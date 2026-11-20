В первоначальном проекте документа упоминалась Украина, однако в окончательной версии декларации об этом уже не говорилось.

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США исключили пункт об Украине из декларации Трампа, Си и Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Что известно:

США добились исключения пункта об Украине из декларации саммита в Китае

Причиной исключения стала неудачная формулировка

Стубб считает, что европейским лидерам придется встретиться с Путиным

В первоначальном варианте декларации трехстороннего саммита США, России и Китая был пункт об Украине, однако американская сторона добилась его исключения из-за неудачной формулировки. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб 19 ноября после встречи "Коалиции желающих" в Берлине, сообщает Helsingin Sanomat.

По словам финского президента, перед встречей в Берлине выяснилось, что в декларации саммита в китайском Шэньчжэне изначально был предусмотрен отдельный пункт об Украине. Однако в окончательной версии документа его уже не было.

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"Формулировка была неудачной, поэтому США её удалили. Думаю, это хорошо", - сказал Стубб.

Стубб допустил возможность личной встречи европейских лидеров с Путиным

Президент Финляндии также выразил убеждение, что европейским лидерам рано или поздно придется встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы приблизить окончание войны в Украине.

Отмечается, что в четверг Путин заявил, что Москва предложила пригласить представителей Европы в российскую столицу для обсуждения мирных переговоров. На вопрос, согласятся ли европейцы на такую поездку, Стубб ответил: "Трудно сказать".

"Возможно, первым шагом станет звонок, который стоит сделать со стороны стран E3–E5. Предполагаю, что на каком-то этапе и европейским лидерам придется встретиться с Путиным. Иначе эта война не закончится", - подчеркнул финский лидер.

В группу E3 входят Германия, Франция и Великобритания, а E5 охватывает ещё и Польшу и Италию.

Что Трамп сказал европейским лидерам о войне в Украине

Стубб также рассказал, что президент США Дональд Трамп позвонил участникам встречи "Коалиции желающих" со своего самолета сразу после вылета из Китая.

По словам финского президента, Трамп подчеркнул необходимость завершить войну в Украине, чтобы Европа могла направить средства на другие нужды. Американский лидер также считает, что европейцам следует напрямую контактировать с Путиным.

"Дело в том, что в России есть только один человек, который решает вопросы войны и мира, и это президент Владимир Путин", - подытожил Стубб.

Почему встреча Трампа, Путина и Си не принесла прорыва?

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный накануне встречи в интервью Главреду предупредил, что сравнения саммита с "новой Ялтой" выгодны прежде всего Москве.

"Конечно, россияне хотят именно так это преподнести, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно", - отметил эксперт.

Говоря о позиции Пекина, Розумный подчеркнул, что Китай избегает конкретики в вопросе войны.

"Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения", - пояснил он.

При этом, по оценке эксперта, торг между Вашингтоном и Москвой длится давно и пока не дал результатов.

"Путин с Трампом торгуются с самого прихода Трампа к власти", - подчеркнул Розумный.

Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Мирослава Гонгадзе в комментарии Atlantic Council обратила внимание на цели Кремля на этих переговорах.

"Путин стремится к признанию России как великой державы и признанию ее сферы влияния", - отметила она.

Китай / Инфографика: Главред

Саммит Трампа, Си и Путина - что известно

Главред писал, что накануне саммита Белый дом называл главной темой встречи в Шэньчжэне сокращение ядерных арсеналов. Тогда же в Вашингтоне подчеркивали, что Украина не стоит на повестке дня трехсторонних переговоров. Отдельного соглашения по итогам встречи в США не ожидали.

Напомним, трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России длилась около полутора часов и не принесла прорывов. Экс-глава ЦПД Андрей Коваленко проанализировал итоги переговоров в Китае и их последствия для Украины. По его словам, позиция США по Тайваню прояснится в 2027 году.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал результаты трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином и заявил о якобы достигнутом взаимопонимании по международным вопросам, вновь обвинил Украину в развязывании войны и пригрозил болезненным ответом на удары по Крымскому мосту. Кроме того, глава Кремля выдвинул условия завершения войны, высказался против территориальных уступок России и рассказал о возможном участии Европы в дальнейших переговорах.

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что договориться с Китаем и Россией об ограничении ядерного оружия будет очень сложно, поскольку ни одно государство не хочет добровольно отдавать половину своего арсенала.

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