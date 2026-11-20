Новые чехлы на валиках оставляют волокна, которые застывают в краске, а обычная малярная лента удаляет большинство из них за минуту.

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Почему новый валик портит стену ещё до первого мазка / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Откуда на свежей стене берутся бугорки и ворсинки

Как обмотать валик лентой перед покраской

Почему шлифовка старых стен может быть опасной

видео дня

Мелкие бугорки и ворсинки на только что окрашенной стене чаще всего появляются не из-за ошибок в технике и не из-за некачественной краски. Их оставляет новый валик, который сбрасывает волокна ещё до первого контакта с поверхностью. Чтобы этого избежать, чехол валика обматывают малярной лентой ещё до первого погружения в краску, сообщает Homedit.

Проблема обычно проявляется не сразу. Стена после нескольких часов работы выглядит ровной, цвета и края безупречны, но как только солнечный свет падает на нее под углом, становятся заметны вкрапления, застывшие под слоем покрытия.

Причина кроется в производстве. Чехлы валиков поступают с завода с незакрепленными волокнами на ворсе. Как только валик набирает краску, эти волокна переносятся на стену, а после высыхания превращаются в пятнышки и бугорки, отражающие свет.

Удалять ворсинки из ещё влажной краски кажется очевидным решением, но на самом деле это только ухудшает результат. На месте каждой выдернутой ворсинки может образоваться небольшая впадина, которую придётся шлифовать и перекрашивать.

"Гораздо проще удалить волокна с валика ещё до того, как они попадут на стену", - отмечает Homedit.

Как подготовить валик с помощью ленты

Для этой процедуры подойдет новый, только что распакованный чехол. Лучше всего использовать синюю или зеленую малярную ленту: она улавливает свободные волокна и не повреждает ворс. Слишком липкие ленты могут оставить следы клея.

Ленту закрепляют у основания чехла и плотной спиралью наматывают к противоположному краю, немного перекрывая каждый виток. Затем всю поверхность прижимают ладонью, чтобы клейкий слой коснулся каждого участка ворса, и снимают ленту одним плавным движением. Вместе с ней отходят и незакрепленные волокна.

Обычно хватает одного прохода. Впрочем, чехлы из микрофибры и толстые валики для фактурных стен удерживают больше ворса, поэтому их стоит обработать во второй раз новой лентой.

Есть и более быстрый способ. Достаточно отмотать несколько десятков сантиметров широкой ленты, держать её липкой стороной наружу и несколько раз прокатать по ней валик. Так же можно очистить от ворсинок и дешёвую кисть.

Когда лента не помогает

Этот трюк срабатывает только на сухом новом чехле. Если ворс уже пропитан краской или валиком пользовались ранее, лента не удалит волокна полностью. Саму стену этот метод тоже не исправляет, поэтому поверхность следует очистить и подготовить ещё до того, как открыть банку с краской.

Если ворсинки уже застыли в краске и их планируют шлифовать, сначала стоит выяснить возраст дома. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), в домах, построенных до 1978 года, с большей вероятностью присутствует свинцовая краска, а любые работы с окрашенными поверхностями могут поднять свинцовую пыль.

Для небольшого участка агентство рекомендует сначала смочить поверхность, шлифовать как можно меньше и тщательно убрать после работы. Если же нужно обработать большую площадь в старом доме, лучше обратиться к специалисту с сертификатом на безопасную работу со свинцом.

Смотрите видео о том, чем лучше красить стены - валиком или аппаратом:

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