"Прилет" по Рязанщине: дата-центр "Яндекса" горит, Yandex Cloud лежит - мониторы

Под удар дронов попала площадка станкостроительного завода, который работает на ВПК России и находится под санкциями.

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В РФ атакован и горит важный для ВПК РФ завод с дата-центром "Яндекс" / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

После удара дронов по Сасово на Рязанщине горит завод "Саста"

На его территории размещен дата-центр "Яндекс ДЦ"

"Саста" находится под санкциями ЕС, Канады, Британии и Японии

В российском Сасово Рязанской области вспыхнул пожар на территории станкостроительного завода "Саста", где расположен дата-центр ООО "Яндекс ДЦ". OSINT-аналитики издания установил локацию по кадрам очевидцев, а размещение серверной площадки именно здесь подтверждают данные Wikimapia и собственные заявления работников центра обработки данных.

По предварительным данным, по объекту отработали ракетами или реактивными беспилотниками, пишет Exilenova+.

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После удара фиксируют масштабные сбои в работе сервисов "Яндекса".

Начались сбои в работе "Яндекса" / Exilenova+

Как отмечают аналитики, недоступным стал широкий спектр ресурсов Yandex Cloud. Проблемы охватили вычислительные мощности, сети, хранилища данных, базы данных, Kubernetes, облачные сервисы, искусственный интеллект, а также системы безопасности и мониторинга.

"Ситуация пока не стабилизировалась"

Российская компания не стала отрицать масштаб проблемы, хотя и описала ее максимально обтекаемо - как "инцидент" и перебои с электропитанием отдельной зоны доступности облачной платформы.

Первые сбои в зоне ru-central1-b зафиксировали в 1:31 ночи, а уже через сорок минут техническая команда признала, что взять ситуацию под контроль не удалось, и опубликовала перечень неработающих сервисов.

Около четырех утра появились сразу два сообщения, в которых клиентов фактически предупредили о риске цепной реакции за пределами аварийной площадки.

"В связи с инцидентом в зоне доступности ru-central1-b в других зонах могут возникать проблемы при создании новых виртуальных машин, кластеров k8s и баз данных. Рекомендуем по возможности перенести нагрузку в другие зоны доступности", - говорится в заявлении Yandex Cloud.

Станки для оборонки и санкции семи стран

Сам завод, на площадке которого развернули серверные мощности, специализируется на производстве металлообрабатывающих станков с ЧПУ. Его продукцию используют в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности России.

Ценность "Састы" для российского военно-промышленного комплекса заключается не в выпуске готовых образцов вооружения, а в обеспечении производственной базы: без этих станков невозможно изготавливать высокоточные металлические детали и узлы.

"Очень жирная цель под ударом", - отмечает Exilenova+.

На заводе производят высокоточные металлообрабатывающие станки с ЧПУ для российского ВПК / Фото: t.me/exilenova_plus

Ранее предприятие поставляло специальные станки структурам "Роскосмоса", а сейчас находится под международными санкциями Канады, Швейцарии, ЕС, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Внимание российских властей к площадке демонстрирует визит губернатора Рязанской области Павла Малкова, который еще в 2022 году лично осматривал серверные мощности и называл их стратегическим активом региона.

"Крайне перспективное высокотехнологичное предприятие", - характеризовал тогда дата-центр Малков, уточняя, что на площадке размещены несколько десятков тысяч серверов, позволяющих оперативно обрабатывать запросы пользователей сервисов "Яндекса".

Стоит отметить, что россияне прячут свой важный завод на спутниковых картах "Яндекса".

Завод Саста / t.me/exilenova_plus

Удары вглубь России - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 октября в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Волгограде видно зарево от пожара в районе НПЗ и ОАО "Каустик". Также громко было в Самаре.

26 сентября дроны атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. Загорелся Ильский НПЗ. Местные власти подтвердили налет беспилотников.

В ночь на 23 сентября в промзоне Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре второй раз за сутки вспыхнул масштабный пожар - накануне это предприятие уже было целью атаки беспилотников.

В ночь на 22 сентября Самарская область России подверглась масштабной атаке беспилотников. В Самаре после взрывов вспыхнул пожар на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, над городом поднялся густой черный дым.

В ночь на 20 сентября дроны Сил обороны Украины атаковали территорию страны-агрессора России. Активная работа российской ПВО фиксировалась во многих регионах России: в Московской области и Москве, Ростовской, Орловской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Калужской областях, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея. Украинские войска атаковали крупнейший НПЗ Москвы в Капотне. На месте возник масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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