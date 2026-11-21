Москва закупает волокно в Китае централизованно и огромными партиями, а украинские заказы распылены между сотнями компаний.

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Россия скупает китайское оптоволокно для дронов, вытесняя с рынка Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цена волокна выросла с 4 до 30 долларов за километр

Россия закупает волокно централизованно и в огромных объемах

В Пекине заявляют о строгом контроле экспорта

Россия и Украина конкурируют за запасы китайского оптоволокна, без которого не обходятся дроны на оптоволокне, неуязвимые для РЭБ. С весны цена высококачественного волокна выросла с 4 до 30 долларов за километр, а страна-агрессор получила преимущество благодаря лучшим финансовым возможностям.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трейдеров и украинских производителей дронов. На стоимость также повлиял спрос со стороны центров обработки данных, которые используют оптическое волокно.

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Ведущий аналитик лондонской исследовательской компании CRU, специализирующейся на сырьевых рынках, Ахмед Али объяснил, что рынок сейчас формируют сразу несколько факторов.

"Глобальный спрос на оптическое волокно все больше формируется благодаря строительству дата-центров для нужд искусственного интеллекта и использованию волокна в дронах, в дополнение к традиционному спросу со стороны телекоммуникационного сектора. Оптоволоконные дроны начали заметно влиять на потребление оптоволокна в 2025 году, в основном из-за российско-украинской войны. В 2026 году спрос существенно вырос, причем Россия и Украина по-прежнему обеспечивают большую часть потребления", - пояснил аналитик.

Почему у России преимущество в закупках оптоволокна

По словам украинского трейдера, который занимается поставками волокна из Китая, Москва закупает его централизованно и в огромных объемах. Украинские же закупки распылены между сотнями компаний и посредников, а с августа часть волокна поступает без логотипов и маркировки производителей.

Ситуацию на рынке трейдер описал одной фразой.

"Оптоволокно, которое не попадает в Украину, попадает в Россию. Это почти игра с нулевой суммой", - сказал он.

Основатель украинской компании-производителя дронов TAF Industries Александр Яковенко считает, что рост цен уже подрывает экономическую целесообразность оптоволоконных дронов. По его словам, волокно только для одного 30-километрового дрона может стоить почти 1000 долларов, поэтому многие производители выбирают беспроводные устройства и терминалы Starlink стоимостью 300 долларов.

Сколько оптоволокна производит Китай

По данным одного из крупнейших инвестиционных банков Китая Huatai Securities, на эту страну приходится более половины мирового производства оптоволокна и почти половина выпуска готовых оптических кабелей. Аналитики банка прогнозируют, что спрос России и Украины может поднять продажи волокна производителям дронов до 146 млн километров в этом году - на 155% больше, чем в 2025-м.

По их оценкам, Украина планирует изготовить не менее 3 млн FPV-дронов, а Россия - 3,5 млн.

Представительница компании Potel Cable Group Джулия Ли рассказала FT, что с февраля спрос на отдельные виды волокна, которые используют в дронах, вырос с нуля примерно до половины продаж компании. Продукцию продают в разные страны, часто через сторонних дистрибьюторов.

"Мы не вмешиваемся в то, что клиент хочет с ней делать... Главное - чтобы нам заплатили", - сказала Ли.

В МИД Китая заявили, что страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

"Мы выступаем против использования вопросов, связанных с войной, для дискредитации Китая", - подчеркнули в ведомстве.

Что такое FPV-дрон / Инфографика: Главред

Какую роль Китай играет в войне России против Украины?

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду обратил внимание, что Пекин избегает украинского вопроса, чтобы не столкнуться с дипломатическим провалом и не потерять авторитет.

Говоря о самой России, эксперт подчеркнул, что Кремль опасается слишком сильной зависимости от Китая.

"Для российских элит гораздо важнее то, что республиканцы проиграли выборы в Конгресс США, ведь теперь все, о чем Путин договорился с Трампом, ничего не значит, ерунда. В российской верхушке сознают, что им выгоднее дружить с США, чем с Китаем, поскольку Поднебесная их съест и не подавится", - добавил Загородний.

Дроны на оптоволокне - новости

Как сообщал Главред, оккупанты начали активнее применять ударные беспилотники "Молния" с управлением через оптоволокно. По словам советника президента Сергея Бескрестнова (Флеша), такие дроны летают на высоте около 50 метров и проникают до 30 километров вглубь украинского тыла. Средства РЭБ не способны повлиять на их работу.

Россияне также применяли оптоволоконные дроны с заявленной дальностью до 50 километров. Михаил Федоров в комментарии Business Insider предупредил об угрозе таких беспилотников для логистики Сил обороны. Обычно радиус действия оптоволоконных дронов составляет 10-25 километров.

Масштаб атак беспилотниками в целом растет. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что в ноябре Россия может запустить до 6,5 тысяч реактивных дронов, что примерно в 12 раз больше, чем в августе. Кроме того, по его словам, противник применяет десятки тысяч FPV-дронов на оптоволокне.

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