Как приготовить идеальный молодой картофель - шикарный рецепт

Предлагаем вам рецепт приготовления молодого картофеля с пикантной ноткой на сковороде. Важно, что для этого блюда не нужно предварительно отваривать картофель, а можно сразу же жарить. У вас получится вкуснейший картофель с румяной корочкой.
Кстати, обязательно используйте глубокую сковороду, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Молодой картофель на сковороде - рецепт
Ингредиенты:
- Молодой картофель - 1-1,5 кг;
- Вода - 150 мл;
- Масло - 120 г;
- Паприка – 1 ч. л;
- Соль – по вкусу;
- Укроп измельченный
- Чеснок - 2 зубчика
Хорошо помойте картофель и отправьте в сковороду.
Влейте воду, посолите, накройте крышкой и держите на среднем огне до готовности картофеля 15-20 минут.
Добавьте сливочное масло, увеличьте огонь и обжаривайте картофель до золотистой корочки, помешивая.
В конце приготовления добавьте натертый чеснок и нарубленную зелень.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить молодой картофель на сковороде:
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Кто такая olga_riabenko?
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
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