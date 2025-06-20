Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут

Быстрый рецепт идеально нежного шоколадного бисквита.

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Шоколадный бисквит, от которого дети будут в восторге / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Шоколадный бисквит - тот десерт, от которого в восторге обычно как и дети, так и взрослые. Однако не всегда есть возможность приготовить его в духовке.

Но Главред узнал, что можно выйти из такой ситуации с помощью обычной сковородки. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Анна Скиба.

Шоколадный бисквит - рецепт

Ингредиенты:

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Сливочное масло 50 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 3 ст.л.

Какао 4 ст.л.

Мука 3 ст.л. Мука 3 ст.л.

Разрыхлитель пол ч.л.

Молоко 100 мл

На сковородку с диаметром 22 сантиметра нужно выложить растопленное сливочное масло, яйцо, сахар и какао. Все надо соединить венчиком и добавить к массе муку и разрыхлитель для теста, после чего снова перемешать.

Когда тесто будет готово, сковородку ставим на плиту и накрываем крышкой. Бисквит должен готовиться на медленном огне в течение 15 минут. Когда заложенное время пройдет на бисквит нужно вылить предварительно подогретое молоко.

Когда бисквит полностью остынет и пропитается молоком его можно доставать со сковородки. Шоколадный десерт дополнительно можно украсить шоколадом и фруктами.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить воздушный шоколадный бисквит за 15 минут:

@skibaanya Шоколадный бисквит за 15 минут ? Рецепт: Тесто: 50 г масла, 1 яйцо, 100 мл молока, 3 ст.л какао, 2-3 ст.л сахара, разрыхлитель 0,5 с.л, мука 3 ст.л и для заливки 100 мл молока ♬ оригинальный звук - Аня Скиба

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Кто такая Анна Скиба? Анна Скиба - украинский блогер, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.

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