Массированная атака дронов на Белгород: в центре города горит огромный ТРЦ

Часть города осталась без отопления после ночной атаки.

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Нападение на российский Белгород / Фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны массированно атаковали Белгород и область

В центре Белгорода загорелся ТРЦ "МегаГРИНН" площадью 163 тысячи квадратных метров

В городе повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие объекты

В ночь на 25 октября российский Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. Под ударом оказалась центральная часть города.

В результате атак БПЛА вспыхнул пожар в ТРЦ "МегаГРИНН" - крупном торгово-развлекательном комплексе площадью около 163 тыс. м². Там расположены более 200 магазинов, супермаркет, рестораны, кинотеатр и многочисленные развлекательные зоны. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

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Атака произошла ночью, когда ТРЦ был закрыт для посетителей.

Атака на российский Белгород / Фото: Exilenova+

По данным мониторов, в результате работы российской ПВО зафиксировано разрушение жилых домов, коммерческих и социальных объектов, а также более полутора десятков припаркованных автомобилей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил повреждения жилых домов и автомобилей в результате ночной атаки.

По словам губернатора Белгородской области Александра Шуваева, по состоянию на 09:30 известно о двух погибших мужчинах и 13 раненых. Повреждены несколько многоквартирных домов, часть города осталась без отопления.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Какие цели в РФ Украина может выбрать для ударов

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Украина уже готова наносить удары по очень уязвимым точкам России, что остановит функционирование российской экономики.

По его словам, Украина показала, что у россиян "мощная" система ПВО в Москве, но и её можно пробить.

"Осталось уничтожить всего несколько российских НПЗ, чтобы в РФ начался дизельный кризис. Далее под ударами окажутся энергетические объекты и газ. Ведь в России на газе работает 70% электростанций. В России есть семь точек, которые Украина может вывести из строя массированными ударами, что погрузит европейскую часть РФ в блэкаут", - подчеркнул он.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 23 и в ночь на 24 октября Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории страны-агрессора России. Были поражены комбинат "Тольяттикаучук", АО "Протон-Электротекс" в городе Орел и самолет на аэродроме "Ейск".

Кроме того, в ночь на 23-е было шумно в городе Городец Нижегородской области. Там беспилотники атаковали центр обработки данных Федеральной налоговой службы РФ. Это один из двух ключевых центров обработки данных ФНС России, работающих в геораспределенном режиме.

Ранее сообщалось, что Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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