Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Украина готова к энергетическому перемирию при одном условии - Зеленский рассказал о деталях беседы с Трампом в кулуарах ООН.

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Зеленский подвел итоги переговоров / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

Киев предлагает России энергетическое перемирие

Украина просит США о ракетах для Patriot

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. О ключевых результатах рассказал Владимир Зеленский во время брифинга, который транслировал Офис президента Украины.

О чем говорили Трамп и Зеленский

Украина готова прекратить удары по российским энергетическим объектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергосистему.

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Зеленский отметил, что американская сторона передаст это предложение России, однако пока не знает позиции Москвы.

"Мы готовы к любому формату энергетического перемирия. Итак, если мы не будем атаковать энергетические объекты - то есть всю энергетику, всё. Вот такое у нас предложение. Мы очень благодарны американской стороне. Они передадут его россиянам. Я не знаю позиции России", - заявил Зеленский.

Отдельно президент Украины подчеркнул необходимость привлечения к дипломатическим усилиям не только США и европейских государств. По его словам, участие Китая в этом процессе потенциально могло бы повлиять на позицию Владимира Путина.

"Я очень откровенно сказал президенту, что, по нашему мнению, если он также привлечёт президента Си, то это окажет влияние на Путина. Я так думаю. Не знаю. Но если мы все, если мы все хотим положить конец этой войне, а не просто заявлять о необходимости закончить эту войну, то мы все должны работать над этим круглосуточно, ради людей", - сказал Зеленский.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Еще одним вопросом переговоров стала подготовка Украины к зиме. Киев ожидает от Вашингтона поддержки в укреплении противовоздушной обороны, в частности поставки ракет для систем Patriot.

"Во-первых, это зимний пакет ракет "Patriot". Это большой дефицит для всех и для Соединенных Штатов. Но мы просим, чтобы они понимали масштаб этого, наши потребности. Мы также будем сотрудничать с другими странами. Мы будем сотрудничать с другими странами, с Ближним Востоком и т. д., но Соединенные Штаты являются нашим приоритетом", - подчеркнул президент.

В то же время Украина хочет получить возможность самостоятельно производить ракеты для "Patriot" в перспективе. Зеленский сообщил, что его военный советник Павел Палиса уже провел переговоры с американской компанией Raytheon, которая, по его словам, готова к сотрудничеству.

"В любом случае нам нужны лицензии, чтобы начать подготовку к производству "Patriot". Мой военный советник Павел Палиса сегодня утром провел беседу с компанией "Raytheon". Компания готова. Мы попросили президента помочь нам ускорить этот процесс. Он положительно откликнулся по поводу лицензий", - сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет о долгосрочном проекте, который может занять около года или полутора лет. В то же время он связывает его не только с нынешней войной, но и с будущей системой безопасности Украины.

"Год, год с половиной - но это на будущее. В любом случае, это на будущее, для Украины, для украинцев. У нас есть системы "Patriot". Нам понадобится собственное производство таких ракет, даже когда мы будем производить нашу противоракетную систему, но в любом случае мы также рассчитываем на "Patriot". Это, на мой взгляд, самое главное, что мы обсудили", - сказал Зеленский.

Patriot / Инфографика: Главред

Трамп и завершение войны

Зеленский также рассказал, как он оценивает позицию Трампа после встречи. По его словам, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

"Он хочет закончить войну, и мы обсуждали это с нашими командами. Да, он сказал, что сделает всё, чтобы помочь положить конец войне. Я считаю, что самый важный шаг, который на самом деле может сделать президент США, - это организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут затронуть все деликатные вопросы и попытаться положить конец войне", - заявил президент.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Встреча с Путиным

На вопрос о готовности встретиться с российским президентом Зеленский ответил утвердительно. Он заявил, что готов к такому формату в любой момент.

"Я готов. Я это сказал. Я готов в любое время, когда все решат, что время пришло. Я считаю, что нам всем нужно действовать как можно быстрее", - сказал Зеленский.

Президент отдельно объяснил, почему разговоры об "исторических причинах" войны или противоречиях между странами не должны откладывать прямой диалог.

"Когда люди много говорят о том, что хотят прекратить войну, но не они её начали, или что есть какие-то исторические причины или противоречия, которые мы должны сначала разрешить, - это ерунда", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для прекращения войны стороны должны перейти непосредственно к переговорам.

"Если вы хотите положить конец войне между нами - не начинайте её. Но мы уже оказались в такой ситуации. И если вы хотите решить проблему - решайте. Если говорите о прекращении войны через диалог - садитесь и ведите диалог. Любить, не любить, быть врагами - это понятно. Хотите прекратить войну - садитесь, разговаривайте, прекращайте", - сказал президент.

