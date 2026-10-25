Украина не согласится на нейтралитет, но готова к перемирию - заявление Зеленского

Президент рассказал, чего требует Киев в ходе переговоров и как изменился дипломатический трек.

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Зеленский выразил готовность к встрече с Путиным и Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, t.me/news_kremlin

Что сказал Зеленский:

Киев будет рассматривать энергетическое перемирие как сигнал от РФ о готовности к миру

Украина выступает за встречу на уровне лидеров

Киев не согласится на территориальные уступки

Энергетическое перемирие может стать первым сигналом того, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин действительно стремится завершить войну. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур для ТСН.

Если Москва не пойдет на такой шаг, следующим маркером, по мнению главы государства, должна стать трехсторонняя встреча лидеров. Именно эти действия Кремля убедили бы Киев в серьезности его намерений.

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"Энергетическое перемирие как первый шаг. Я считаю, что это сигнал. Если его нет, тогда трехсторонняя встреча на уровне лидеров", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, такой саммит может состояться даже без энергетического перемирия. Президент напомнил, что американская сторона намекала на декабрь и заседание "Группы двадцати" в Майами, а Киев через публичные и непубличные каналы ответил о своей готовности - при условии, что к ней готова и страна-агрессор Россия.

Чего Украина ожидает от новых переговоров

Отдельно президент объяснил, какого результата Украина ожидает от работы делегаций трех стран, который, по его предварительным словам, зависит от позиции Москвы.

Президент рассказал, что в Вашингтоне интересовались видением Киева. Завершить боевые действия исключительно усилиями рабочих групп, без участия первых лиц, по его мнению, вряд ли удастся, поэтому у Украины есть запасные сценарии.

"Тогда дайте энергетическое перемирие, дайте доступ к морю, дайте зерно. Дайте обмен всех на всех. Или дайте минимум - встречу лидеров", - перечислил он.

На какие уступки Киев не пойдет

В то же время Украина не согласится на нейтральный статус и ограничение собственных вооруженных сил - эти вопросы Зеленский назвал "красными линиями". Что касается недопущения ограничений для украинской армии, по его словам, Киев и Вашингтон имеют общее видение.

Президент также отметил, что американцы давно поднимают тему обмена территориями, однако Украина ничего ни на что не обменивает. Территориальные вопросы Киев готов обсуждать исключительно на уровне лидеров, остальное могут прорабатывать технические группы.

Несмотря на это, Зеленский констатировал прогресс в дипломатии. Он призвал продвигаться вперед по всем направлениям и выразил надежду, что это движение даст результат.

Можно ли добиться энергетического перемирия с РФ – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам главы Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, Украина заходит в сложную зиму, а перспективы быстрого достижения договоренностей о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре остаются неопределенными.

В то же время, шанс на энергетическое перемирие еще есть, однако для этого нужна политическая воля Кремля, ведь Украина уже неоднократно демонстрировала готовность к прекращению огня.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что госсекретарь США Марко Рубио планирует новые трехсторонние переговоры по Украине. Американские чиновники делают все, чтобы положить конец войне России против Украины.

Ранее сообщалось, что Россия готова вернуться к трехстороннему формату переговоров с Украиной и США после 4 ноября, однако Кремль сразу же преуменьшает значение нового раунда.

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России, в частности ограничений, затрагивающих отрасль производства удобрений.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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