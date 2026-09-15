Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

Инна Ковенько
15 сентября 2026, 22:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Металлические жалюзи постепенно уступают место более легким и функциональным системам для окон.
Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них
Современные жалюзи на окна / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Почему металлические жалюзи потеряли популярность
  • Какие современные системы устанавливают на окна вместо них
  • Чем отличаются роллеты, плиссе, кассетные и сотовые системы

Металлические жалюзи когда-то были стандартом во многих домах, однако сегодня они всё реже появляются в интерьерах. Причина проста: алюминий быстро нагревается, создает шум при движении ламелей и не всегда соответствует современным дизайнерским тенденциям.

На смену им приходят новые конструкции, сочетающие практичность с эстетикой, пишет Главред со ссылкой на Dobrzemieszkaj.

видео дня

Тканевые ролеты

Тканевые ролеты стали универсальным решением для жилых помещений. Они могут быть почти незаметными или, наоборот, служить акцентом. Для комнат, где важно сохранить естественное освещение, выбирают легкие материалы, пропускающие свет. В спальнях популярны модели blackout, которые блокируют солнечные лучи и обеспечивают комфортный отдых даже при ярком внешнем освещении.

Кассетные системы

Кассетные ролеты отличаются плотным прилеганием к стеклу. Благодаря этому свет почти не проникает с боков, что делает их оптимальным вариантом для комнат, где требуется максимальное затемнение.

Плиссе для гибкого использования

Плиссе позволяют закрывать только часть окна. Их можно перемещать как сверху вниз, так и снизу вверх. Это удобно для квартир на нижних этажах: нижняя часть закрыта от посторонних глаз, а верхняя пропускает дневной свет. Такие системы также подходят для нестандартных окон - мансардных или трапециевидных.

Honeycomb для теплоизоляции

Сотовые роллеты Honeycomb имеют ткань с воздушными камерами, которые создают дополнительный барьер между стеклом и комнатой. Они помогают уменьшить нагрев помещения от солнца и улучшают теплоизоляцию. Это особенно актуально для больших окон, которые быстро нагреваются.

Интеграция в систему "умный дом"

Современные ролеты можно подключить к системе "умного дома". Электропривод позволяет управлять ими дистанционно - через пульт или мобильное приложение. Можно настроить автоматический график подъема и опускания, что удобно для больших помещений с несколькими окнами.

Читайте также:

Об источнике: Dobrzemieszkaj

Dobrzemieszkaj.pl - польский интернет-портал, посвященный дизайну интерьеров, обустройству жилья и архитектуре. На сайте публикуются статьи, советы экспертов, идеи оформления комнат, а также фотогалереи с примерами современных интерьеров.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от тех, кто делает ремонт, до любителей декора и уюта, помогая находить вдохновение и практичные решения для дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ремонт интерьер
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

22:32Украина
В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

22:15Украина
Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Как дозаривать помидоры на кусте: три приёма, которые действительно работают

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Затяжная магнитная буря почти 5-балльного уровня накроет Землю: прогноз активности

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Гороскоп на завтра, 16 сентября: Львам — отдых, Скорпионам — прибыль

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

Последние новости

22:32

РФ дважды за последние недели атаковала президентский самолет дронами - Зеленский

22:23

Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

22:17

Большинство делает неправильно: куда нужно выбрасывать туалетную бумагу

22:15

В Украине перепишут курс доллара: что ждет украинцев в 2027 году

21:53

ГПСУ предупредила о приостановке работы пунктов пропуска: при каких условиях

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
21:48

Что произойдет при смешивании спирта и перекиси водорода: последствия поразят

21:25

Жёлтые пятна на белой одежде исчезнут после одной стирки: что добавить в барабанВидео

21:21

Дрон упал в километре от базы Бундесвера: в Германии развернули масштабную операцию

21:18

Денежный дождь и новые возможности: 4 знака зодиака поймают удачу 16 сентября

Реклама
20:55

Испанский оркестр исполнил хиты Верки Сердючки и Русланы в симфонической версии

20:50

Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

20:47

Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчукамнение

20:20

Зачем хозяйки смешивают соду с лимоном: 3 случая, когда действительно помогает

20:18

Освободили территорию больше Житомира: в 3 АК раскрыли новые детали операции "Вивальди"

20:02

Полотенца станут пушистыми, как новые: что добавить вместо кондиционера

19:42

Воры сразу найдут: где нельзя прятать деньги дома и почемуВидео

19:39

"Бог отнял ноги": Бритни Спирс заявила, что ее отца настигло наказание

19:19

Том Круз засветил стальной пресс в свои 64 года

19:06

Сгниет и развалится: где категорически запрещено высаживать озимый чеснок

19:05

Овсянка получится в разы вкуснее: что нужно добавить во время варки

Реклама
18:47

В США резко изменили позицию насчет "адских санкций" против РФ — в чём причина

18:42

В Украине вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум: проект бюджета-2027

18:40

Спасение для ног: зачем подогревать гречку и насыпать её в ботинки

18:16

Даже миллионеры в США покупают вещи в кредит — всё из-за одного нюансаВидео

17:47

Куриное филе получится невероятно нежным и сочным: что нужно сделать перед приготовлением

17:42

Операция "Вивальди": как тайное контрнаступление ВСУ сорвало планы РФ по ДонбассуВидео

17:08

"Хочет быть как папа": сын Козловского пошел по стопам звезды

16:51

Что произойдет, если зажать ноль на пульте: функция, о которой знают не все

16:48

Одна ошибка делает котлеты сухими: какие два ингредиента нельзя добавлять в фарш

16:05

Блогерша показала стильные свитера на осень 2026: чем утеплиться перед холодамиВидео

15:53

Доллар пошел вверх, а евро подешевел: появился новый курс валют на 16 сентября

15:50

Покупать не обязательно: как заготовить семена помидоров, которые взойдут стеной

15:28

Украина готова делать деэскалационные шаги: Зеленский назвал условие

15:13

"Слезы не от боли": украинская певица годами скрывала потерю слухаВидео

15:07

Какие джинсы пора выкинуть в мусор: дизайнер назвал 3 модели

15:00

В Кремле назвали условия энергетического перемирия — что требуют от Украины

14:52

Лавров назвал "виновных" в продолжении войны и заговорил о "компромиссах"

14:32

Пол будет идеально чистым дольше — домашнее средство от пыли и грязи

14:22

Умерла популярная французская актриса и певицаВидео

14:03

Их носят тысячи людей: фамилии украинцев, чьи предки были богачами

Реклама
13:40

Швыряла косметику в лицо: в соцсетях вспомнили безумные выходки Оксаны Марченко

13:39

Нацотбор-2027 получил нового музыкального продюсера: кто заменит ДжамалуВидео

13:37

ВСУ разгромили Сызранский НПЗ и завод БПЛА "Атлант Аэро": новые подробности

13:20

Гороскоп Таро на завтра 16 сентября: Близнецам - говорить, Овнам - решение

12:59

Увольнение генпрокурора Кравченко: Рада провела голосование, результаты

12:51

Действия Буданова являются ключом к изменению позиции США в отношении России, — профессор Института Клинтона

12:41

Тест на IQ: нужно найти бриллиант среди жемчужин за 18 секунд

12:32

"Вот такой пост": Мирзоян значительно похудел после отказа от трех продуктов

12:18

Не стоит выбрасывать: как использовать пустые упаковки из-под кетчупа и майонеза

12:15

Безграмотная Лорак снова опозорилась в социальной сети

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять