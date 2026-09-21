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Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

Юрий Берендий
21 сентября 2026, 17:17
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Украина готова к деэскалации ударов по НПЗ РФ, если Россия прекратит атаки на энергетику.
Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие
Зеленский назвал условие для прекращения ударов по НПЗ РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Зеленский ответил на призыв Трампа относительно ударов по НПЗ РФ
  • Украина обсудит деэскалацию с партнерами в кулуарах Генассамблеи ООН

Украина готова пойти на соответствующие шаги по деэскалации, если Россия прекратит атаки на украинский энергетический сектор, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о потере Россией контроля над своей нефтеперерабатывающей отраслью.

Украинская сторона связывает возможное снижение интенсивности взаимных ударов с конкретными действиями Москвы. Зеленский отметил, что этот вопрос планируется обсудить с международными партнерами в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Энергетический сектор Украины, ее критическая инфраструктура и наш экспорт продовольствия должны перестать быть целями для России, и это приведет к соответствующим шагам по деэскалации с нашей стороны. Решения возможны. Мы готовы работать над этим и обсудим это с нашими партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - заявил Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что Украина с самого начала полномасштабного вторжения выступала за завершение войны дипломатическим путем. По его словам, Киев уже предложил десятки вариантов, предусматривающих прекращение боевых действий, гарантии безопасности и предотвращение новой агрессии.

"В настоящее время продолжается диалог с президентом Трампом и США. Также на рассмотрении находятся идеи по приближению мира, начиная с решительных шагов по деэскалации", - сказал президент.

В то же время Зеленский дал понять, что Украина не рассматривает ситуацию как односторонний процесс. По его словам, современные технологии позволяют наносить агрессору ощутимые потери в ответ на его действия.

"Больше не будет так, что страдает только страна, на которую напали. Характер войны сейчас таков, что агрессор также несет потери. Технологии делают это возможным", - подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

Сегодня, 21 сентября, президент Трамп заявил, что Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны с Украиной. Он также призвал Москву прекратить боевые действия.

"Россия утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью из-за войны с Украиной. Значительное количество её нефтеперерабатывающих заводов было взорвано и, по крайней мере временно, выведено из строя. Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек - преимущественно военных. Какой позор", - написал Трамп в Truth Social.

Почему удары по НПЗ важны - комментарий эксперта

Удары по российским НПЗ могут создать проблемы не только для экспорта нефти, но и для дальнейшей добычи сырья внутри РФ. Повреждение перерабатывающих и экспортных мощностей может заставить Россию сокращать работу скважин. Об этом сообщил специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус в интервью Главреду.

По словам эксперта, масштабы российской нефтеперерабатывающей отрасли не означают, что все предприятия имеют одинаковое значение. На территории РФ работает более 83–85 НПЗ, однако крупных среди них лишь около 12–15, причем значительная часть сосредоточена в европейской части страны.

Именно поэтому повреждение ключевых объектов может создать проблему уже на этапе добычи сырья.

"Таким образом, если экспортировать нефть нельзя, а перерабатывать её в бензин тоже нельзя, потому что НПЗ сгорел или повреждён, возникает вопрос: что делать с добычей? Даже если у нашего военно-политического руководства есть определенный замысел, оно его не раскроет, но можно предположить, что цель заключается в системном сокращении нефтедобычи в России", - отметил Гардус.

Отдельный риск для РФ возникает в случае длительной остановки добывающих объектов. По словам Гардуса, скважины придется консервировать, а во время простоя оборудование может подвергаться коррозии, месторождения - обводняться, а стенки скважин - разрушаться. Из-за этого часть объектов в будущем может оказаться невозможной для полноценного восстановления.

При этом консервация и повторный запуск скважин являются предусмотренными в отрасли процессами, однако их последствия могут быть долгосрочными для российской нефтяной промышленности.

Еще один эффект от ударов связан с бюджетными доходами России. Переработка сырья дает большую добавленную стоимость, чем продажа сырой нефти, поэтому повреждение НПЗ может напрямую сказываться на прибыли отрасли и поступлениях в бюджет.

"Кроме того, НПЗ производят нефтепродукты, а это продукция с большей добавленной стоимостью. На тонне бензина Россия зарабатывает больше, чем на тонне сырой нефти. Поэтому удары по НПЗ - это также весомый способ сократить доходы федерального бюджета РФ", - подытожил он.

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Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны нанесли удар по Ярославскому НПЗ в Ярославле. Местные источники сообщили об атаке дронов и масштабном пожаре на территории завода. На месте работают экстренные службы, а движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто. Отметим, что мощность этого предприятия составляет около 15 млн тонн в год.

Генштаб ВСУ сообщил о поражении Сизранского НПЗ и предприятия "Атлант Аэро" в ходе ночных операций. Согласно официальным данным, в ударе по Сизранскому НПЗ участвовали подразделения Deep Strike, Силы беспилотных систем и СБУ. В результате на заводе мощностью около 8,9 млн тонн в год были повреждены установка АВТ-6 и резервуарный парк.

Мониторинговый канал Exilenova+ обнародовал подробную хронику новой ночной атаки дронов на Ярославль. Сообщалось о пожаре на НПЗ "Славнефть - ЯНОС" и работе экстренных служб в промышленной зоне. Предприятие перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год, при этом в 2026 году завод горел как минимум восемь раз, а власти заявляли о сбивании не менее 65 дронов.

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О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом в аналитическом центре Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и СМИ, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, уделяя особое внимание вопросам энергетической безопасности.

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