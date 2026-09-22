Когда отмечают Покров по новому стилю: верующим сообщена точная дата

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 2026 году приходится на 1 октября. Почему изменилась дата праздника и какое значение он имеет для украинцев.

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Когда украинцы будут отмечать Покров в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда украинцы будут отмечать Покров в 2026 году

Почему дата праздника изменилась после календарной реформы

Как украинские казаки чествовали Покров

Покров Пресвятой Богородицы относится к числу самых почитаемых христианских праздников в Украине. На протяжении многих десятилетий его отмечали 14 октября, однако после календарной реформы дата чествования Богородицы изменилась. Для многих украинцев этот праздник остается важной частью духовной и культурной традиции. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание OBOZ.UA, в 2026 году Покров Пресвятой Богородицы будут отмечать 1 октября.

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Почему изменилась дата празднования

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь официально перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты непреходных церковных праздников сдвинулись на 13 дней раньше по сравнению со старым стилем.

Именно поэтому Покров, который раньше по традиции отмечали 14 октября, теперь приходится на 1 октября. Смена календаря не изменила самого смысла праздника, однако для многих украинцев первые годы после перехода стали периодом адаптации к новым датам.

Официальное церковное название праздника - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. В церковной традиции он связан с верой в особое заступничество и защиту Божьей Матери.

Значение праздника и казацкие традиции

Праздник посвящен чудесному покровительству Божьей Матери и имеет многовековую историю. Его происхождение связывают с преданием о явлении Богородицы во Влахернском храме в Константинополе. Согласно церковному преданию, она простерла над людьми свой покров как символ защиты и покровительства.

В украинской культуре Покров приобрел особое значение еще во времена Запорожской Сечи. Казаки считали Богородицу своей небесной покровительницей и обращались к ней с молитвами о защите.

Именно в день Покрова на Сечи строили новые храмы, избирали кошевых атаманов и проводили большие советы. Праздник также был связан с важными событиями в жизни казацкой общины, поэтому постепенно стал одним из важных символов украинской исторической традиции.

Для украинцев Покров сочетает в себе религиозное и культурное значение. Его связывают с молитвой, духовной защитой, семейным благополучием и заступничеством Божьей Матери.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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