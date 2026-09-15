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Больше не осядет: один простой ингредиент сделает бисквит высоким и пышным

Марина Иваненко
15 сентября 2026, 20:50
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Разрыхлитель может стать дополнительным помощником при выпечке бисквита. Как правильно его использовать и почему не стоит увеличивать дозировку.
Как правильно замешивать тесто для бисквита
Как правильно замешивать тесто для бисквита / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Что добавить в бисквит для дополнительного подъема
  • Почему готовый корж может осесть после духовки
  • Как сохранить воздушность яичной массы

Высокий и нежный бисквит считается основой многих домашних тортов, однако достичь желаемого объема получается далеко не всегда. Кулинары отмечают: дело не только в количестве яиц или продолжительности их взбивания. На структуру готового коржа влияют правильное замешивание теста, температура выпечки и дополнительные ингредиенты. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание King Arthur Baking, одним из вариантов дополнительного разрыхления бисквитного теста может быть обычный разрыхлитель. При нагревании он способствует образованию газа, благодаря чему тесто получает дополнительный импульс для подъема в духовке.

видео дня

Как разрыхлитель помогает бисквиту подняться

Классический бисквит в значительной степени поднимается благодаря воздуху, который попадает в тесто во время взбивания яиц. Именно поэтому хорошо взбитая яичная масса является одним из главных факторов пышной структуры будущего коржа.

Однако при добавлении муки часть воздуха неизбежно теряется. Если действовать слишком активно, яичная пена оседает, а готовый бисквит получается плотным. В рецептах, где предусмотрено использование разрыхлителя, он помогает создать дополнительные газовые пузырьки при нагревании и поддержать подъем теста.

В то же время разрыхлитель не может полностью заменить правильное взбивание яиц. Если его добавить слишком много или неправильно замесить тесто, желаемого результата это не гарантирует.

Сколько разрыхлителя добавлять

Самое важное правило - не превышать количество, указанное в конкретном рецепте. Избыток разрыхлителя не сделает бисквит выше. Наоборот, тесто может слишком быстро подняться в духовке, а затем осесть.

Кроме того, большое количество разрыхлителя может негативно повлиять на вкус выпечки. Поэтому увеличивать дозировку "для надежности" не стоит.

Как замешивать тесто, чтобы сохранить пышность

После добавления муки тесто следует перемешивать максимально осторожно. Резкие или длительные движения могут разрушить часть воздушной структуры, которую удалось создать во время взбивания яиц.

Муку лучше вводить постепенно и перемешивать массу лопаткой снизу вверх. Делать это нужно только до того момента, когда сухие ингредиенты равномерно соединятся с яичной массой.

Видео о том, как приготовить воздушный бисквит, можно посмотреть здесь:

Разрыхлитель - не единственное условие пышного бисквита

Даже с разрыхлителем важно соблюдать всю технологию приготовления. Яйца должны быть хорошо взбиты, сухие ингредиенты - равномерно распределены, а тесто нельзя долго вымешивать после добавления муки.

Не менее важно правильно выпекать бисквит. Преждевременное открывание дверцы духовки может привести к резкому падению температуры и оседанию еще не сформировавшегося коржа.

Итак, разрыхлитель может стать полезным дополнительным ингредиентом в соответствующем рецепте, но главной основой пышного бисквита остаются правильно взбитая яичная масса и соблюдение технологии.

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Об источнике: King Arthur Baking

King Arthur Baking Company - старейшая американская компания по производству муки и ингредиентов для выпечки, основанная в США в 1790 году. Авторитетный кулинарный портал бренда является одним из ведущих мировых ресурсов для пекарей и кондитеров, предлагающим профессиональные рецепты, научно обоснованные технологии приготовления теста и практические экспертные советы для получения идеальной выпечки в домашних условиях.

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