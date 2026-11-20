Мирное соглашение должно быть заключено до января. США ускоряют переговоры, а Москва настаивает на территориальных уступках и отказе Киева от вступления в НАТО.

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Почему Трамп спешит заключить мирное соглашение до января / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

О чём пишет Financial Times:

Почему Трамп хочет завершить войну до января

На какие уступки может пойти Украина под давлением США

Почему Москва не спешит договариваться о мире

Администрация Дональда Трампа хочет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января. В Киеве опасаются, что Вашингтон будет пытаться ускорить достижение договоренностей в ущерб украинским интересам, тогда как Москва не демонстрирует готовности к быстрому компромиссу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

Почему Трамп спешит с завершением войны

Американская администрация стремится завершить переговорный процесс до того, как демократы получат контроль над обеими палатами Конгресса США. После победы на промежуточных выборах они смогут активнее влиять на политику Вашингтона в отношении Украины и России, в частности через санкции и военную помощь Киеву.

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Спецпосланник Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер возобновили переговоры с украинской и российской сторонами в Абу-Даби после восьмимесячного перерыва. Также они провели встречи с представителями трех сторон в Москве, Дублине и Берлине.

Один из европейских чиновников после переговоров с представителями США обратил внимание на риск неравных условий для Украины.

"Американцы очень настойчиво продвигают этот процесс, и существует определенная обеспокоенность тем, что для достижения хотя бы каких-то договоренностей Украине придется пойти на значительные уступки", - сказал собеседник FT.

Другой представитель европейской стороны указал на разные подходы Вашингтона и Москвы к срокам соглашений.

"Американцы торопятся, а Путин никуда не спешит", - отметил он.

Почему в Киеве опасаются давления со стороны США

Украинские чиновники опасаются, что Зеленского могут подтолкнуть к принятию условий, выгодных Кремлю, еще до изменения баланса сил в Конгрессе. Особое беспокойство вызывает стремление Трампа добиться результата до января.

"Трампу нравится Путин, и он хочет завершить всё это до января", - заявил высокопоставленный украинский чиновник.

По его словам, поспешное заключение соглашений может дать России дополнительные преимущества. Украинская сторона также расценивает ограничение скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield и задержки с поставкой ракет-перехватчиков для Patriot как инструменты давления на Киев.

Один из высокопоставленных украинских чиновников назвал политику американской администрации "четким выбором" в пользу создания для России более выгодных условий переговоров.

Какие требования выдвигает Кремль

Москва настаивает на передаче ей украинских территорий в стратегически важной части Донбасса, отказе Украины от вступления в НАТО и ограничении численности и возможностей украинской армии.

Кроме того, Кремль требует пересмотра европейской системы безопасности, в частности сокращения военного присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.

После встречи с Трампом и Си Цзиньпином Путин заявил, что Украина и её европейские партнёры должны пойти на компромиссы и признать так называемые реалии.

В то же время источники FT, знакомые с позицией Кремля, сообщили, что Россия рассчитывает укрепить свои переговорные позиции с помощью запланированной кампании воздушных ударов. Это снижает шансы на скорейшее достижение договоренностей.

Согласится ли Россия на гарантии безопасности для Украины

Американские представители заявляют, что Москва якобы готова рассматривать гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 Североатлантического договора. В то же время российские чиновники публично отрицают приемлемость даже такого формата.

В четверг Джаред Кушнер в Берлине заявил, что американской стороне удалось убедить россиян рассмотреть соответствующую концепцию.

"Думаю, нам удалось убедить россиян воспринять эту концепцию как приемлемую. Речь идет о том, что любые гарантии безопасности для Украины будут основываться на статье 5", - сказал Кушнер.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Однако заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на следующий день заявил, что даже формат, предусматривающий сближение Украины с НАТО без полноценного членства, неприемлем для Москвы.

"Пусть они признают незыблемость нашего требования о том, что Украина никогда не может вступить в НАТО. Когда это произойдет, думаю, мы сможем обсудить вопрос гарантий безопасности", - заявил Рябков.

Почему переговоры могут затянуться

Европейские страны настаивают, что сначала необходимо договориться о прекращении огня, а уже потом переходить к обсуждению будущей системы безопасности в Европе. Они также требуют официального участия в переговорном процессе.

Путин пока не согласился расширить формат переговоров. Он заявил, что Россия рассмотрит такую возможность после встречи европейских чиновников с российскими представителями в Москве.

Американская сторона, напротив, стремится одновременно решить территориальные споры и вопросы европейской безопасности.

Отдельно в Вашингтоне допускали возможность обсуждения войны с европейскими лидерами на саммите G20 в Майами в следующем месяце. Однако французский чиновник заявил FT, что таких переговоров не будет, поскольку Украину не пригласили на мероприятие.

Что изменят для Украины переговоры в Китае: ответ эксперта

Встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина не принесет Украине практических результатов. Китай сознательно не поднимал украинский вопрос, чтобы не рисковать собственным международным авторитетом. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

Позиция Пекина в отношении войны России против Украины связана с дипломатическими рисками. Китай не хочет оказаться в ситуации, когда его инициативы не получат поддержки сторон.

"Китайцы просто решили не затрагивать тему Украины, потому что понимают, что здесь их могут "вежливо отправить". А для Китая это будет, мягко говоря, потерей лица", - отметил он.

В то же время Киев дал понять, что не будет принимать решений относительно собственного будущего без участия украинской стороны. Эксперт обратил внимание на сочетание политического заявления президента и военного ответа Украины.

"Зеленский заявил о недопустимости каких-либо договоренностей о нас за нашей спиной. А для того, чтобы подкрепить эти слова, Украина нанесла удар по "СИБУРу"", - подчеркнул Загородний.

Речь идет об атаке дронов Сил обороны в ночь на 15 ноября на нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане. Предприятие входит в российский холдинг "СИБУР", часть которого, по словам эксперта, уже принадлежит китайским инвесторам.

Перспективы изменения позиции Москвы после переговоров в Китае Загородний оценивает скептически. Он считает, что продолжение войны зависит прежде всего от пребывания Путина у власти.

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, спецпредставитель президента США Джаред Кушнер во время пресс-конференции в Берлине сообщил о значительном прогрессе в согласовании будущей архитектуры безопасности для Украины, подчеркнув роль действенных механизмов сдерживания. Он заявил, что Вашингтону удалось продвинуться в вопросе предоставления Киеву гарантий безопасности по образцу 5-й статьи Североатлантического договора, и подчеркнул, что президент Дональд Трамп готов рассмотреть такую модель при условии её полного соответствия национальным интересам Америки.

Накануне, 19 ноября 2026 года, российский диктатор Владимир Путин выступил перед прессой по итогам первого в истории трехстороннего саммита лидеров США, Китая и России на полях форума АТЭС в китайском Шэньчжэне. Глава Кремля охарактеризовал переговоры как полезные, заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по отдельным направлениям и выразил надежду на продолжение такого трехстороннего формата контактов, несмотря на то, что из совместной итоговой декларации саммита упоминание о войне в Украине было исключено.

Ранее экс-руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что полуторачасовая встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина в Шэньчжэне не принесла никаких прорывов или существенных изменений в позициях по Украине. Эксперт пояснил, что каждая из сторон на этом саммите преследовала прежде всего собственные геополитические и экономические интересы, а сам подход Москвы остается неизменным и основан на отрицании суверенитета украинского государства.

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