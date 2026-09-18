РФ атаковала Конотоп: повреждены школа, больницы и железная дорога

Конотоп частично остался без газа. В городе повреждены ЛЭП. Две женщины получили травмы.

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Последствия атаки на Конотоп / Коллаж: Главред, фото: t.me/SemenikhinArtem

Кратко:

РФ атаковала Конотоп в ночь на 18 сентября

Повреждены школа, детсад и медучреждения

Две женщины получили травмы

В ночь на 18 сентября российская оккупационная атаковала Конотоп Сумской области. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской и критической инфраструктуры. Детали раскрыл мэр города Артем Семенихин.

Повреждены помещения детского сада, здание школы № 11 и медицинские учреждения. Есть разрушения среди частных домов.

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Кроме того, Повреждена газораспределительная сеть - значительная часть города осталась без газа. Также зафиксированы многочисленные порывы линий электропередач. Получила и повреждения железнодорожная инфраструктура.

В Конотопе повреждена школа / Фото: t.me/SemenikhinArtem

На местах прилетов работают профильные и аварийные службы для ликвидации последствий атаки и восстановления сетей.

По предварительным данным травмы получили две женщины:

у женщины 1965 года рождения острая реакция на стресс;

у женщины 1991 года рождения - множественные раны рук.

Последствия атаки на Конотоп / Фото: t.me/konotop_live

Последствия атаки на Конотоп / Фото: t.me/konotop_live

Атаки РФ на Украину - новости

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О персоне: Артем Семенихин Артем Семенихин – городской голова города Конотоп, участник АТО. Родился 9 апреля 1982 года в Конотопе Сумской области. В июне 2003 года окончил индустриально-педагогический техникум Конотопа. С июня 2000 по ноябрь 2001 проходил срочную службу в ВСУ, пишет Википедия. В январе 2008 года окончил Киевский национальный торгово-экономический университет, а в 2009 году – магистратуру. С января 2009 года по сентябрь 2012 года – директор ЧП "Космо" (Киев). Был помощником на общественных началах народного депутата 7-го созыва Игоря Кривецкого. В 2014 году, во время первой волны мобилизации, добровольно вступил в ВСУ для участия в АТО. Служил командиром взвода в 92-й механизированной бригаде ВСУ. Участвовал в обороне Счастья, за что был награжден негосударственной медалью "За оборону Счастья". В 2015 году офицер-психолог батальона одной из воинских частей ВСУ. С ноября 2015 года – мэр г. Конотоп.

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