Ирисы будут цвести пышнее: что нужно сделать с кустами в сентябре

Садовый блогер раскрыла секреты осенней посадки ирисов.

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В сентябре кусты ирисов нужно обязательно разделить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему ирисы требуют деления и пересадки каждые 3–4 года

Правильный алгоритм подготовки деленок и обработки срезов

Секреты осенней посадки для получения пышных кустов

Ирисы - это цветы, которые с годами начинают цвести хуже. Дело в том, что со временем корневище стареет и отмирает, а молодые побеги вылазят из почвы. Кроме того, куст становится слишком плотным, и цветы мельчают. Еще одна причина плохого цветения ирисов - грибковые болезни и вредители. В сентябре появляется шанс решить все эти проблемы. Садовый блогер Екатерина на своем ютуб-канале "Загородные будни" ("Заміські будні") рассказала о всех нюансах пересадки и деления ирисов.

По словам садовода, раз в 3–4 года ирисы нужно делить и пересаживать. Это омолаживает куст, дает новые силы и обеспечивает красивое цветение.

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Именно сентябрь - лучшее время для пересадки. В начале осени цветы уже отцвели, у растения закончился период активной вегетации, и до холодов еще есть время, чтобы ирис укоренился. Поэтому не стоит откладывать пересадку ирисов на позднюю осень, ведь растению нужно 4–6 недель, чтобы прижиться до морозов.

Как правильно пересадить ирисы осенью

Для пересадки нам понадобятся:

лопата или вилы для выкапывания;

острый секатор;

ведро или таз с водой для раствора марганцовки;

зола для присыпки срезов.

Сначала нужно подкопать куст с нескольких сторон, чтобы не повредить корневище. Важно не тянуть за листья - они очень легко отрываются.

Для начала нужно очистить землю, промыть в воде и внимательно осмотреть корешки.

"Теперь делим куст на отдельные части (...) Каждый побег должен иметь часть корневища, несколько живых корешков и почек листьев. Оптимальный размер - длина примерно 7 см", - рассказала Екатерина.

После того как вы отделили побег, его нужно обеззаразить. Обычно для этого используют очень слабый раствор марганцовки. Опустите в него побег на 15–20 минут. После этого места срезов присыпают золой или толченым углем и оставляют побеги подсохнуть на 1–2 часа на воздухе, желательно в полутени.

Ирисы очень любят легкие, хорошо дренированные почвы. Если у вас не песчаный грунт, а, возможно, глинистый или обычный чернозем, тогда нужно внести немного песка, перегноя и фосфорно-калийных удобрений. Азотные удобрения ирисам не нужны - они провоцируют гниль.

"Теперь приступаем непосредственно к посадке. Делаем небольшую лунку, в центр я выкладываю грунт, который приготовила. Расправляю горизонтально корешки и присыпаю землей", - рассказала Екатерина.

Главное правило: корневище должно быть наполовину на поверхности. Если заглубить - ирисы могут сгнить, если посадить слишком высоко - пересохнут.

Желательное расстояние между растениями - 30–40 см, если сажаете ирисы в ряд.

"Я так не делаю, а высаживаю их словно по кругу - это обеспечивает замечательные пышные кусты на следующий год. И каждые три года я расссаживаю эти кусты", - добавила садовод.

Как сажать ирисы / скриншот

После пересадки ирисы требуют минимального ухода. Поливать нужно только первые 2–3 недели, и только в том случае, если нет дождей. Дальше они сами приживутся. Листья нужно подрезать веером на высоту 10–15 см. Это уменьшает испарение влаги. И если осень дождливая, накрывать ничем не нужно. А если зима малоснежная, можно замульчировать соломой или сеном.

Пересадка ирисов в сентябре / Инфографика: Главред

Смотрите видео - Когда и как правильно пересадить ирисы:

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YouTube-канал "Заміські будні" Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине. Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты). По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад. "Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу. На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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