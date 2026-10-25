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Путин согласился на переговоры, но есть нюанс: Зеленский сказал, что настораживает

Руслана Заклинская
25 октября 2026, 22:03
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Президент Украины призвал не торопиться с выводами относительно переговоров с Путиным.
Путин согласился на переговоры, но есть нюанс: Зеленский сказал, что настораживает
Зеленский сделал заявление о переговорах с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, Кремль

Что сказал Зеленский:

  • Согласие Путина на переговоры ещё не гарантирует, что встреча состоится
  • В качестве места проведения переговоров рассматривают Абу-Даби или Европу
  • США не должны отменять санкции против России

Согласие лидера РФ Владимира Путина возобновить мирные переговоры с Украиной еще не гарантирует, что встреча состоится. Важно оценивать их результаты уже после проведения, а не делать выводы заранее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

По словам главы государства, пока неизвестно, где именно могут состояться переговоры - в Абу-Даби или в Европе. На ситуацию также могут повлиять события на Ближнем Востоке.

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"Говорить о результате нужно не "до", а "после" соответствующей встречи. Что там сейчас произойдет? Какие могут быть эскалационные события на Ближнем Востоке? Состоится ли эта встреча в Абу-Даби или, возможно, в Европе? Посмотрим", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что не знает, почему российский диктатор изменил позицию в отношении мирных переговоров. В то же время он не исключил, что между Вашингтоном и Москвой могли быть достигнуты договоренности, о которых Киев не был проинформирован.

"Что повлияло? Не могу сказать. Может, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно", - заявил глава государства.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Санкции против РФ

Президент Украины также призвал Соединенные Штаты не отменять санкции против России накануне возможной встречи лидеров. Зеленский подчеркнул, что ограничения были введены в ответ на российскую агрессию, а не как инструмент для ведения переговоров.

"Я не хочу, чтобы на встрече трех лидеров, когда она состоится, мы подошли к этой встрече, сняв все санкции с Российской Федерации. Это важный момент. Санкции налагались за агрессию, а не за возможность поболтать", - подчеркнул президент.

Он считает, что не стоит добиваться лояльности России ценой отмены санкций, ведь в случае провала переговоров восстановить международное единство и ввести ограничения снова будет сложно.

санкции
Санкции / Инфографика: Главред

"Я не хочу, чтобы мы остались без инструментов - без санкций, без денег или без замороженных активов на встрече с Путиным. Потому что тогда действительно в нашей колоде, как сказал господин Трамп, будет не очень много карт", - заявил глава государства.

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Напомним, Путин раскритиковал западные санкции и говорил о поддержке отдельных европейских компаний в России. Кремль, по его словам, пытается создавать благоприятные условия для партнеров и имеет много друзей в Европе.

Также Зеленский заявил, что Украина не согласится на нейтральный статус и выдвигает четкие условия для переговоров на уровне лидеров. Он подчеркнул, что для Киева важным сигналом стал бы шаг в виде энергетического перемирия или же трехсторонней встречи лидеров.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский рассказал о результатах контактов с партнерами по восстановлению ключевых технических и разведывательных возможностей для Вооруженных сил Украины. Он отметил, что возобновлена полноценная работа Starlink и передача разведданных из США.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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