РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

Кратко:
- РФ атаковала Конотоп в ночь на 18 сентября
- Повреждены школа, детсад и медучреждения
- Две женщины получили травмы
В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Детали раскрыл мэр города Артем Семенихин.
Повреждены помещения детского сада, здание школы № 11 и медицинские учреждения. Есть разрушения среди частных домов.
Кроме того, Повреждена газораспределительная сеть - значительная часть города осталась без газа. Также зафиксированы многочисленные порывы линий электропередач. Получила и повреждения железнодорожная инфраструктура.
На местах прилетов работают профильные и аварийные службы для ликвидации последствий атаки и восстановления сетей.
По предварительным данным травмы получили две женщины:
- у женщины 1965 года рождения острая реакция на стресс;
- у женщины 1991 года рождения - множественные раны рук.
Атаки РФ на Украину - новости
Как писал Главред, российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет.
Не менее 16 человек пострадали в результате комбинированной атаки на Киев в ночь на 17 сентября 2026 года - среди потерпевших двое детей: 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Российские войска применили по столице ударные БпЛА и ракеты. Последствия зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Соломенском и Подольском районах.
В ночь на 15 сентября Киеве и некоторых областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. В столице есть попадание в складские помещения и АЗС. Пострадали люди.
В ночь на 14 сентября российская оккупационная армия атаковала КАБами Изюм в Харьковской области. Воздушные Силы сообщали незадолго до этого об опасности авиабомб в Харьковской области. В результате удара КАБами в Изюме пострадали двое взрослых и 2-месячный ребенок.
Утром 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.
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О персоне: Артем Семенихин
Артем Семенихин – городской голова города Конотоп, участник АТО.
Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил индустриально-педагогический техникум Конотопа. С июня 2000 по ноябрь 2001 проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия.
В январе 2008 года окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, а в 2009 году – магистратуру. С января 2009 года по сентябрь 2012 года – директор ЧП "Космо" (Киев). Был помощником на общественных началах народного депутата 7-го созыва Игоря Кривецкого.
В 2014 году, во время первой волны мобилизации, добровольно вступил в ВСУ для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне Счастья, за что был награжден негосударственной медалью "За оборону Счастья". В 2015 году офицер-психолог батальона одной из воинских частей ВСУ.
С ноября 2015 года – мэр г. Конотоп.
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