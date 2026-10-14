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Взрывы в Балаково: дроны могли поразить дата-центр "Сбербанка" за $1 млрд

Анна Ярославская
14 октября 2026, 07:24
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Спутники NASA зафиксировали пожары в промзоне, где расположены серверный комплекс банка и завод "МЗ Балаково".
Атака на Саратовскую область
Дроны несколько часов атаковали Балаково в Саратовской области / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

  • Дроны несколько часов атаковали промзону Балаково
  • Под ударом мог оказаться мегаЦОД "Сбербанка" за $1 млрд
  • NASA FIRMS зафиксировала очаги пожаров в промзоне

Ударные дроны Сил обороны в ночь на 14 октября несколько часов атаковали промышленную зону Балаково в Саратовской области РФ. Среди вероятных целей называют энергообъект, мегадата-центр "Сбербанка" и металлургический завод. По оценке мониторингового Telegram-канала Exilenova+, по состоянию на 5 часов утра атака продолжалась.

Одной из первых версий стало поражение энергосистемы города. На опубликованных кадрах после прилета видна характерная белая вспышка. В сети также появились видео, на которых в Балаково пропадает свет.

видео дня

"Балаково. Момент попадания по энергетической инфраструктуре", - отметили мониторы Exilenova+.

Российская сторона признала последствия налета. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке на Балаково: по его словам, повреждены несколько жилых домов, погиб один человек.

Мегадата-центр за миллиард долларов

Альтернативная версия касается самого дорогого объекта в промзоне. Это серверный комплекс крупнейшего банка России, который до сих пор находится на стадии возведения.

"Существует высокая вероятность того, что под ударом находится МегаЦОД "Сбербанка" в Балаково. Местные жители сообщают о десятках взрывов... Строительство комплекса еще не завершено, однако объект реализуется поэтапно, и его отдельные части могли быть введены в эксплуатацию", - подчеркнули в Exilenova+.

МегаЦОД
МегаЦОД "Сбербанка" в Балаково / Фото: t.me/exilenova_plus

Смета проекта составляет 122,2 млрд рублей, то есть более $1 млрд. Комплекс должен стать одним из самых масштабных в России: около 3 тыс. серверных стоек, до 120 тыс. серверов и потребляемая мощность до 82 МВт.

Центр предназначен для обслуживания ИТ-систем банка, то есть для хранения и обработки его данных. Кроме того, на его мощностях планировали развернуть сервисы государственной цифровой платформы "ГосТех".

"А вот и подтверждение атаки на МегаЦОД "Сбербанка" в Саратовской области. Показываем вам эксклюзивные кадры из Балаково", - пишет Exilenova+ в 06:59.

Подтверждение атаки на МегаЦОД
Подтверждение атаки на МегаЦОД "Сбербанка" в Саратовской области / Фото: Exilenova+

Пожары в промзоне и работа ПВО

Спутниковая система NASA FIRMS зафиксировала многочисленные очаги возгорания в промышленной зоне Балаково. Именно там расположены дата-центр и металлургическое предприятие "МЗ Балаково". По некоторым данным, завод также мог попасть под удар.

Завод расположен в селе Быков Отрог Балаковского района и входит в металлургический холдинг "Новосталь-М".

Под удар мог попасть металлургический завод
Под удар мог попасть металлургический завод "МЗ Балаково" / Фото: Exilenova+

В течение ночи в городе активно работала российская противовоздушная оборона. Ее последствия местные жители увидели в собственных домах: в некоторых квартирах выбило стекла.

NASA FIRMS зафиксировало пожары
NASA FIRMS зафиксировало пожары / Exilenova+

В 07:13 мониторы Exilenova+ заявили, что есть подтверждение ударов по промзоне металлургического завода "МЗ Балаково".

"Предприятие специализируется на производстве стали и металлопроката, в том числе арматуры и сортового проката. Завод производит более 1 млн тонн стального проката в год, имеет собственное сталеплавильное производство", - говорится в сообщении.

"МЗ Балаково" / Фото: Exilenova+

Новость дополняется...

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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