Энергетическое перемирие

Журналисты спросили Зеленского, просил ли Трамп Украину в одностороннем порядке прекратить удары по России. Президент опроверг это и заявил, что речь шла о другом формате - взаимном прекращении атак на энергетические объекты.

"Нет. Раньше мы уже говорили об этом в связи с атаками на объекты дизельного топлива и т. п. Это не секрет. Если мы действительно думаем о перемирии, то должны прекратить атаковать энергетические объекты. Если вы хотите, чтобы мы не отвечали на удары по НПЗ или объектам энергетики - конечно, мы готовы не наносить удары, если не наносят удары по нам. Но сейчас мы отвечаем. Мы не хотим этой игры: он нападает на нас - мы отвечаем", - заявил Зеленский.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Президент пояснил, что украинская сторона лишь отвечает на российские удары, а возможность прекращения атак зависит от действий Москвы.

"Поверьте, если бы мы не могли отвечать, то уже давно бы полностью нас оккупировали. В этом наша сила - мы не слабы, несмотря на все трудности", - подчеркнул Зеленский.

Просил ли Трамп Украину прекратить удары по РФ

Зеленский еще раз подчеркнул, что не получал от Трампа требования в одностороннем порядке прекратить атаки.

"Нет. Сегодня не звучало никаких просьб в одностороннем порядке, чтобы Украина прекратила удары. Наоборот, мы говорим о том, что можно сделать в этой ситуации. Мы говорим об энергетическом перемирии - по крайней мере, как о первом шаге, если мы не можем сейчас заставить Путина закончить войну", - заявил президент.

По словам Зеленского, он ожидает, что Россия будет пытаться использовать Украину в качестве оправдания для продолжения боевых действий.

"Я высказал своё личное мнение: Путин будет рассказывать всем о завершении войны и о том, что он готов к переговорам. И это будет продолжаться до окончания выборов. А потом вы увидите атаки - они не прекратятся. И он будет объяснять это тем, что Украина якобы что-то сделала. Сегодня ночью была массированная атака, и, по данным разведки, они пытаются оправдать это тем, что во время их выборов Украина где-то атаковала", - сказал Зеленский.

Он призвал усилить международное давление на Москву.

"Всем нужно приложить чуть больше усилий, чтобы он захотел закончить войну - хотя бы на первом этапе энергетического перемирия", - отметил президент.

Какие инструменты есть у Трампа для давления на Путина

Зеленский назвал санкционный механизм, который может быть использован президентом США.

"Они проголосовали за закон Линдси Грэма. Это дает возможность президенту США ввести очень сильные санкции, если он так решит. У президента Трампа есть этот инструмент, и я публично и в частном порядке благодарил его за это. Мы очень надеемся: если Путин не захочет предпринимать шаги по деэскалации, этот инструмент будет применен", - заявил Зеленский.

Законопроект Линдси Грэма об ужесточении санкций против РФ / Инфографика: Главред

В то же время президент связал возможность дальнейших переговоров с заявлениями российской стороны.

"Вторая история - если Путин передает через Виткоффа и Джареда (Кушнера, - ред.), что готов к встрече и переговорам. Что ж, посмотрим. Надеемся, что американская команда передаст ему все послания после нашей встречи", - сказал Зеленский.

На вопрос, почувствовал ли он готовность Трампа применить этот инструмент, президент ответил:

"Не знаю. Это зависит от президента Соединенных Штатов", - заявил Зеленский.

Риск новой агрессии России против Европы

Отдельно Зеленский ответил на вопрос о возможном нападении России на другие европейские государства.

"Что происходит на поле боя? Он не побеждает. Для него это проблема, потому что он должен что-то показать своему обществу. Дело не в нас и не в американцах. Он боится только собственного народа. Когда на территории другой страны находится 1 миллион человек, из которых ежемесячно гибнет 32–33 тысячи, как объяснить, зачем все это, если нет побед? Этот вопрос возникнет, когда эти люди вернутся домой", - заявил президент.

Зеленский связал это со стремлением российского руководства демонстрировать результат.

"Если он боится, ему нужна победа. Донбасс? Я не уверен. И именно поэтому идет оккупация Украины. В целом на поле боя он не может этого сделать. И если у вас нет побед, а есть только хаос и террористические атаки баллистическими ракетами - что вы предложите своему народу?" - сказал Зеленский.

Как Россия может пытаться расколоть Европу

Президент рассказал о возможной тактике России в отношении европейских государств.

"Что он начал делать? Пытается расколоть единство в Европе или между Европой и США, чтобы ослабить поддержку Украины. Если поддержка уменьшится, он сможет давить на нас жестче. Как этого добиться? Напасть на кого-то другого или запугать: "Смотрите, я пойду дальше, если вы меня не остановите"", - заявил Зеленский.

