авторы американского садоводческого сайта Simple Garden Life.
По их словам, использованная кофейная гуща только кажется сухой: если сжать горсть, она слипается. В закрытом контейнере при комнатной температуре такая влага быстро становится средой для плесени - даже если хранить гущу в холодильнике.
Поэтому кофейную гущу после заваривания сначала оставляют остыть и дают стечь остаткам кофе. Затем её высыпают в пакет для заморозки, выдавливают воздух, закрывают и кладут в морозилку. Каждую новую порцию добавляют сверху, не размораживая предыдущие.
Плоские пакеты занимают меньше места, а весной тонкий слой кофейной гущи быстрее растает и легче будет измельчаться в компост. Когда пакет заполнится, его подписывают и начинают новый.
Авторы объясняют, что именно холод, а не сушка, решает проблему излишней влаги.
Размораживать запас советуют в день использования. Когда кофейная гуща растает, она снова становится влажной, и если оставить пакет на столе на несколько дней, плесень вернется.
Какие комнатные растения можно подкармливать кофейной гущей
Кофейная гуща и остатки заваренного кофе содержат азот, а также фосфор, магний, калий и кальций. Использованная кофейная гуща имеет почти нейтральный pH - около 6,7–6,8, поэтому, в отличие от свежей, не закисляет почву.
Кофейную подкормку хорошо переносят такие растения:
- фиалки (сенполии);
- рождественская звезда (шлюмбергера);
- толстянка (денежное дерево);
- филодендроны и папоротники;
- хлорофитум, эпипремнум и спатифиллум;
- большинство пряных трав.
Зато сансевиерии, алоэ, суккулентам и настоящим кактусам избыток влаги и питательных веществ из кофе может навредить. Для них авторы рекомендуют специальное жидкое удобрение для суккулентов.
Можно ли поливать комнатные растения кофе и как часто
Самый безопасный способ - слабый кофейный "чай". Остатки заваренного кофе разбавляют водой в пропорции 1:4 (одна часть кофе на четыре части воды) и поливают растения только охлаждённым раствором. Другой вариант - ещё раз пропустить воду через использованную кофейную гущу в кофеварке.
Поливать комнатные растения таким раствором рекомендуется раз в 7–10 дней, не чаще. Саму кофейную гущу можно вносить в почву раз в месяц-два: одну чайную ложку на каждые примерно 2 л почвы, перемешивая с верхними 2–3 см земли.
В избытке кофе наносит вред: кофейная гуща хорошо удерживает влагу, и толстый слой на поверхности может переувлажнить почву, в результате чего листья желтеют, а корни загнивают.
Ароматизированный кофе и кофе без кофеина (если на упаковке не указан естественный способ декофеинизации) для полива не используют из-за возможных химических добавок.
Смотрите видео - Как мульчировать цветы кофейной гущей:
Действительно ли кофейная гуща - природное азотное удобрение
Впрочем, не все садоводы считают кофейную гущу полноценным удобрением. Автор справочного садоводческого ресурса Gardening Know How Тео Спенглер в статье о кофейной гуще в саду соглашается, что использованная гуща, в отличие от свежей, не закисляет почву.
"Свежая кофейная гуща кислая. Использованная гуща - нейтральная", - пишет она.
В то же время Спенглер отмечает, что растения практически не получают азот из кофейной гущи напрямую, поэтому полезнее сначала отправить её в компост.
"Хотя использованная кофейная гуща содержит азот, он недоступен растениям, если вносить её непосредственно в почву", - объясняет автор.
Как сообщал Главред, кофе полезен не всем растениям и не в любое время. В частности, для декабриста эксперты назвали период строгого запрета на такую подкормку. Применять кофейную гущу для этого цветка рекомендуют с осторожностью.
Кофейную гущу используют не только в уходе за цветами. Также мы рассказывали, работает ли популярный лайфхак против мышей с кофейной гущей. Этот способ распространяют как домашнее средство от грызунов.
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