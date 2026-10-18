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Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожар

Дарья Пшеничник
18 октября 2026, 07:44
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Удар пришелся на один из крупнейших нефтеналивных комплексов региона, а над Москвой и Ленинградской областью российская ПВО сообщила о 144 сбитых дронах.
Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожар
Дроны атаковали Москву и Петербург / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны FP-1 поразили петербургский нефтяной терминал
  • Предположительно, атакован дата-центр "ВКонтакте"
  • Три аэропорта России ограничили работу из-за атаки

видео дня

Силы обороны в ночь на 18 октября поразили Петербургский нефтяной терминал дронами FP-1, после попадания на объекте вспыхнул пожар. Удар стал частью массированной атаки беспилотников на Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Вероятно, под ударом оказался и дата-центр "ВКонтакте", а в России ограничили работу трёх аэропортов.

О поражении терминала заявили в компании-производителе Fire Point. Объект входит в число крупнейших нефтеналивных комплексов региона: здесь принимают, хранят и отгружают нефтепродукты, в том числе на экспорт. Годовая мощность терминала составляет 12,5 млн тонн.

Ещё до официального подтверждения мониторинговый канал Exilenova+ сообщал об атаке на нефтеналивной порт и горящей цистерне. По данным канала, российская ПВО в Петербурге работала очень интенсивно, фиксировались пуски ракет. О ночной атаке также писал Telegram-канал ASTRA.

57 сбитых дронов и пожар в Низино

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о 57 сбитых беспилотниках. По его словам, в посёлке Низино Ломоносовского района обломки задели четыре автомобиля на парковке, там возник пожар.

О взрывах сообщали и жители Кудрова. В то же время система оповещения в Петербурге дала сбой: SMS-предупреждения об угрозе дронов горожанам не поступили, а часть людей получила их со значительным опозданием.

Сбой "ВКонтакте" и отключение света

Еще одной вероятной целью ночной атаки стал дата-центр "ВКонтакте" в Ленинградской области, пишут мониторинговые Telegram-каналы. После этого пользователи начали массово жаловаться на серьезные перебои в работе соцсети и связанных с ней сервисов. "ВКонтакте" - крупнейшая соцсеть России с аудиторией в десятки миллионов человек.

Одновременно часть Санкт-Петербурга и Ленинградской области осталась без электроснабжения. Судя по видео, которые распространяются в сети, удар, возможно, пришелся на подстанцию 330 кВ "Восточная", расположенную рядом с дата-центром.

Москва: 87 дронов за четыре часа

Мэр Москвы Сергей Собянин начал отчитываться о сбитых беспилотниках с 23:00, а к трем часам ночи назвал цифру в 87 дронов. О разрушениях или пострадавших он не сообщал, однако отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Взрывы раздавались и в Подмосковье.

Из-за атаки Росавиация ограничила прием и вылет самолетов в двух московских аэропортах, а также в петербургском Пулкове.

Смотрите кадры последствий атаки на Санкт-Петербург и Ленинградскую область:

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожар

Насколько болезненны для РФ удары Украины

"Главред" писал, что, по словам бывшего руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко, Москва воспринимает новую тактику ударов Украины как потенциально болезненную. Кремль пытается перевести дискуссию с вопроса о российских атаках на тему украинского ответа. Андрей Коваленко считает, что особенно показательна реакция Москвы на возможные удары по ее территории и авиационной инфраструктуре.

Довольно странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина обвинения в терроризме из-за анонса закрытия воздушного пространства над РФ.

Удары вглубь России - новости по теме

Как писал Главред, 17 октября в аэропортах Москвы отменили или задержали более 370 рейсов из-за атак беспилотников. В аэропорту "Внуково" задержали 62 рейса, ещё 39 отменили. В "Домодедово" - 23 задержали и 8 отменили. В "Шереметьево" - 104 рейса перенесли, а 135 отменили.

Напомним, массированная атака беспилотников в ночь на 16 октября вынудила российские власти закрыть все четыре московских аэропорта: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Более 20 самолетов, направлявшихся в российскую столицу, были перенаправлены на аэродромы других городов.

До этого ударные дроны Сил обороны в ночь на 14 октября в течение нескольких часов атаковали промышленную зону Балаково в Саратовской области РФ. Среди вероятных целей называют энергообъект, мегадата-центр "Сбербанка" и металлургический завод

Ранее Редкинский опытный завод в Тверской области России горел после ночной атаки беспилотников в ночь на 9 октября. Предприятие является звеном производственной цепочки российского ВПК и выпускает компоненты топлива "Децилин-М" для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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