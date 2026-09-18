У россиян началась паника на фоне выборов в Госдуму: СМИ выяснили причину

Жителей РФ совершенно не волнуют результаты выборов. Их беспокоит то, что может начаться после выборов.

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После выборов в РФ Кремль может усилить мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Все больше россиян паникуют из-за возможной мобилизации после выборов

Кремль готовится к мобилизации ещё сотен тысяч россиян

Путин публично отрицает вероятность объявления новой волны мобилизации

Кремль готовится призвать в армию ещё 300 000 мужчин до конца года - так оценил планы страны-агрессора России представитель европейских служб безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

Опасения по поводу новой волны мобилизации сразу после трёхдневного голосования в Госдуму разделяют даже кремлевские чиновники и сотрудники военкоматов: в последние месяцы они пытаются открыть счета в иностранных банках и вывести активы за границу, а друзьям и родственникам советуют уезжать из страны.

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Ключевое отличие от сентября 2022 года - отсутствие публичного старта кампании. Кремль незаметно развернул цифровую инфраструктуру для призыва граждан и параллельно перекрыл потенциальные пути бегства, поэтому официального объявления о мобилизации может и не быть вовсе.

"Сам кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин отвергает эти прогнозы, называя их "полной чепухой" и частью западной информационной кампании против России", - говорится в статье.

Но слова Путина не отменяют того, что военкоматы уже реорганизуются под увеличенный поток призывников, а рекламные кампании внутри страны прямо призывают мужчин подписывать контракты, чтобы избежать принудительного призыва. Поэтому среди россиян растут панические настроения.

Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, выборы в Госдуму 18–20 сентября вполне могут стать последними при власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Коваленко отметил, что перед предыдущими выборами в Госдуму РФ 5 лет назад шанс на уход Путина от власти был почти нулевым, несмотря на то, что в 2022 году многие говорили, что это "конец Путина".

"Но нет, конец так быстро не наступает. Сейчас же - 50 на 50, потому что уже есть признаки того, что нынешние выборы в Госдуму РФ станут последними в карьере диктатора Путина", - подчеркнул обозреватель.

Выборы в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские спецслужбы готовят теракты, диверсии и взрывы на временно оккупированных территориях Украины во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования".

Ранее сообщалось, что РФ собирается создать видимость легитимного волеизъявления на ВОТ уже 20 сентября, когда состоятся выборы в российскую Госдуму.

Накануне стало известно, что в Кремле опасаются митингов. Об этом свидетельствует просьба России запретить протесты у зарубежных посольств в дни выборов в Государственную Думу.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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