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Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Марина Иваненко
17 сентября 2026, 03:03
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Как приготовить манную кашу без комочков: кулинары советуют добавлять крупу в холодное молоко или воду. Узнайте о правильных пропорциях.
Манная каша без комочков
Манная каша без комочков / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему в манной каше появляются комочки
  • Как добиться нежной и однородной консистенции
  • Какое соотношение молока и манной крупы является оптимальным

Нежная, кремообразная манная каша часто портится из-за появления неаппетитных комочков. Большинство хозяек пытаются решить эту проблему интенсивным помешиванием во время варки, однако ключевой секрет гладкой консистенции кроется ещё на этапе подготовки. Главред расскажет об этом подробнее.

По данным кулинарных экспертов издания OBOZ.UA, главная ошибка заключается в том, что сухую манную крупу засыпают непосредственно в кипяток или горячее молоко. При контакте с горячей жидкостью верхний слой зерен быстро заваривается, из-за чего крупа слипается и образует комочки.

видео дня

Когда нужно добавлять манную крупу

Чтобы получить однородную кашу, манную крупу рекомендуют всыпать не в кипящую, а в холодную жидкость. Это может быть молоко, вода или их смесь.

Сначала крупу нужно добавить в холодную жидкость и тщательно перемешать. При такой температуре зерна успевают равномерно распределиться по всему объему и не образуют плотных сгустков.

Только после этого кастрюлю можно ставить на плиту. Такой порядок действий помогает получить более гладкую и нежную консистенцию.

Видео о том, как приготовить манную кашу без комочков, можно посмотреть здесь:

Как правильно варить кашу

После смешивания манки с холодным молоком или водой кастрюлю ставят на слабый огонь. Во время нагрева смесь нужно постоянно перемешивать, не давая крупе оседать на дне.

Для этого удобнее использовать кухонный венчик. Он помогает равномерно распределять манную крупу в жидкости и разбивать мелкие комочки, которые могут образовываться во время нагрева.

Важно не увеличивать огонь, пытаясь быстрее приготовить кашу. Постепенный нагрев позволяет крупе равномерно набухать, а консистенции - становиться гуще без резкого образования комков.

Сколько манки нужно добавить

Количество крупы зависит от того, насколько густую кашу нужно получить. На два стакана молока или воды можно ориентироваться на следующие пропорции:

для жидкой и нежной каши - 2–3 столовые ложки манной крупы;

для густой каши - около 4 столовых ложек крупы.

По желанию пропорцию можно немного изменять в зависимости от желаемой консистенции. Стоит учитывать, что сразу после приготовления каша может казаться более жидкой, чем нужно.

Как правильно варить крупы инфографика
Как правильно варить крупы инфографика / Главред

Почему каша становится гуще после варки

После снятия с огня манная каша продолжает загустевать по мере остывания. Крупа впитывает часть жидкости, поэтому через несколько минут консистенция становится более плотной.

Поэтому не стоит добавлять слишком много манки во время варки, пытаясь сразу добиться нужной густоты. Лучше оставить кашу немного жиже, а после недолгого настаивания оценить её консистенцию.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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