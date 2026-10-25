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Массированная атака дронов на Белгород: в центре города горит огромный ТРЦ

Инна Ковенько
25 октября 2026, 09:22
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Часть города осталась без отопления после ночной атаки.
Нападение на российский Белгород / Фото: Exilenova+
Нападение на российский Белгород / Фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны массированно атаковали Белгород и область
  • В центре Белгорода загорелся ТРЦ "МегаГРИНН" площадью 163 тысячи квадратных метров
  • В городе повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие объекты

В ночь на 25 октября российский Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказалась центральная часть города.

В результате атак БПЛА вспыхнул пожар в ТРЦ "МегаГРИНН" - крупном торгово-развлекательном комплексе площадью около 163 тыс. м². Там расположены более 200 магазинов, супермаркет, рестораны, кинотеатр и многочисленные развлекательные зоны. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

видео дня

Атака произошла ночью, когда ТРЦ был закрыт для посетителей.

Нападение на российский Белгород
Атака на российский Белгород / Фото: Exilenova+

По данным мониторов, в результате работы российской ПВО зафиксировано разрушение жилых домов, коммерческих и социальных объектов, а также более полутора десятков припаркованных автомобилей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил повреждения жилых домов и автомобилей в результате ночной атаки.

По словам губернатора Белгородской области Александра Шуваева, по состоянию на 09:30 известно о двух погибших мужчинах и 13 раненых. Повреждены несколько многоквартирных домов, часть города осталась без отопления.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

  • Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня
    Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня
    Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня
    Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня
    Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня Фото: Exilenova+
  • Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня
    Наслідки атаки на російський Бєлгород 25 жовтня Фото: Exilenova+

Какие цели в РФ Украина может выбрать для ударов

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что остановит функционирование российской экономики.

По его словам, Украина показала, что у россиян "мощная" система ПВО в Москве, но и её можно пробить.

"Осталось уничтожить всего несколько российских НПЗ, чтобы в РФ начался дизельный кризис. Далее под ударами окажутся энергетические объекты и газ. Ведь в России на газе работает 70% электростанций. В России есть семь точек, которые Украина может вывести из строя массированными ударами, что погрузит европейскую часть РФ в блэкаут", - подчеркнул он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 23 и в ночь на 24 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".

Кроме того, в ночь на 23-е было шумно в городе Городец Нижегородской области. Там беспилотники атаковали центр обработки данных Федеральной налоговой службы РФ. Это один из двух ключевых центров обработки данных ФНС России, работающих в геораспределенном режиме.

Ранее сообщалось, что Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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