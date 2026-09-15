Жалюзи теряют популярность: что устанавливают на окна вместо них

Металлические жалюзи постепенно уступают место более легким и функциональным системам для окон.

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Современные жалюзи на окна / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему металлические жалюзи потеряли популярность

Какие современные системы устанавливают на окна вместо них

Чем отличаются роллеты, плиссе, кассетные и сотовые системы

Металлические жалюзи когда-то были стандартом во многих домах, однако сегодня они всё реже появляются в интерьерах. Причина проста: алюминий быстро нагревается, создает шум при движении ламелей и не всегда соответствует современным дизайнерским тенденциям.

На смену им приходят новые конструкции, сочетающие практичность с эстетикой, пишет Главред со ссылкой на Dobrzemieszkaj.

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Тканевые ролеты

Тканевые ролеты стали универсальным решением для жилых помещений. Они могут быть почти незаметными или, наоборот, служить акцентом. Для комнат, где важно сохранить естественное освещение, выбирают легкие материалы, пропускающие свет. В спальнях популярны модели blackout, которые блокируют солнечные лучи и обеспечивают комфортный отдых даже при ярком внешнем освещении.

Кассетные системы

Кассетные ролеты отличаются плотным прилеганием к стеклу. Благодаря этому свет почти не проникает с боков, что делает их оптимальным вариантом для комнат, где требуется максимальное затемнение.

Плиссе для гибкого использования

Плиссе позволяют закрывать только часть окна. Их можно перемещать как сверху вниз, так и снизу вверх. Это удобно для квартир на нижних этажах: нижняя часть закрыта от посторонних глаз, а верхняя пропускает дневной свет. Такие системы также подходят для нестандартных окон - мансардных или трапециевидных.

Honeycomb для теплоизоляции

Сотовые роллеты Honeycomb имеют ткань с воздушными камерами, которые создают дополнительный барьер между стеклом и комнатой. Они помогают уменьшить нагрев помещения от солнца и улучшают теплоизоляцию. Это особенно актуально для больших окон, которые быстро нагреваются.

Интеграция в систему "умный дом"

Современные ролеты можно подключить к системе "умного дома". Электропривод позволяет управлять ими дистанционно - через пульт или мобильное приложение. Можно настроить автоматический график подъема и опускания, что удобно для больших помещений с несколькими окнами.

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