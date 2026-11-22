Городские власти заявляют, что отразили атаку БПЛА, но о повреждениях и задымлении не упоминают.

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Ночная атака на Кубань 22 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

видео дня

Ночью дроны атаковали Краснодар, в городе были слышны взрывы

Пожар вспыхнул возле управления Росгвардии

Аэропорт Краснодара временно ограничил рейсы

В ночь на 22 ноября Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. В Краснодаре прозвучала воздушная тревога и были слышны взрывы. Горожане жаловались на запах гари и выкладывали в сеть фото дыма, а аэропорт Краснодара временно ограничил прием и вылет самолетов, сообщает Astra.

Городские власти заявили, что атаку БПЛА отразили. О повреждениях или дыме официально ничего не сообщили. По данным пользователей сети, удар пришелся по важному военному объекту, а возможно, и по нефтеперерабатывающему заводу.

Что горело в Краснодаре

OSINT-аналитики установили, что пожар возник в районе военного городка. Когда-то там располагалась воинская часть 3702 - 47-я отдельная бригада оперативного назначения. Сейчас по этому адресу работает Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю.

Местные каналы также сообщают о дыме в районе Афипского НПЗ. Что именно повреждено на заводе и какими могут быть последствия, пока неизвестно.

Тревога в Калининграде

В ту же ночь сирены звучали и в Калининградской области. Местные жители распространяют видео, на которых слышны сигналы оповещения.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Изменят ли удары вглубь РФ ход войны - мнение военного

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в интервью Главреду отметил, что на российский террор Украина должна отвечать ударами по территории врага.

"Противостоять такому террору можно только зеркальными ответами - ударами вглубь России", - подчеркнул он.

Говоря о развитии дальнобойных возможностей, комбат обратил внимание на темпы, с которыми Силы обороны наращивают дальность ударов.

"Мы быстро развиваемся в сфере БПЛА и наращиваем удары вглубь: в новостях можно увидеть, как Силы обороны каждые 2–3 недели бьют рекорды по дальности", - пояснил "Лука".

По его прогнозу, впоследствии к беспилотникам присоединятся и украинские ракеты, что позволит наносить комбинированные удары.

"Если продолжим работать в таком темпе, к беспилотникам присоединятся и новые отечественные ракеты. И тогда мы сможем нанести россиянам комбинированные ответные удары", - отметил военный.

В то же время он подчеркнул принципиальное различие между целями сторон.

"Причем, в отличие от противника, который терроризирует гражданское население, мы наносим удары по объектам инфраструктуры и выводим из строя логистику", - подытожил комбат.

Удары вглубь РФ - последние новости

Как писал Главред, Силы обороны Украины 9 ноября и в ночь на 20 ноября нанесли серию ударов по военным объектам российской армии на нескольких направлениях. Среди пораженных целей - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", склады материально-технических средств и пункт управления беспилотниками.

17 ноября и в ночь на 18 ноября ВСУ поразили автомобильный мост через Северский Донец в Луганской области, атаковали ремонтную базу российских войск в Курской области и повредили три военно-транспортных самолета РФ. Один из самолетов Ил-76 получил очень значительные повреждения, все три воздушных судна временно выведены из строя.

Напомним, ранее оперативный штаб Краснодарского края подтвердил массированную ночную атаку дронов на Северский район Краснодара 18 ноября. Обломки дронов вызвали пожары на двух предприятиях и повредили здания в населенных пунктах. По сообщению оперативного штаба, ранены четыре человека.

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