Он привел примеры действий России против соседних стран.

"То, что он делает сейчас - атаки дронами на Молдову, Румынию, нарушение границ Польши, инциденты в аэропортах Германии и странах Северной Европы. Он будет продолжать это делать. Вот почему риск атак с помощью дронов, ракет или даже наземной операции в отношении стран, граничащих с РФ или Беларусью, очень высок", - заявил Зеленский.

На вопрос, как должны действовать европейские страны, он ответил:

"Отвечать. Всегда отвечать. Если не отвечать, россияне пойдут дальше", - подчеркнул Зеленский.

Экономические соглашения США и России

Журналисты спросили президента о возможных деловых соглашениях между США и Россией.

"Любое экономическое соглашение не зависит от того, кто является американцем. Сегодня, например, с двух олигархов - один из которых россиянин, а другой имеет украинские корни - сняли санкции. Это показывает, как сложно сохранять единодушие", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия будет действовать с помощью различных экономических и юридических рычагов.

"Когда сняли эти ограничения, я разговаривал с некоторыми европейцами и сказал: „Ладно, эти олигархи сейчас счастливы, но они нас не знают. Пока у меня будет сила, я буду бороться с этим любыми способами". Но это сложно, потому что трудно соперничать с российскими деньгами - здесь важны только сильные позиции, единство и время. И время уже играет против Путина", - заявил он.

Санкции против России / Инфографика: Главред

На уточнение относительно возможной поспешности американской стороны в заключении соглашений с РФ Зеленский ответил, что не владеет всеми деталями и не хочет комментировать слухи.

Финансирование Украины и помощь Европы

Зеленский поблагодарил европейские страны и рассказал о финансовых потребностях.

"Европейцы действительно очень помогают. Но у нас есть дефицит - нужны дополнительные средства на дроны и средства ОПК. Цена войны выросла, потому что россияне чаще совершают атаки. Я беседовал с Урсулой фон дер Ляйен и директором МВФ. Мы обсуждали, как оказать поддержку и избежать финансового краха. Наши команды встретятся через 7–10 дней для проработки этих вопросов", - сообщил Зеленский.

Он также отметил европейскую программу поддержки оборонной промышленности и возможность обмена технологиями в сфере дронов.

"У нас есть двусторонние соглашения по дронам, в рамках которых мы делимся технологиями и опытом, а европейские партнеры направляют средства на нужды Украины. Также есть вторая часть пакета на 90 миллиардов евро на два года (45 млрд). Мы будем работать над тем, чтобы ускорить получение этих средств", - сказал президент.

Что означает готовность к трехсторонней встрече

В конце пресс-конференции Зеленский вновь вернулся к теме трехсторонней встречи.

"Моя готовность к трехсторонней встрече не означает автоматического согласия на какие-то условия - это означает стремление прекратить войну. Тот, кто сегодня не готов к встрече, не готов и к завершению войны. Если вы не поддерживаете хотя бы перемирие или диалог, это сигнал о том, что вы не хотите остановить войну. Не всё прощено - далеко не всё. Но диалог и перемирие - это первый необходимый сигнал", - заявил Зеленский.

Сколько ещё Россия сможет воевать против Украины - комментарий эксперта

России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода, после чего поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий будет все сложнее. Москва уже сталкивается с проблемами в сфере резервов, топлива, бюджета и экспортных доходов. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью "Главред".

Экономист подверг сомнению прогнозы, согласно которым Москва якобы способна продолжать войну еще несколько лет. По его мнению, ключевым ограничением для России становится финансовая способность поддерживать боевые действия.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

Отдельным фактором давления на российскую экономику эксперт называет украинские удары по объектам, связанным с топливно-энергетическим сектором, логистикой и инфраструктурой РФ. По его оценке, эта тенденция в дальнейшем будет усиливаться.

"Прежде всего, удары Вооружённых сил Украины вглубь России по её НПЗ, нефтеперекачивающим станциям, портам почти на всех морях, через которые россияне экспортируют свои товары, торговым сетям типа Wildberries и Ozon и т. д., будут продолжаться и становиться все более интенсивными", - подчеркнул Новак.

По оценке председателя Комитета экономистов Украины, совокупность текущих экономических показателей и тенденций не дает оснований полагать, что РФ сможет в течение двух лет поддерживать нынешний уровень войны. Он называет гораздо более короткий срок.

"Поэтому сегодняшняя ситуация и тенденции свидетельствуют о том, что у России нет ресурсов на два года и более войны нынешней интенсивности. (...) Подводя итог, можно сказать, что для ведения войны против Украины у России хватит ресурсов еще на полгода, не больше", - считает Новак.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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