Коричневые кончики листьев, пожелтение и увядание могут свидетельствовать о неправильном поливе спатифиллума.

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Чем поливать спатифиллум, чтобы он не увядал / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Почему водопроводная вода может навредить спатифиллуму

Как дождевая вода влияет на состояние листьев и цветение растения

Как правильно поливать лилию мира, чтобы не повредить корни

Спатифиллум, который также называют женским счастьем, считается неприхотливым комнатным растением. Однако даже при несложном уходе он может начать болеть. Одной из распространенных причин проблем становится неправильный полив.

Главред выяснил, почему специалисты советуют не использовать для спатифиллума воду из-под крана и как правильно увлажнять почву.

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Как пишет Express, специалисты по уходу за растениями Prickle Plants предупреждают: водопроводная вода может содержать фтор и другие минералы, которые постепенно накапливаются в почве. Зато спатифиллумы лучше реагируют на дождевую воду, поскольку она содержит меньше растворенных веществ.

Почему нельзя поливать спатифилум водой из-под крана

В некоторых регионах водопроводная вода содержит повышенное количество солей, минералов и фтора. Последний могут добавлять в питьевую воду для защиты зубов от кариеса.

Спатифилумы родом из тропических регионов, где дождевая вода содержит мало растворенных минералов. Поэтому избыток таких веществ в воде для полива может негативно влиять на состояние растения.

Один из специалистов Prickle Plants объяснил, что фтор в водопроводной воде может наносить вред спатифиллуму. Он советует собирать дождевую воду в отдельную лейку и использовать её для полива.

Если постоянно поливать спатифилум водой из-под крана, минералы могут накапливаться в почве. Из-за этого корни постепенно теряют способность нормально поглощать влагу, а растение начинает страдать от обезвоживания.

Первыми признаками проблем становятся коричневые кончики листьев. Со временем они могут желтеть и вянуть. Если не изменить уход, растение рискует погибнуть.

Почему дождевая вода полезнее для лилии мира

Дождевая вода содержит меньше фтора и других растворенных минералов, поэтому она лучше подходит для полива спатифилума. Ее использование помогает предотвратить чрезмерное накопление солей в почве и поддерживать здоровье корневой системы.

Благодаря правильному поливу листья растения могут оставаться зелеными и блестящими, а у самого спатифилума будут лучшие условия для цветения.

Как правильно поливать спатифилум дождевой водой

Собрать воду можно с помощью обычного чистого контейнера. Для этого достаточно проверить прогноз погоды и оставить емкость на улице перед дождем. Её можно поставить в саду, на балконе или подоконнике, если есть возможность надёжно закрепить.

Когда растению понадобится полив, поставьте горшок в раковину, ванну или другое место, где вода сможет свободно стекать. Затем медленно полейте почву собранной дождевой водой.

Важно дождаться, пока лишняя влага полностью стечет из горшка. Не оставляйте воду в поддоне надолго, ведь постоянное переувлажнение может привести к загниванию корней.

После полива верните спатифилум на его привычное место. Такое простое изменение в уходе поможет уменьшить накопление минералов в почве и создать лучшие условия для роста и цветения растения.

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