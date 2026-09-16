Не удивят иностранцев: какие украинские имена для детей стали трендом за рубежом

Блогерша объяснила, почему иностранцы всё чаще выбирают украинские и славянские имена для детей.

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Украинские имена всё больше интересуют иностранцев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие украинские имена стали трендовыми за рубежом

Почему иностранцы начали выбирать украинские имена для детей

После начала полномасштабной войны иностранцы стали чаще называть новорожденных во многих странах мира украинскими именами.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала, какие мужские и женские имена украинцев приобрели наибольшую популярность за рубежом.

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Какие украинские имена стали трендовыми за рубежом

Среди женских имен, которые стали более популярными за рубежом, - Милана, Ника и Злата. Эти имена могут быть понятными и удобными для произношения иностранцами, при этом они имеют славянское происхождение.

Среди мужских имен блогер выделила Луку и Леона. По её словам, они не обязательно воспринимаются как сугубо украинские, однако популярность этих вариантов связывают именно с событиями в Украине.

Отдельно блогерша обратила внимание на имена Тарас и Леся. Популярность этих имен за рубежом, скорее всего, связана с украинской литературой и известными писателями.

"Более того, американцы всё чаще называют малышей Тарас и Леся. Ну, здесь их точно вдохновили наши писатели", - подытожила автор видео.

Смотрите видео о популярных за рубежом украинских именах:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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