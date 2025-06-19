Как приготовить идеальный молодой картофель - шикарный рецепт

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Молодой картофель на сковороде / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт приготовления молодого картофеля с пикантной ноткой на сковороде. Важно, что для этого блюда не нужно предварительно отваривать картофель, а можно сразу же жарить. У вас получится вкуснейший картофель с румяной корочкой.

Кстати, обязательно используйте глубокую сковороду, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Молодой картофель на сковороде - рецепт

Ингредиенты:

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Молодой картофель - 1-1,5 кг;

Вода - 150 мл;

Масло - 120 г;

Паприка – 1 ч. л;

Соль – по вкусу;

Укроп измельченный

Чеснок - 2 зубчика

Хорошо помойте картофель и отправьте в сковороду.

Влейте воду, посолите, накройте крышкой и держите на среднем огне до готовности картофеля 15-20 минут.

Добавьте сливочное масло, увеличьте огонь и обжаривайте картофель до золотистой корочки, помешивая.

В конце приготовления добавьте натертый чеснок и нарубленную зелень.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить молодой картофель на сковороде:

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Кто такая olga_riabenko? olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

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