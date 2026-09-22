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Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Юрий Берендий
22 сентября 2026, 05:38
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Кофейная гуща может пригодиться при уборке дома. Как приготовить смесь из соды и где её применять - рассказали эксперты.
Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой
Кофейная гуща и сода творят чудеса при уборке: как приготовить домашнее средство / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как использовать кофейную гущу
  • Как почистить с помощью кофейной гущи
  • Как приготовить чистящее средство из соды

Кофейная гуща может найти второе применение при домашней уборке. Вместе с пищевой содой её используют для удаления загрязнений, очистки отдельных кухонных поверхностей и устранения неприятных запахов.

Эксперты издания kobieta.onet отмечают, что для этого достаточно двух доступных ингредиентов, которые часто уже есть на кухне. Как именно использовать кофейные отходы в быту и где такая смесь может пригодиться, выяснял Главред.

видео дня

Кофейная гуща для чистки кухни

Зернистая структура кофейной гущи позволяет использовать её в качестве абразивного компонента при чистке. В сочетании с содой смесь может пригодиться там, где скапливаются жир, грязь и влага.

"Вместо того чтобы выбрасывать кофейную гущу после утреннего кофе, стоит воспользоваться простым приёмом, который может изменить повседневную уборку. Сочетание кофейной гущи с пищевой содой - это проверенный способ борьбы с загрязнениями и неприятными запахами в доме. Это домашнее средство легко приготовить, и его можно применять во многих ситуациях", - отмечают эксперты.

По их словам, кофейные остатки благодаря своей структуре помогают механически удалять грязь. После смешивания с пищевой содой их можно использовать для чистки кухонной утвари, раковины или мест, где скапливаются жир и влага.

Для уборки из двух компонентов можно сделать пасту. К сухой смеси добавляют небольшое количество воды и перемешивают до нужной консистенции.

Как приготовить смесь из кофейной гущи и соды

Перед приготовлением средства кофейную гущу нужно полностью высушить. После этого к ней добавляют одну или две ложки пищевой соды и тщательно перемешивают.

"Приготовление средства очень простое. Сначала следует оставить кофейную гущу до полного высыхания. Затем к ней добавляют одну или две ложки пищевой соды и тщательно перемешивают оба ингредиента. Готовое средство можно оставить в виде сухого порошка или смешать с небольшим количеством воды, чтобы получить пасту", - отметили они.

Смотрите видео о том, что можно сделать с кофейной гущей:

Сухой вариант подходит для задач, где не требуется влага, а пасту можно использовать при очистке загрязнённых участков. Консистенцию выбирают в зависимости от конкретного применения.

Кофейная гуща и сода против неприятных запахов

Смесь можно использовать не только при мытье поверхностей. В сухом виде её рекомендуют размещать в местах, где нужно уменьшить неприятные запахи.

"Сухую смесь можно разместить в холодильнике, возле мусорного ведра или в обувном шкафу, чтобы уменьшить неприятные запахи. В этом случае воду не добавляем, а главное - тщательно высушить кофейную гущу перед смешиванием с содой", - рассказали специалисты.

Таким образом можно использовать кофейные остатки для бытовых нужд вместо того, чтобы сразу выбрасывать их после приготовления напитка.

Где нельзя использовать кофейную гущу с содой

Абразивная структура смеси требует осторожности. На деликатных материалах интенсивное трение может оставить царапины или другие следы.

"Зернистая консистенция кофейной гущи делает смесь идеальной для интенсивной чистки, но требует осторожного применения. Особое внимание следует уделить материалам, подверженным появлению царапин", - подытожили эксперты.

Перед полноценной уборкой стоит протестировать небольшое количество средства на незаметном участке. Если после нанесения не появились следы или изменение цвета, можно продолжить очистку. В случае нежелательной реакции поверхности от такого способа лучше отказаться.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты рассказали, что одним из способов ограничить появление муравьев является использование молотой корицы. Её советуют наносить возле щелей и мест проникновения в качестве временного барьера.

В статье издания Martha Stewart раскрывались советы по чистке раковины с использованием бытовых средств и последовательности их применения. В материале приведена рекомендация приготовить пасту из 3 ложек соды и 1 ложки воды для механической очистки. В тексте также указано, что для удаления известкового налета рекомендуется применять уксусный раствор отдельно и что соду и уксус не следует смешивать одновременно.

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Об источнике: Onet Kobieta

Onet Kobieta (Женщина) - это раздел польского издания Onet, посвященный женской тематике, который охватывает широкий спектр вопросов, связанных с жизнью и интересами женщин. Этот раздел портала содержит статьи, советы, интервью и репортажи, предназначенные преимущественно для женщин.

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