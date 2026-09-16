Не удивят иностранцев: какие украинские имена для детей стали трендом за рубежом

Вы узнаете:
- Какие украинские имена стали трендовыми за рубежом
- Почему иностранцы начали выбирать украинские имена для детей
После начала полномасштабной войны иностранцы стали чаще называть новорожденных во многих странах мира украинскими именами.
Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала, какие мужские и женские имена украинцев приобрели наибольшую популярность за рубежом.
Какие украинские имена стали трендовыми за рубежом
Среди женских имен, которые стали более популярными за рубежом, - Милана, Ника и Злата. Эти имена могут быть понятными и удобными для произношения иностранцами, при этом они имеют славянское происхождение.
Среди мужских имен блогер выделила Луку и Леона. По её словам, они не обязательно воспринимаются как сугубо украинские, однако популярность этих вариантов связывают именно с событиями в Украине.
Отдельно блогерша обратила внимание на имена Тарас и Леся. Популярность этих имен за рубежом, скорее всего, связана с украинской литературой и известными писателями.
"Более того, американцы всё чаще называют малышей Тарас и Леся. Ну, здесь их точно вдохновили наши писатели", - подытожила автор видео.
Смотрите видео о популярных за рубежом украинских именах:
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Об источнике: Mama v Temi
Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.
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