Гениально просто: рецепт шоколадного бисквита на сковородке за 15 минут

Шоколадный бисквит - тот десерт, от которого в восторге обычно как и дети, так и взрослые. Однако не всегда есть возможность приготовить его в духовке.
Но Главред узнал, что можно выйти из такой ситуации с помощью обычной сковородки. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер Анна Скиба.
Шоколадный бисквит - рецепт
Ингредиенты:
- Сливочное масло 50 г
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 3 ст.л.
- Какао 4 ст.л.
- Мука 3 ст.л. Мука 3 ст.л.
- Разрыхлитель пол ч.л.
- Молоко 100 мл
На сковородку с диаметром 22 сантиметра нужно выложить растопленное сливочное масло, яйцо, сахар и какао. Все надо соединить венчиком и добавить к массе муку и разрыхлитель для теста, после чего снова перемешать.
Когда тесто будет готово, сковородку ставим на плиту и накрываем крышкой. Бисквит должен готовиться на медленном огне в течение 15 минут. Когда заложенное время пройдет на бисквит нужно вылить предварительно подогретое молоко.
Когда бисквит полностью остынет и пропитается молоком его можно доставать со сковородки. Шоколадный десерт дополнительно можно украсить шоколадом и фруктами.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить воздушный шоколадный бисквит за 15 минут:
@skibaanya
Шоколадный бисквит за 15 минут ? Рецепт: Тесто: 50 г масла, 1 яйцо, 100 мл молока, 3 ст.л какао, 2-3 ст.л сахара, разрыхлитель 0,5 с.л, мука 3 ст.л и для заливки 100 мл молока♬ оригинальный звук - Аня Скиба
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Кто такая Анна Скиба?
Анна Скиба - украинский блогер, на которую в TikTok подписаны миллион пользователей. Блогерша делится в соцсетях своей жизнью, а также интересными рецептами и лайфхаками.
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