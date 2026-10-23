Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

Работа государственных информационных систем России может затрудниться.

https://glavred.info/world/bespilotniki-atakovali-odin-iz-klyuchevyh-data-centrov-fns-rossii-10806416.html Ссылка скопирована

Российский дата-центр подвергся атаке украинских дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

Украинские дроны ночью атаковали Нижегородскую область РФ

Под ударом оказался один из ключевых центров обработки данных ФНС России

В ночь на 23 октября страну-агрессора Россию атаковали дроны. Громко было в городе Городец Нижегородской области. Там беспилотники атаковали центр обработки данных Федеральной налоговой службы РФ.

Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+. Там отметили, что атакованный объект является одним из двух ключевых центров обработки данных ФНС России, работающих в геораспределенном режиме.

видео дня

"Здесь хранится и обрабатывается информация государственных реестров, в частности налоговых баз данных", - отметили мониторы.

Поражение центра обработки данных в Нижегородской области потенциально может повлиять на работу государственных информационных систем России. В то же время информация о масштабах повреждений и последствиях атаки пока требует подтверждения.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео атаки на российский дата-центр можно посмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Какова главная цель ударов Украины вглубь РФ - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, удары Украины на большие расстояния вглубь территории России являются демонстрацией западным партнерам, прежде всего США, растущих возможностей Украины.

Первые украинские баллистические ракеты по России уже полетели, и результаты хорошие. Возможности Украины в этой сфере растут, о чём свидетельствуют массированные удары по целям РФ.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар.

Ранее, 16 октября, Силы обороны Украины атаковали Сургутский завод по стабилизации конденсата "Газпрома" в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Объект расположен примерно в 2400 км от украинской границы.

Накануне, 15 октября, Силы обороны Украины ночью уничтожили четыре фронтовых бомбардировщика Су-34 и поразили ещё два на аэродроме в Воронежской области РФ.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред