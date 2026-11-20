Установка оснащена мощным лазером, который способен прожигать корпус вражеских беспилотников и таким образом обезвреживать их.

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Украина использует новые технологии для борьбы с дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Внедряются новые технологии борьбы с ракетами и беспилотниками РФ

Лазер способен прожигать корпус вражеских беспилотников

Россия продолжает увеличивать арсенал воздушных средств поражения, используемых для атак по Украине. В ответ украинская сторона совершенствует противовоздушную оборону и внедряет новые технологии борьбы с ракетами и беспилотниками.

Одной из таких разработок стала лазерная установка "Блиск" от компании Carmine Sky. Как сообщает BBC, эта система представляет собой уникальную разработку не только для Украины, но и в мировом масштабе. Наша страна вошла в число немногих государств, располагающих подобным средством ПВО.

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В начале ноября 2026 года в Киеве компания Carmine Sky, занимающаяся частной противовоздушной обороной, впервые поставила "Блиск" на боевое дежурство. Установка оснащена мощным лазером, который способен прожигать корпус вражеских беспилотников и таким образом обезвреживать их.

До появления украинской разработки в боевых условиях испытали только одну подобную систему - израильскую Iron Beam. В 2023 году она успешно перехватила миномётный снаряд, выпущенный с территории Ливана.

За первые дни эксплуатации "Блиск" ещё не успел уничтожить ни одной цели. Это объясняется погодными условиями в столице: облачность и туман существенно снижают эффективность лазерного оружия.

По информации представителя Carmine Sky, установка способна поражать воздушные объекты на дистанции до одного километра.

"Лазер "Блиск" работает путем излучения пучка энергии мощностью 4 кВт, который может эффективно прожечь корпус любого летающего средства, такого типа как "Шахед" и "Герань"", – объяснили разработчики.

Принцип работы системы заключается в обнаружении и захвате воздушной цели с последующим наведением лазерного луча. Для уничтожения небольшого FPV-дрона достаточно долей секунды. В случае с "Шахедом" процесс занимает несколько секунд, поскольку его корпус имеет более сложную защиту из нескольких слоёв различных материалов, включая резину.

В Carmine Sky также сообщили о разработке целой серии лазерных комплексов. По мнению представителей компании, такие системы не только экономически выгоднее традиционных средств поражения, но и представляют меньшую опасность для окружающих по сравнению с зенитными турелями.

РФ увеличивает число баз для запуска дронов

Россия планирует расширить сеть площадок для запуска ударных беспилотников с 8 до 20, чтобы усилить атаки по Украине. В частности, новую базу обустраивают в Миллерово Ростовской области для запуска реактивных дронов. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала.

По его словам, расширение инфраструктуры связано с планами РФ нарастить производство беспилотников: около 3000 реактивных аппаратов и 2500 поршневых "Шахедов".

"Россияне пришли к выводу, что им нужно построить ещё около 12 дронопортов, чтобы довести количество этих пусковых площадок до 20. Чтобы иметь возможность диверсификации и обеспечить те объемы вооружения, которые они хотят по нам запускать", - пояснил Криволап.

Эксперт добавил, что эти расчёты не учитывают беспилотники-имитаторы "Гербера", которые российские военные используют для разведки, отвлечения ПВО и создания помех.

Ранее Главред сообщал, что российские оккупанты начали активнее применять ударные беспилотники "Молния" с управлением через оптоволокно. За последние несколько суток такие БПЛА были зафиксированы на различных направлениях фронта.

Как сообщалось, РФ проводит исследовательские испытания реактивного дрона "Герань-6", который сможет разгоняться до 1000 км/ч и нести достаточно крупный боевой заряд.

Напомним, Россия модернизировала "Герань-5". По данным ГУР, модернизированная "Герань-5" во время маневра разгоняется до 1000 км/ч, а ее крейсерская скорость превышает 450 км/ч. Дальность полета дрона составляет 1000 км, а боевая часть весит 90 кг.

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