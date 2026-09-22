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После выборов РФ может накрыть волна протестов: Новак назвал причину

Мария Николишин
22 сентября 2026, 11:04
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Председатель Комитета экономистов Украины объяснил, какие шаги предпримет Кремль сразу после завершения предвыборной кампании.
После выборов РФ может накрыть волна протестов: Новак назвал причину
Новак объяснил, почему протесты в РФ станут неизбежными / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления экономиста:

  • После выборов Кремль запустит новую мобилизацию
  • Протесты в России станут неизбежными
  • Финансовый крах приблизит и крах военных усилий РФ

Сразу после завершения выборов в Госдуму Кремль запустит новую волну мобилизации, которая неизбежно спровоцирует массовые протесты в российских регионах. Параллельно власти РФ будут пытаться покрыть рекордный дефицит бюджета, и ни один из возможных вариантов не спасет экономику страны от краха. Об этом в интервью "Главред" рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его мнению, истинная цель голосования в Госдуму не имеет отношения к волеизъявлению россиян. Главная задача Кремля - продемонстрировать "единодушную поддержку" провластных партий и получить формальный карт-бланш на дальнейшие действия.

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"В России действительно некоторые процессы связаны с выборами в Госдуму, хотя на самом деле это лишь формальная легализация продления власти Путина. Кремлю нужно зафиксировать, что выборы доказали "беспрецедентную поддержку" проправительственных политических партий, и российский народ в этом единодушен. И когда российская власть легализована таким образом, она может делать все, что ей заблагорассудится, вплоть до следующей имитации выборов", - отметил Новак.

Мобилизация может спровоцировать волну протестов

Эксперт отметил, что после завершения голосования в России начнутся процессы, скрытые под официальной риторикой. В центре внимания - масштаб нового призыва в армию, ведь без него Кремль не сможет продолжать войну.

"Уже сейчас, сразу после выборов, в России начнутся очень интересные процессы. Прежде всего - мобилизация. Возможно, этот процесс назовут иначе, но главное в другом - насколько массовым он будет. Другого варианта у Кремля просто нет, если он хочет продолжать войну", - подчеркнул экономист.

Он добавил, что в отличие от первой волны мобилизации 2022 года, на этот раз россияне подходят к призыву с другим опытом - реальным ощущением боевых действий на себе.

"Мобилизация неизбежно спровоцирует новую волну негативных процессов в России. Тем более что сейчас, в отличие от 2022 года, когда в РФ проводилась первая мобилизация, россияне уже на собственной шкуре ощутили войну. Это неизбежно вызовет бурные общественные протесты в российских регионах", - убежден Новак.

Дефицит бюджета и финансовый крах

Второе направление, которое определит действия Кремля в ближайшее время, - способ покрытия дыры в федеральном и региональных бюджетах.

По словам Новака, у российских властей остается лишь несколько инструментов, и ни один из них не является безопасным для экономики.

"Здесь у Кремля выбор невелик: продолжать распродажу остатков золота, запустить "печатный станок" или посягнуть на деньги каждого россиянина, имеющего вклады в российских банках. Но ни один из этих вариантов не исцелит и не спасет Россию, а лишь усугубит и ускорит экономический крах, за которым неизбежно последует крах военных усилий, а впоследствии и политический крах РФ", - подытожил председатель Комитета экономистов Украины.

Каков план Кремля по мобилизации

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что мобилизацию в России проведут открыто, однако официально "всеобщей" ее не назовут - Кремль выберет обходные формулировки, чтобы избежать юридического признания войны и связанных с этим международных ограничений.

По его словам, от формулировки будет зависеть, попадет ли Россия под дополнительные международные ограничения.

"Мобилизацию будут проводить открыто, но под разными названиями, например, объявят "частичную мобилизацию 2.0". Всеобщая мобилизация имеет жесткую юридическую привязку к официально объявленной войне, а ее признание закроет перед Россией двери таких площадок, как Совет Безопасности ООН, где она и так десятилетиями блокирует решения благодаря праву вето. Именно поэтому Кремль никогда не назовет свои меры всеобщей мобилизацией, а войну - войной", - пояснил Коваленко.

Мобилизация в РФ - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль продолжает отрицать планы проведения мобилизации в России после выборов в Госдуму, вероятно, чтобы удержать россиян от массового бегства за границу.

Данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки свидетельствуют о том, что Россия планирует проведение дополнительной волны мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон заявлял, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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