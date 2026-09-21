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Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 18:12
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Осенняя обрезка некоторых декоративных кустарников может уничтожить цветочные почки, которые уже заложены на следующий сезон.
Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью
Осенняя обрезка декоративных кустарников / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие декоративные кустарники не стоит обрезать осенью
  • Почему осенняя обрезка может лишить растения цветения в следующем году
  • Когда обрезать сирень, жасмин и крупнолистную гортензию

Осень в саду - это время подготовки растений к зиме. Декоративные кустарники после завершения цветения нуждаются в уходе, но важно помнить, что не все культуры стоит обрезать именно осенью.

Неправильное время для формирования может лишить садовода цветов в следующем сезоне, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

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Почему не все кусты обрезают осенью

Многие декоративные растения закладывают цветочные почки ещё летом, на прошлогодних побегах. Если их обрезать осенью, вместе с лишними ветками можно удалить и будущие цветы. Поэтому осенью рекомендуем проводить только санитарную обрезку - удалять сухие, больные или поврежденные побеги, а радикальную формировку оставлять на другой период.

Сирень

Сирень формирует цветочные почки на побегах предыдущего года. Если обрезать её осенью, весной можно остаться без пышного цветения. Основную обрезку сирени проводят сразу после окончания цветения: тогда удаляют отцветшие соцветия, старые ветки и лишнюю поросль.

Форзиция

Форзиция радует яркими желтыми цветами ранней весной, и они появляются именно на прошлогодних побегах. Осенняя обрезка может уничтожить заложенные почки. Формировать куст рекомендуем после цветения, когда растение уже израсходовало силы на цветы и готово к обновлению.

Вейгела

Этот декоративный куст цветет на прошлогодних побегах. Осенью его не обрезают радикально, ведь это приведет к потере цветов в следующем сезоне. Основную обрезку следует проводить сразу после цветения.

Садовый жасмин

Ароматные белые цветы жасмина появляются весной или в начале лета. Если обрезать его осенью, растение потеряет часть заложенных почек. Лучшее время для формирования - после цветения, когда куст можно омолодить, удалив старые и загущенные побеги.

Крупнолистная гортензия

В отличие от метельчатой гортензии, которая цветет на побегах текущего года, крупнолистная формирует цветочные почки на прошлогодних ветвях. Поэтому осенью ее не обрезают радикально. Санитарная обрезка возможна, но основную формировку лучше оставить на лето после цветения.

Какие кустарники не стоит сажать у себя во дворе
Какие кустарники не стоит сажать у себя во дворе / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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