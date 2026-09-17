Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

Не исключено, что цены на этот овощ будут снижаться и в дальнейшем, если спрос на него останется на нынешнем уровне.

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Сколько стоит морковь в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Морковь подешевела на 10% всего за неделю

Цены сейчас достигают 9-15 грн/кг

Овощ по-прежнему на 32% дороже, чем в 2025 году

В Украине уже 6 недель подряд снижаются цены на морковь. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке этих корнеплодов в Украине остается низкой, поскольку фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, которая не подлежит длительному хранению. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

"Розничные сети и оптовые компании отказываются от закупки крупных партий моркови, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розничной торговле. В таких условиях фермеры, стремясь ускорить реализацию продукции, вынуждены постоянно снижать отпускные цены на морковь", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что только за последнюю неделю морковь подешевела в среднем на 10%, этот корнеплод предлагается к продаже по цене 9–15 грн/кг.

Аналитики добавляют, что снижение цен на морковь связано также с стремительным ростом предложения этой продукции на рынке. Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, остается довольно сдержанный спрос в этом сегменте.

Стоит добавить, что, несмотря на снижение цен, сейчас морковь стоит в среднем на 32% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Ключевые участники рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цен, если спрос на морковь будет оставаться на нынешнем уровне", - подытожили в EastFruit.

Какие продукты могут подорожать осенью

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что осенью в Украине могут существенно вырасти цены на молочные продукты, овощи, крупы, хлеб и мясо.

По его словам, наибольшее подорожание прогнозируется для овощной продукции из тепличных хозяйств - ее стоимость во второй половине осени может вырасти более чем на 20%.

"Сейчас - пик сезонности, из-за чего овощи даже дешевле, чем в июле. Такая ситуация сохранится до окончания сбора урожая, то есть точно до конца сентября, пока мы не перейдем на хранение в хранилищах. Хранение овощей в осенне-зимний период традиционно потребует дополнительной электроэнергии и затрат на нее. Из-за этого овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%. А продукция с открытого грунта, которая будет находиться на хранении, подорожает на 5–10%", - отметил он.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на украинском рынке репчатого лука зафиксирован новый рост цен. Фермерские хозяйства начали пересматривать стоимость овоща в сторону повышения.

Денис Марчук заявлял, что, несмотря на проблемы с экспортом и перенасыщение внутреннего рынка отдельными видами продукции, цены на продукты в Украине не снизятся.

Кроме того, яйца в Украине подорожают уже этой осенью на 10–15%, а зимой ситуация с ценами остается неопределенной из-за ряда дополнительных факторов.

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Об источнике: EastFruit EastFruit - это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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