Победы для всех не будет: Зеленский сказал, чем закончится война в Украине

Президент объяснил, почему считает ошибочной позицию партнеров о территориальном компромиссе с Кремлем.

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Зеленский раскрыл истинную цель Путина и анонсировал встречу с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

О чем сказал Зеленский:

В войне с РФ невозможен сценарий win-win

Цель Кремля - не отдельные километры, а вся Украина

Встреча с Трампом в Нью-Йорке состоится в конце сентября

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сделки, выгодной одновременно Москве и Киеву. По его словам, в войне России против Украины не может быть победы для обеих сторон, а единственным реальным результатом он называет остановку боевых действий ради сохранения человеческих жизней. Об этом глава государства сказал в интервью президента CBC News.

Идею договоренности, от которой якобы выиграют и Кремль, и Киев, Зеленский отверг как оторванную от реальности.

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"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win. Из-за столько человеческих потерь она перестала быть о победе для обоих еще в первый день", - заявил президент.

По его словам, сейчас речь идет не о поиске формулы, одинаково приемлемой для сторон, а о прекращении убийств.

Партнеры ошибаются относительно целей Кремля

Оценки части союзников относительно истинных намерений Москвы президент считает опасным упрощением. Он подчеркнул, что придется менять мнение российского диктатора.

"У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры и все", - отметил президент.

Такую логику Зеленский назвал "сумасшедшей идеей". Цель России, убежден он, значительно шире отдельного участка земли - речь идет о полном подчинении государства и поглощении Украины как части РФ.

Санкции, США и встреча в Нью-Йорке

Украинская сторона находится в постоянном контакте с американскими коллегами, переговоры продолжаются, а США принимают различные меры поддержки, отмечает Зеленский.

В то же время относительно ограничительных мер президент был более критичен: он убежден, что Вашингтону следует действовать решительнее, чтобы полностью уничтожить способности России вести войну.

Детали текущих переговоров пока остаются закрытыми - американская сторона попросила не выносить их в медиа, пока продолжается проработка озвученных идей. Параллельно готовится встреча Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, запланированная на конец сентября.

Смотрите видео - Интервью Зеленского CBC News, в котором он сделал заявление о победе в войне и мирных переговорах:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает первых результатов переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовится к контактам и рассчитывает, что конец сентября может стать переломным моментом для переговорного процесса. Зеленский отметил, что в конце сентября в Нью-Йорке может состояться встреча с американской командой.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года.

Объединенные Арабские Эмираты готовы предоставить площадку для переговоров по войне в Украине - об этом наследный принц Абу-Даби лично сообщил Владимиру Путину. Параллельно в Кремле заговорили о трехсторонней встрече в ближайшей перспектив.

Директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной. Представители Белого дома рассматривают вариант замены Уиткоффа и Кушнера и пересматривают полномочия участников. Окончательного решения относительно изменений в команде президента США пока нет.

Переговоры могут возобновиться, но быстрого прорыва не будет: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду сказал, что будущий формат контактов уже не рассматривается исключительно как диалог Вашингтона, Киева и Москвы. Европа стремится напрямую влиять на договоренности, поскольку считает войну России против Украины собственным вызовом безопасности.

"Обратите внимание: [помощник Путина Юрий] Ушаков, комментируя разговор, сказал, что Путин заверил Трампа, что никаких провокаций или опасности для Европы со стороны России не будет. Возникает вопрос: почему вообще между ними состоялся такой разговор и почему об этом официально сообщают? Потому что это является предметом переговоров", - подчеркнул он.

Перспектива нового переговорного цикла, по оценке Клочка, пока не сопровождается конкретными сроками или согласованным результатом. Москва, по его мнению, имеет возможность и в дальнейшем рассчитывать на длительное продолжение боевых действий.

"Я вижу горячее желание и определенную необходимость вновь перейти к трехстороннему формату переговоров. Очередные визиты Уиткоффа и Кушнера будут преподноситься как достижения или возможность достижений в переговорном процессе. Но это не означает, что все произойдет быстро", - предупредил Клочок.

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Об источнике: CBC CBC (Canadian Broadcasting Corporation) - это крупнейшая национальная общественная телерадиокомпания Канады. Она работает на двух официальных языках страны: на английском языке она известна как CBC, а на французском - как Radio-Canada. CBC News - главное англоязычное новостное подразделение, включающее круглосуточный кабельный канал CBC News Network. Основную часть бюджета CBC составляют ежегодные государственные субсидии из парламента Канады, остальное покрывается за счет рекламы и платных подписок. Издание придерживается левоцентристских взглядов, имеет высокий рейтинг доверия и репутацию надежного источника проверенных фактов. Корпорация была основана в 1936 году для защиты и продвижения уникальной канадской культуры и идентичности в условиях сильного влияния американских медиа.

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