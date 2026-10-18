Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожар

Удар пришелся на один из крупнейших нефтеналивных комплексов региона, а над Москвой и Ленинградской областью российская ПВО сообщила о 144 сбитых дронах.

https://glavred.info/world/pod-udarom-moskva-i-peterburg-drony-porazili-krupnyy-neftyanoy-terminal-voznik-pozhar-10805069.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Москву и Петербург / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны FP-1 поразили петербургский нефтяной терминал

Предположительно, атакован дата-центр "ВКонтакте"

Три аэропорта России ограничили работу из-за атаки

видео дня

Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Вероятно, под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте", а в России ограничили работу трёх аэропортов.

О поражении терминала заявили в компании-производителе Fire Point. Объект входит в число крупнейших нефтеналивных комплексов региона: здесь принимают, хранят и отгружают нефтепродукты, в том числе на экспорт. Годовая мощность терминала составляет 12,5 млн тонн.

Ещё до официального подтверждения мониторинговый канал Exilenova+ сообщал об атаке на нефтеналивной порт и горящей цистерне. По данным канала, российская ПВО в Петербурге работала очень интенсивно, фиксировались пуски ракет. О ночной атаке также писал Telegram-канал ASTRA.

57 сбитых дронов и пожар в Низино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 57 сбитых беспилотниках. По его словам, в посёлке Низино Ломоносовского района обломки задели четыре автомобиля на парковке, там возник пожар.

О взрывах сообщали и жители Кудрова. В то же время система оповещения в Петербурге дала сбой: SMS-предупреждения об угрозе дронов горожанам не поступили, а часть людей получила их со значительным опозданием.

Сбой "ВКонтакте" и отключение света

Еще одной вероятной целью ночной атаки стал дата-центр "ВКонтакте" в Ленинградской области, пишут мониторинговые Telegram-каналы. После этого пользователи начали массово жаловаться на серьезные перебои в работе соцсети и связанных с ней сервисов. "ВКонтакте" - крупнейшая соцсеть России с аудиторией в десятки миллионов человек.

Одновременно часть Санкт-Петербурга и Ленинградской области осталась без электроснабжения. Судя по видео, которые распространяются в сети, удар, возможно, пришелся на подстанцию 330 кВ "Восточная", расположенную рядом с дата-центром.

Москва: 87 дронов за четыре часа

Мэр Москвы Сергей Собянин начал отчитываться о сбитых беспилотниках с 23:00, а к трем часам ночи назвал цифру в 87 дронов. О разрушениях или пострадавших он не сообщал, однако отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Взрывы раздавались и в Подмосковье.

Из-за атаки Росавиация ограничила прием и вылет самолетов в двух московских аэропортах, а также в петербургском Пулкове.

Смотрите кадры последствий атаки на Санкт-Петербург и Ленинградскую область:

Насколько болезненны для РФ удары Украины

"Главред" писал, что, по словам бывшего руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, Москва воспринимает новую тактику ударов Украины как потенциально болезненную. Кремль пытается перевести дискуссию с вопроса о российских атаках на тему украинского ответа. Андрей Коваленко считает, что особенно показательна реакция Москвы на возможные удары по ее территории и авиационной инфраструктуре.

Довольно странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина обвинения в терроризме из-за анонса закрытия воздушного пространства над РФ.

Удары вглубь России - новости по теме

Как писал Главред, 17 октября в аэропортах Москвы отменили или задержали более 370 рейсов из-за атак беспилотников. В аэропорту "Внуково" задержали 62 рейса, ещё 39 отменили. В "Домодедово" - 23 задержали и 8 отменили. В "Шереметьево" - 104 рейса перенесли, а 135 отменили.

Напомним, массированная атака беспилотников в ночь на 16 октября вынудила российские власти закрыть все четыре московских аэропорта: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, были перенаправлены на аэродромы других городов.

До этого ударные дроны Сил обороны в ночь на 14 октября в течение нескольких часов атаковали промышленную зону Балаково в Саратовской области РФ. Среди вероятных целей называют энергообъект, мегадата-центр "Сбербанка" и металлургический завод

Ранее Редкинский опытный завод в Тверской области России горел после ночной атаки беспилотников в ночь на 9 октября. Предприятие является звеном производственной цепочки российского ВПК и выпускает компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред